“La luce delle stelle”, il primo giallo di Licia Troisi arriva in libreria

Approda domani, 12 gennaio 2024, nelle librerie italiane il nuovo, attesissimo romanzo nato dalla penna di Licia Troisi: “La luce delle stelle“, edito da Marsilio.

Vi stupirà e non poco: per la prima volta, la scrittrice fantasy più venduta d’Italia si cimenta con un nuovo genere. Il giallo.

Dal fantasy al giallo

Se avete un po’ di dimestichezza con i nomi più famosi della narrativa italiana vi sarete accorti dello strano e inaspettato connubio che caratterizza “La luce delle stelle”.

Licia Troisi, siamo certi che ne avrete già sentito parlare anche in minima parte, è l’autrice italiana di fantasy più nota e venduta nel nostro paese sin dal 2004, data di uscita del primo volume delle Cronache del Mondo Emerso.

Dopo diverse pubblicazioni tutte legate al mondo fantasy, l’autrice torna adesso in libreria con un genere totalmente diverso, ancora da lei inesplorato: il giallo. Ve lo aspettavate?

Alla prima prova da giallista di Licia Troisi, però, non manca l’elemento che ha da sempre caratterizzato la natura degli scritti dell’autrice romana: anche questa volta, l’astronomia ricopre un ruolo privilegiato nell’impianto dell’opera. Che aspettate? Corriamo a leggere la sinossi de “La luce delle stelle”.

“La luce delle stelle”, la sinossi

Una sera uguale alle altre, in uno sperduto osservatorio astronomico. La luce delle stelle illumina, ma non abbastanza, la piccola comunità di scienziati residenti che si trova alle prese prima con un black-out, forse un sabotaggio, e poi con un cadavere trovato nella sala comune, forse un assassinio: la vittima potrebbe essere caduta da una balaustra, o essere stata spinta.

L’osservatorio è isolato, i telefoni sono muti, i cellulari non prendono, i copertoni delle automobili sono stati tagliati e la città più vicina, se si riesce ad attraversare il deserto, si trova a due ore di macchina.

Come in una macabra barzelletta, due italiani – Gabriele, che ha appena finito il dottorato, e Pinetta, che ancora lo sta finendo –, un’americana – Samantha, star dell’astrofisica mondiale –, un inglese – Matt, pettegolo come una suocera – e una sudamericana – Mariela, medico dell’osservatorio – si trovano a dover valutare l’ipotesi che l’omicida o il sabotatore sia non solo tra loro, ma uno di loro.

Essendo scienziati, però, sanno che, date le ipotesi, per giungere alla tesi non c’è che da tessere un ragionamento. Sarà Gabriele, lettore di gialli e abile astrofisico, capace di empatizzare anche con gli assassini, a trovare il bandolo dei delitti che, come tutta la sua vita, è scritto nelle stelle.

Licia Troisi, alla sua prima prova da giallista, dà vita – tra Sherlock Holmes e Poirot – a una storia che racconta quanto studiare fisica sia una scuola naturale per risolvere casi complicati, e dimostra quanto mancava uno scienziato investigatore alla nostra narrativa.

Chi è Licia Troisi

Nata a Ostia il 25 novembre 1980, Felicia Troisi, meglio conosciuta con il nome di Licia, è un’importante scrittrice e divulgatrice italiana.

Dopo aver frequentato il Liceo Classico a Roma, si dedica allo studio della fisica, materia in cui consegue la laurea nel 2004 con una tesi sulle galassie nane. L’indirizzo di studi scelto dall’autrice de “La luce delle stelle” è infatti quello di astrofisica, materia che tutt’oggi appassiona tanto la scrittrice e per cui ha lavorato anche nell’ambito di un dottorato di ricerca.

Il suo sogno sin da piccola era quello di diventare un’astrofisica. La passione per la scrittura nasce molto dopo, quasi per caso.

Quando non studia, Licia Troisi dedica il suo tempo alla lettura di fumetti e libri fantasy. Da qui nasce l’idea di creare un canovaccio, e una conseguente storia, legati al fantastico Mondo Emerso.

Dopo anni di stesura e correzioni di bozze, il primo volume di “Cronache del Mondo Emerso”, con il titolo di “Nihal della terra del vento”, esce in libreria. Da quel 2004, Licia Troisi è l’autrice fantasy italiana più famosa e venduta. Ha scritto diversi altri libri, fra cui spiccano la trilogia de “La saga del dominio” e questo nuovo romanzo totalmente diverso dai precedenti: “La luce delle stelle”.

Dal 2018, Troisi conduce anche un programma su Rai5, dal titolo “Terza pagina”.

