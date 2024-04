ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto che porta i libri nei nidi

Donare libri ai nidi attraverso iniziative di avvicinamento alla lettura permette, specie nelle aree più disagiate del Paese, di costruire reti che durano nel tempo e invoglia educatori e strutture a integrare il libro nelle loro attività.

Grazie al progetto pilota #ioleggoperchéLAB-NIDI, organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, durante la seconda edizione sono 330 i nidi in aree fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola che hanno avuto in dono una media di 23 volumi.

In due terzi dei casi, è stata una spinta decisiva perché gli educatori scegliessero di dare più spazio ai libri a disposizione dei bambini negli spazi del nido stesso. Il 30% dei nidi coinvolti non aveva infatti, prima di aderire all’iniziativa, nessuna biblioteca o spazio dedicato ai libri.

Sono solo alcuni dei risultati dell’indagine condotta dall’Ufficio studi AIE sui nidi aderenti e presentata oggi, 8 aprile, alla Bologna Children’s Book Fair per documentare gli esiti dell’iniziativa, che ha coinvolto 10.504 bambine e bambini in 648 gruppi d’aula dei 330 nidi e 1.531 educatori.

I libri donati ai nidi

Sono state 7.573 le donazioni complessive: questo ha permesso di aumentare la dotazione media dei libri nelle strutture, che passa così da 80,1 a 94,4. E di conseguenza ha dato maggiore impulso a nuove attività: la presenza dei libri dentro alle strutture e a disposizione di educatori e bambini ha consentito in quasi il 60% dei casi di avviare proposte e giochi a partire dai libri stessi, di sviluppare nuovi momenti di lettura con i genitori (29,6%); ha permesso di organizzare un maggior numero di attività in collaborazione con bibliotecari e biblioteche (9,2%) e ha migliorato e potenziato il prestito a casa (20,9%).

La magia della lettura fin da bambini

“È sorprendente la risposta che il progetto sta generando: aumentano le attività e la disponibilità dei libri. Anche le famiglie vengono coinvolte e gli insegnanti rilevano grande partecipazione ed interesse. La magia del libro e della lettura ha trovato di nuovo un ambito in cui crescere; e lo fa con i più piccoli, i bambini, che da sempre sono l’emblema dello stupore di fronte alle cose nuove che puntano sulla fantasia. Un grande ringraziamento a chi lavora al progetto, a chi ha accettato di aderire in modo fattivo e alle tante persone che hanno donato i libri”, ha detto Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo.

“Lo sforzo che stiamo dedicando ai nidi, all’interno del più grande progetto #ioleggoperché è significativo e alla seconda edizione iniziamo a raccoglierne i frutti. Questa sperimentazione, anche se con numeri limitati, dimostra che lavorando in profondità sul tessuto sociale è possibile attivare dinamiche virtuose che portano il libro e la lettura negli spazi dell’educazione e della formazione dei più piccoli, attivando allo stesso tempo reti di collaborazioni sul territorio che permangono nel tempo. Tutto questo significa seminare fin dai primi anni di vita la passione per i libri, che apre la strada a una crescita con più strumenti e risorse a disposizione”, ha spiegato la vicepresidente di AIE Renata Gorgani.

#ioleggoperché

Il progetto, realizzato da AIE in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo e con Nati per Leggere e Bologna Children’s Book Fair, si inscrive all’interno di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale di educazione e promozione della lettura di AIE per il potenziamento delle biblioteche scolastiche. I nidi selezionati hanno partecipato alla campagna di donazioni nazionale nelle librerie gemellate che si è svolta dal 4 al 12 novembre 2023.

Al contempo, oltre alle donazioni dei cittadini, ciascuno dei nidi ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, una dotazione di dieci titoli, uguali per tutti, donati da AIE e Fondazione Cariplo e individuati dall’Osservatorio editoriale di Nati per Leggere, da utilizzare durante l’intero anno per sviluppare progetti di lettura.

Completano gli strumenti a disposizione di educatori e genitori, tre nuovi video dedicati – che si aggiungono agli undici del 2022 – per fornire a educatori e genitori strumenti formativi concreti per imparare a condividere i libri e il piacere della lettura anche con i piccolissimi.

