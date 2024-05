Kobo lancia i primi eReader a colori per una nuova esperienza di lettura

Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale, introduce una novità per tutti i tech lover e appassionati di lettura digitale: sono arrivati i nuovi Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour, dispositivi innovativi che promettono di trasformare radicalmente l’amata esperienza di lettura in bianco e nero, offrendo tecnologia rinnovata, materiali sostenibili e impermeabilità, il tutto arricchito da una gamma di colori tenui e rilassanti, ideali per la lettura.

Kobo Libra Colour

Kobo Libra Colour è un taccuino in formato digitale, il primo dispositivo da 7″ dell’azienda a supportare Dropbox e Google Drive. Il nuovo display E Ink Kaleido™ 3 a colori e la compatibilità con Kobo Stylus 2 consentono di annotare, organizzare i propri pensieri ed evidenziare i passaggi più interessanti, per immergersi nella scrittura e nelle storie che più si amano, con tutta l’allegria dei colori.

Ergonomico ed elegante: queste sono le caratteristiche del nuovo eReader. La sua forma unica e curva si adatta perfettamente alla presa dei lettori, con pulsanti per girare le pagine e la possibilità di leggere in modalità orizzontale. Kobo Libra Colour offre una memoria quasi infinita (32 GB) e può memorizzare fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri, con una batteria che dura per settimane.

D’ora in poi prendere appunti durante i propri viaggi del cuore sarà un gioco da ragazzi. La Notebook SleepCover con supporto magnetico per Kobo Stylus 2 è stata progettata proprio per rendere più agevole e versatile la scrittura sul Kobo Libra Colour, che si accende automaticamente quando si apre la copertina e si va in stand-by una volta chiusa. Le custodie sono dotate al loro interno di magneti che consentono di facilitare l’aggancio con l’eReader e un supporto a due orientamenti per sostenere l’eReader verticalmente e consentire una comoda lettura a mani libere, anche in orizzontale.

È disponibile anche una versione base della SleepCover, in verde erba, con cui i lettori possono proteggere il loro device.

Kobo Clara Colour

Con Kobo Clara Colour e Kobo Clara BW sarà possibile leggere per ore grazie ad una nuova e potente batteria, che dura per settimane e con i 16 GB di memoria si avrà la possibilità di consultare fino a 12.000 eBook e ascoltare i 75 audiolibri Kobo.

Le principali novità

Schermi a Colori con tecnologia E Ink Kaleido™ 3

I nuovi device sono dotati di display E Ink Kaleido™ 3, che introduce una nuova palette di sfumature mantenendo i vantaggi della tecnologia E Ink. Questo permette ai lettori di godere di una varietà di colori senza sacrificare la leggibilità caratteristica degli schermi a inchiostro elettronico.

Capacità di archiviazione e durata della batteria

Gli eReader offrono la possibilità di memorizzare migliaia di libri, con Kobo Libra Colour che vanta una memoria fino a 32 GB (fino a

24.000 eBook o 150 audiolibri). La lunga durata della batteria assicura settimane di lettura con una singola carica, rendendo l’esperienza senza interruzioni e adatta ai lettori incalliti.

Accessibilità e funzionalità

I dispositivi offrono accesso continuativo alla libreria Kobo.com e il supporto Pocket per leggere gli articoli online salvati in precedenza. La nuova tecnologia wireless Bluetooth® facilita anche l’ascolto degli audiolibri, ampliando le opzioni di

fruizione dei contenuti.

Funzionalità di scrittura e annotazione

L’azienda ha voluto pensare anche a coloro che amano prendere appunti ai margini del testo dei loro libri preferiti e ai BookToker che non possono fare a meno di decorarne le pagine. Kobo Libra Colour offre un’esperienza di scrittura a mano grazie alla compatibilità con Kobo Stylus 2 (venduta separatamente), mentre entrambi i dispositivi consentono di annotare e sottolineare a colori i passaggi desiderati direttamente sullo schermo, arricchendo l’esperienza di lettura e studio.

Sulla scia del successo dell’esperienza di scrittura a mano libera dei precedenti device, il nuovo Kobo Libra Colour introduce anche nel popolare formato da 7″ la scrittura a mano con le funzionalità brevettate dall’azienda.

L’evidenziazione dei colori è presente anche in Kobo Clara Colour, che consente di annotare i propri passaggi preferiti con il semplice tocco di un dito.

Design ergonomico e materiali eco-sostenibili

Non solo nuovi e fantastici colori! I due nuovi device sono caratterizzati da un design ergonomico che si adatta comodamente alla mano del lettore e portano avanti l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, aggiungendo per la prima volta caratteristiche di riparabilità – come una più facile sostituzione della batteria grazie alla collaborazione con iFixit, leader nel settore delle riparazioni tecnologiche – e l’utilizzo di plastiche riciclate ed ecologiche, per la realizzazione degli e Reader e delle SleepCover, disponibili in tonalità vivaci e originali come il giallo burro, il rosa confetto e il rosso cayenne.

In questo modo si sottraggono CD e DVD alle discariche e bottiglie di plastica agli oceani del pianeta. Anche le confezioni dei dispositivi sono realizzate con carta riciclata certificata FSC al 100% e sono stampate con inchiostro di soia.

Resistenza all’acqua e comfort visivo

I nuovi dispositivi sono completamente impermeabili e soddisfano gli standard IPX8, garantendo resistenza fino ad un’ora in acqua alla profondità di 2 metri. Inoltre, la tecnologia ComfortLight PRO riduce automaticamente la luce blu durante il giorno e offre una modalità scura opzionale per ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura notturna.

© Riproduzione Riservata