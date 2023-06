ioleggoperché, torna l’appuntamento AIE per donare un libro alle scuole

Ripartiamo dai libri. Si sono aperte oggi, 15 giugno, le iscrizioni per l’ottava edizione di #ioleggoperché, la grande iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che punta a rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura attraverso la donazione di nuovi libri alle biblioteche scolastiche.

In programma dal 4 al 12 novembre, #ioleggoperché ha rinnovato radicalmente il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche italiane con quasi 2,5 milioni di libri nuovi in sette anni in tutta Italia. Un bisogno più che mai attuale se si considera che più di un quarto delle scuole italiane che hanno partecipato al progetto negli anni scorsi dichiarava di non avere ancora al proprio interno una biblioteca scolastica prima dell’arrivo dei libri di #ioleggoperché (qui la sintesi dell’indagine).

Generazione #ioleggoperché

“Siamo pronti a ripartire anche quest’anno con #ioleggoperché, la grande iniziativa che solo l’anno scorso è arrivata a coinvolgere 4 milioni di bambini e ragazzi – ha commentato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi –. L’obiettivo è contribuire a crescere una nuova “generazione #ioleggoperché” che i libri li legge, li usa, li ama. Faremo attenzione ai territori più fragili: capiremo come supportare attraverso #ioleggoperché le scuole recentemente colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.”

L’iniziativa è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con tutta la filiera del libro (Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche e Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai), con il supporto di Fondazione Cariplo, con il patrocinio di SIAE e con il coinvolgimento di librerie, biblioteche, media, tutte le tv (Rai, Sky, La7, Mediaset TgCom24) e dei privati cittadini: insieme ancora una volta per arricchire le biblioteche delle scuole italiane e per formare, insieme, i lettori di domani. AIE, attraverso gli editori associati, contribuisce con una donazione di 100.000 libri alle scuole partecipanti.

Regale un libro, gesto rivoluzionario

“Il via alle iscrizioni per l’ottava edizione di #ioleggoperché rappresenta un importante momento per la preparazione all’appuntamento che scandirà l’inizio dell’anno scolastico, quando milioni di bambini e ragazzi saranno nuovamente coinvolti nell’esperienza di lettura condivisa e partecipata nelle aule. Questa sana abitudine va consolidata quanto più possibile lungo l’intero percorso formativo dei cittadini di domani, ma deve partire dalla famiglia. È per questo motivo che sto pensando a una formula per regalare un libro a ogni nuovo nato, che poi leggerà quando avrà imparato a farlo, per riportare il maggior numero di persone al gesto più rivoluzionario che si possa pensare in un’epoca iperconnessa come la nostra: dedicare un tempo esclusivo alla lettura”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Leggere per stimolare la creatività

“Leggere è un’attività che stimola la creatività ed è indispensabile nella crescita e nella formazione dei ragazzi, fin dalla prima infanzia. Ci fa confrontare con un autore, riflettere, utilizzare l’immaginazione e i dati dimostrano che la consapevolezza degli studenti italiani dell’importanza della lettura è forte e radicata. In un’epoca caratterizzata dalla necessità di governare fenomeni come l’intelligenza artificiale e il digitale, l’iniziativa #ioleggoperché contribuisce a valorizzare questa consapevolezza e a orientare i ragazzi nella straordinaria ricchezza che i libri possono offrirci”, ha sostenuto il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Sulla scia degli ottimi risultati della scorsa edizione, prosegue l’attività di #ioleggoperchéLAB, la piattaforma nazionale di sperimentazione attiva durante l’intero anno scolastico, dentro cui sviluppare nuove attività legate al territorio con l’obiettivo condiviso dell’educazione e promozione della lettura nelle scuole.