Jane Austen, i luoghi da visitare per un viaggio letterario alla scoperta dei suoi romanzi

Purtroppo Pemberley esiste solo all’interno delle pagine di “Orgoglio e pregiudizio“. Diversi sono i luoghi idilliaci narrati dalla Austen: dalla bellissima campagna in cui le sue protagoniste si abbandonano alla lettura, alle abbazie gotiche, al pittoresco Pemberley e la sua biblioteca. Nonostante i tempi siano cambiati e noi non siamo tutti a cavallo in carrozza indossando cappelli e abiti consegnati ormai ai musei, ci sono ancora modi per vivere nel mondo dei romanzi di Jane Austen.

Ammettetelo: leggendo i libri di Jane Austen, almeno una volta, avete sognato di essere in quelle splendide tenute londinesi o chiuse in un piccolo cottage a leggere un buon romanzo al caldo di una camino scoppiettante, vero? E adesso che siamo in estate, perché non regalarvi un’esperienza simile in vacanza? Impossibile? No, un viaggio nell’Inghilterra di Jane Austen si può organizzare ed ecco alcune delle tappe che non potete certo perdervi.

10 luoghi letterari da visitare sulle orme di Jane Austen

Per non perdervi uno solo dei tanti punti di interesse della vita di Jane Austen, è meglio che vi stampiate la mappa pubblicata sul sito Jane Austen Trail, dove è possibile annotarsi tutte le tappe da fare.

Dai luoghi in cui l’autrice britannica ha vissuto e scritto, alle belle città menzionate nei suoi romanzi, passando per gli scenari utilizzati in adattamenti cinematografici delle sue opere, ecco 10 luoghi che ogni fan di Jane Austen dovrebbe visitare. Siete mai stati in qualcuno di questi posti?

1) La casa di Jane Austen a Chawton, Hampshire

Un viaggio del genere deve iniziare assolutamente dalla tappa principale, ovvero, dalla casa dove Jane Austen ha vissuto tutta la sua vita insieme alla madre e alla sorella e dove ha scritto le sue opere. E’ risaputo infatti, che la scrittrice inglese non ha mai voluto crearsi un propria famiglia con un uomo, cercava l’amore, ma purtroppo per lei il suo principe azzurro non arrivò mai.

La casa museo si trova nel cuore dell’Hempshire e offre un sacco di attività: dalle rappresentazioni teatrali alle letture di testi e poesia, fino all’esposizione di oggetti e vestiti dell’epoca. Il tour organizzato comprende una visita alla casa, compreso il giardino, e magari, in quel luogo che ha ospitato la scrittura dei suoi libri più importanti, troverete l’ispirazione per scrivere il vostro.

Oltre alla madre e alla sorella, la “zia Jane” aveva anche un caro fratello che lei adorava e che viveva a pochi passi dalla casa di famiglia. Ovvero a Chawton House, che potreste tranquillamente visitare, visto che oggi è stata ristrutturata e adibita a biblioteca dedicata alle donne scrittrici.

Se siete stanchi di tutti questi giri e avete bisogno di mettere qualcosa sotto i denti, allora fermatevi presso il Cassandra’s Cup, una splendida caffetteria dove potrete gustare delle ottime torte. Non solo, il Cassandra’s Cup è anche un bed&breakfast, quindi potreste addirittura fermarvi per la notte. Dormire proprio davanti alla casa di Jane Austen è sicuramente una bella esperienza.

2) Jane Austen Center (Bath)

Bath è uno dei luoghi che ospita le avventure narrate dalla Austen in “Persuasione”, un luogo in cui la stessa Jane Austen ha vissuto per diversi anni. Qui la Austen trascorse i periodi più felici della sua vita. Il Jane Austen Centre è un ottimo posto per iniziare il vostro tour di Bath. Guide, vestite con abiti del 1800 vi accoglieranno guidarvi in un tour guidato in uno dei quelli che era la vita dell’amatissima scrittrice inglese.

Se andrete in vacanza a fine estate, non potete mancare questo appuntamento: ogni settembre a Bath è poi possibile partecipare al Jane Austen Festival, l’evento rigorosamente in costume e interamente dedicato a Jane Austen. Un sogno divenuto realtà per tutti i suoi fan.

3) Lyme Park, Disney

E’ stato utilizzato come esterno del film “Pemberley” girato nel 1995, adattamento cinematografico di Orgoglio e Pregiudizio. È possibile visitare la casa, i terreni , tra cui il lago. Sì , stiamo parlando di quel lago…

4) Box Hill

Ricordate la scena famigerata a Box Hill in “Emma”? Ebbene, la si può certamente visitare. Box Hill include qualche bella campagna, ideale per gli scrittori in cerca di ispirazione dalla natura. Basta fare attenzione a non insultare qualcuno per evitare di ottenere un rimprovero dal signor Knightley…

5) Wilton House

Questa casa è stata usata come sfondo per una serie di film, tra cui un paio di adattamenti di Jane Austen (“Ragione e Sentimento” e “Orgoglio e pregiudizio”) , oltre a film come The Young Victoria . È possibile visitare i giardini , in modo da essere pronti a entrare in uno di quei film che tanto amate.

6) Chatsworth

In “Orgoglio e pregiudizio”, Elizabeth Bennet visita Chatsworth prima di visitare Pemberle . E se hai visto il film del 2005 di “Orgoglio e pregiudizio”, probabilmente riconoscerai questa fantastica tenuta, utilizzata anche per rappresentare la casa di Mr Darcy. È possibile visitare la casa, il giardino, il cortile, e anche stare in cottage e strutture vicine in modo da poter esplorare i luoghi circostanti nel Derbyshire.

7) Brighton

Brighton è menzionato in “Orgoglio e Pregiudizio”, ma la località balneare è anche presente nel romanzo incompiuto di Austen, “Sanditon”. Oggi ci sono un sacco di cose da fare in città , dallo shopping al mercato delle pulci di check-out, l’arte di strada. Secondo Lydia Bennet, una delle cinque sorelle protagoniste del romanzo della Austen, questo è anche un buon posto per trovare mariti .

8) Stourhead Gardens

Stourhead House, un luogo in cui trovare mobili antichi , collezioni d’arte o libri. Ma per voi il vero motivo per visitare questo luogo è perché è stato la sede di una delle scene del film tratto da “Orgoglio e Pregiudizio”.

9) Stanage Edge

Avrete capito che il film tratto da “Orgoglio e Prdegiudizio ospita degli scenari fantastici. Stanage Edge è un luogo simbolo in cui compare Elizabeth Bennet sul set del film, e si può visitare. Se sei un fan dell’arrampicata su roccia, questo è un ottimo posto per essere sportiva e apprezzare Jane Austen. Forte è la voglia di perdersi totalmente in questi luoghi

10) Los Angeles

Ogni fan di Jane Austen sa che quando si parla del miglior adattamento cinematografico tratto dalle sue opere è “Clueless”(Ragazze a Beverly Hills), ovvero un film del 1995 diretto da Amy Heckerling basato parzialmente su “Emma”, romanzo scritto dall’autrice nel 1815. A questo link puoi trovare tutte le mete ideali basate sui luoghi che si possono trovare nel film.

Tappa bonus: St. Nicholas Church

Ultimo consiglio: sulla destra, all’entrata di Chawton House, c’è questa chiesa che fu completamente ricostruita dopo un devastante incendio nel 1871. Visitarla è d’obbligo perché all’interno si trovano innumerevoli tracce della famiglia Austen, soprattutto di Edward e sua moglie Elizabeth. Il punto di interesse più forte resta comunque il cimitero circostante, dove si trovano le tombe di Cassandra Austen, l’amata sorella di Jane, e della loro madre, Mrs. Austen.