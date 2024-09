“La discendente del ladro” di Giulia Modugno, il nuovo libro da leggere se ami i romance e i fantasy

Quando è approdato su Wattpad, ha ammaliato gli utenti per la maestria con cui racchiude due fra i generi più amati dai giovani lettori: il fantasy e il romance. Con “La discendente del ladro“, la giovane autrice Giulia Modugno arriva in libreria edita da Giunti.

“La discendente del ladro” di Giulia Modugno

La sinossi del libro

Tra maestosi draghi e sirene incantatrici, lezioni di storia antica e furiosi duelli, colpi di scena imprevisti e un appassionante slow burn, Giulia Modugno esordisce con un romantasy capace di unire l’adrenalina dei più originali mondi magici alla tensione delle storie d’amore più bollenti.

Nailyn, rimasta orfana, ha trovato in Jak la sua unica famiglia. I due, soli al mondo, gironzolano per le strade dei bassifondi di Vartadis vivendo di furti ed espedienti. La loro temerarietà, però, li mette presto in pericolo: quando sottraggono un candelabro d’oro dalla casa di un ricco mercante, diventano subito dei ricercati.

Tra depistaggi, inseguimenti e la fuga a bordo di un veliero di pirati, avrà inizio un’avventura rocambolesca che condurrà Nailyn alla scoperta della sua identità: perché i suoi occhi rossi destano tanti sospetti? È davvero lei la famosa Discendente del Ladro, colui che ha rubato le tre Spade in cui sarebbe racchiusa tutta la magia del mondo, adesso costretta in un sonno senza fine?

Oltre a scegliere da che parte combattere nella lotta eterna tra luce e oscurità, Nailyn dovrà scendere a patti con i suoi sentimenti, divisi fra lo sbocciare di emozioni impreviste con l’amico fraterno Jak e la pericolosa attrazione che suscita in lei Reywind, giovane e conturbante esperto di combattimento dai fini ambigui.

Per chi ama il fantasy e il romance

Le alternative presenti su Wattpad sono innumerevoli. Le lettrici e i lettori, spesso giovanissimi, che frequentano la piattaforma di narrativa social più amata al mondo hanno la possibilità di leggere un numero incredibile di storie: su Wattpad, infatti, si può interagire sia da lettori che da scrittori. Con una community di novantasette milioni di utenti, le storie a disposizione sono infatti moltissime.

Non è semplice farsi notare, soprattutto nel contesto del fantasy e del romance, che sono due fra i generi più frequentati all’interno di Wattpad. Eppure, con “La discendente del drago”, Giulia Modugno ha dimostrato di avere dato vita a qualcosa di speciale: la trama vede protagonista un’appassionante storia d’amore sullo sfondo di un mondo fantastico davvero ben congegnato, frutto della maestria dell’autrice, ma anche della sua esperienza di lettrice.

In un’intervista curata da SIB – Strega in biblioteca, Giulia Modugno ha raccontato come l’ispirazione iniziale per il suo romanzo sia nata dalle suggestioni originate dal Trono di Spade. La stesura dell’opera ha vissuto delle fasi alterne e anche un periodo di stallo culminato con una riscrittura, da cui poi è nato il prodotto che ha stregato la community di Wattpad e che adesso si appresta a fare il suo ingresso sugli scaffali delle librerie italiane.

Chi è Giulia Modugno

La trovi su Instagram come Giulia BoogieBookie. Giulia Modugno, che ha studiato Lettere Moderne e ha seguito un corso per avviarsi alla professione di editor, ha da sempre nutrito una grande passione per la scrittura e, dapprima, per la lettura. Dedica moltissimo del suo tempo all’amore per i libri che, infatti, la accompagnano in molte delle sue attività quotidiane.

È una content creator attiva sia su Instagram che su TikTok, dove parla di libri focalizzandosi in particolare sul suo genere preferito, il fantasy, a cui dedica diverse interessanti rubriche. Prima de “La discendente del drago”, Giulia aveva già sperimentato con la scrittura di due romanzi e di alcuni racconti.

© Riproduzione Riservata