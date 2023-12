“Jimmy e il Natale in pericolo”, un libro per insegnare il valore delle feste ai bambini

Il libro che vi consigliamo oggi è "Jimmy e il Natale in pericolo", un libro per ragazzi che aiuta a recuperare l'incanto della magia del Natale leggendo insieme ai nostri bimbi, creando un’atmosfera di attesa e aspettativa.

In questo periodo dell’anno nelle scuole, per le strade e nelle case, i bambini sono immersi in un modo magico che li vede coinvolti nelle varie ritualità come la decorazione dell’albero di Natale, la poesia da recitare durante il cenone natalizio, la preparazione di dolcetti, scrivere la letterina a Babbo Natale con la lista dei regali di Natale desiderati, intonare le canzoni natalizie.

A queste si può aggiungere anche un’altra tradizione, quella della lettura di libri illustrati a tema natalizio che avviano e anticipano il Natale contribuendo ad alimentare questa sognante magia inclusiva. Tra i vari libri per ragazzi che rispondono a tale esigenza, vi consigliamo “Jimmy e il Natale in pericolo” (Another Coffee Stories) dell’autrice Chiara Gestro.

Jimmy e il Natale in pericolo

L’avventura narrata all’interno di “Jimmy e il Natale in pericolo” in maniera fluida e coinvolgente, ha come protagonista Jimmy un buffo folletto che insieme agli altri folletti è pronto ad affrontare con gioia ed entusiasmo l’importante missione di donare un sorriso e rendere felici tutti i bambini della Terra.

Il simpatico e scoppiettante Jimmy dopo tanto impegno, superato il difficile e tanto desiderato esame per diventare un folletto guardiano viaggiatore, potrà finalmente dar prova di sé nelle vesti di aiutante di Babbo Natale. Ma un essere oscuro e malvagio vuole distruggere il Natale e le preziose letterine dei bambini sono in serio pericolo.

Riuscirà Jimmy, insieme a tutti i suoi amici, a superare questa difficile prova e a difendere e custodire il magico dono dello Spirito Natalizio?

Sfogliare pagina dopo pagina si incontreranno messaggi intrinsechi di altruismo e umanità, valori e sentimenti questi universalmente condivisibili ai quali le nuove generazioni devono ispirarsi per poter rendere migliore il mondo del domani.

I benefici della lettura ad alta voce

“Jimmy e il Natale in pericolo” è uno di quei libri che, durante le feste, un genitore può leggere ad alta voce insieme ai propri figli.

Viviamo in una società basata sul possesso e sull’apparenza e i libri possono essere un’opportunità preziosa per gli adulti di trasferire un messaggio di senso ai bambini lasciando loro delle eredità di senso, spogliando da preconcetti culturali, religiosi e commerciali il Natale restituendo alle nuove generazioni i sentimenti di un amore universale.

Leggere ad alta voce abitua poi all’ascolto attivo e partecipativo oltre ad essere un modo per creare opportunità speciali e rafforzare momenti di connessione insieme ai più piccini, avviandoli all’amore verso la lettura stimolando in loro l’immaginazione, le competenze linguistiche, la curiosità e l’alfabetizzazione emotiva.

Riscoprire i valori umani con i libri

Libri natalizi come “Jimmy e il Natale in pericolo”, che introduce con il linguaggio espressivo della fiaba l’importanza dell’attesa a uno dei momenti più belli dell’anno, contribuiscono a far vivere il Natale nell’ottica dell’altruismo, spostando il focus da se stessi in ottica comunitaria e inclusiva anche attraverso la drammatizzazione e all’immedesimazione; modi questi capaci di trasmettere e insegnare valori importanti come l’empatia, la solidarietà, la condivisione, l’altruismo, l’amore verso il prossimo, la generosità e la cooperazione incoraggiando i bambini a metterli in pratica e osservarli in contesti quotidiani.

L’altruismo è una vera e propria prassi educativa che si sviluppa con l’esercizio, migliorando l’incontro e il confronto empatico ed emotivo con l’Altro, riconoscendo nel dono il senso profondo dell’atto stesso, intendendo quindi il dono come opportunità e non come la mera ricezione personale di qualcosa in cambio ma la rappresentazione simbolica di creare relazioni significative, legami emotivi che arricchiscono le trame delle proprie vite senza aspettarsi nulla in cambio.

Un modo per spiegare l’essenza delle feste di fine anno, affinché i bambini possono liberamente costruirsi la loro personale scala di valori.

Un volano per spiegare ai più piccoli che con il sacrificio e l’impegno si può arrivare al successo anche di traguardi che all’apparenza sembrano difficili e impossibili, e viceversa se qualcosa sembra ai loro occhi banale e scontata bisogna andare oltre l’apparenza perché vista da vicino probabilmente non è come sembra avendo fiducia nella vita, in se stessi e nell’Altro, sempre!

Maria Laura Chiaretti

