La mappa del romanzo in Italia: i libri per ogni regione italiana

La mappa del romanzo in italia nasce in seno alle celebrazioni del libro, che si tengono il 23 aprile di ogni anno in tutto il mondo. La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore nasce nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. Per celebrare questa giornata la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha stilato nel 2017 un elenco di libri ambientati nelle 20 regioni italiane. Una mappa del romanzo che attribuisce due libri a ciascuna regione con l’intento di legare la narrativa al territorio e stimolare l’interesse dei lettori.

Abruzzo

Silone, Fontamara, 1933

Donatella di Pietrantonio, Mia madre è un fiume, 2011

Basilicata

Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, 1945

Venezia, Come piante tra i sassi, 2000

Calabria

Corrado Alvaro, Gente in Aspromonte, 1931

Carmine Abate, La collina del vento, 2012

Campania

Malaparte, La pelle, 1949

Elena Ferrante, L’amica geniale, 2011

Emilia Romagna

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, 1962

Carlo Lucarelli, Almost Blue, 1997

Friuli Venezia Giulia

Italo Svevo, Una vita, 1893

F. Vegliani, La frontiera, 1964

Lazio

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, 1955

Melania Mazzucco, Un giorno perfetto, 2006

Liguria

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, 1947

Morchi, Bacci Pagano. Una storia da carruggi, 2004

Lombardia

Dino Buzzati, Un amore, 1963

Giorgio Fontana, Morte di un uomo felice, 2014

Marche

Mazzocchi, Doric Hotel, 2012

Baldelli, Evelina e le fate, 2013

Molise

Jovine, Le terre del Sacramento, 1969

Mazzantini, Non ti muovere, 2002

Piemonte

Cesare Pavese, La luna e i falò, 1950

Di Paolo, Mandami tanta vita, 2013

Puglia

Gianrico Carofiglio, Né qui né altrove: un’altra notte a Bari, 2008

Nicola Lagioia, La ferocia, 2014

Sardegna

Grazie Deledda, Canne al vento, 1913

Michela Murgia, Accabadora, 2009

Sicilia

De Roberto, I Viceré, 1920

Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria, 1990

Toscana

Silvia Avallone, Acciaio, 2010

Edoardo Affinati, L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani, 2016

Trentino Alto Adige

Zoderer, L’italiana, 1998

Mall, Ai margini della ferita, 2014

Umbria

Cardinali, Il cappotto azzurro, 2002

Carlotto, Gregorio, Rigosi e Verasani, Nero Perugino, 2008

Valle d’Aosta

Manzini, Pista nera, 2013

Paolo Cognetti, Le otto montagne, 2016

Veneto

Camon, Un altare per la madre, 1978

Scarpa, Venezia è un pesce, 2000

