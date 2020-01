La crisi nera dei librai, ecco perché le librerie continuano a chiudere

Nel nostro paese sono sempre meno i lettori e a pagarne le spese sono le librerie. Sono oltre 2300 le librerie chiuse in 5 anni. A denunciarlo è il Presidente dell’Associazione Librai Italiani, Paolo Ambrosini, che di fronte all’ennesima chiusura di una libreria, la Feltrinelli International di Roma, ha commentato in modo particolarmente severo mancanze e ritardi da parte del governo. Dall’estate scorsa, infatti, è ferma in Senato una proposta di legge sulla promozione della lettura e dei libri.

La proposta di legge è ferma in Senato

«Slitta ancora l’approvazione del dl lettura al Senato, perché il ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora dato il parere favorevole al dl – sottolinea in una nota il presidente Paolo Ambrosini, Presidente dell’Associazione Librai Italiani – Il governo chiarisca una volta per tutte se condivide il dl e lo faccia rilasciando il parere perché le dichiarazioni rilasciate sin qui non hanno prodotto alcun effetto. E intanto le librerie chiudono si perdono posti di lavoro e si bruciano progetti d’impresa».