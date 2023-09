Innocenzo Cipolletta nuovo presidente dell’Associazione Italiana Editori

Innocenzo Cipolletta è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), l’associazione di categoria degli editori che pubblicano libri, riviste scientifiche e prodotti dell’editoria digitale. Lo ha eletto oggi, 28 settembre, l’assemblea degli editori, riunita a Milano. Innocenzo Cipolletta è membro del CdA della casa editrice Laterza e presidente di Confindustria Cultura Italia.

La nuova nomina

Succede a Ricardo Franco Levi e guiderà AIE per il prossimo biennio: “Questa associazione è tra le più antiche e nobili del mondo delle imprese, avendo oltre 150 anni di vita– ha sottolineato -. Gli editori hanno contribuito in maniera particolare alla crescita dell’Italia, attraverso la diffusione delle idee e della cultura che sappiamo essere la base essenziale di una buona ed efficiente democrazia”.

L’impegno di Innocenzo Cipolletta

La crescita del livello culturale e degli indici di lettura degli italiani saranno al centro del suo mandato: “Proseguiremo incessantemente il dialogo con il Governo, azione in cui sarà fondamentale la capacità di coesione dell’intera filiera del libro, dagli editori alle librerie, dagli autori alle biblioteche.

Se mettiamo in graduatoria i principali paesi con il maggior reddito pro-capite, constatiamo anche che sono i Paesi dove maggiore è l’istruzione e dove più elevato è il tasso di lettura – ha dichiarato –. Appare evidente la necessità di investire consistentemente in istruzione e nella lettura per poter crescere e per poter raggiungere livelli di cultura coerenti con quelli di altri Paesi a noi simili.

E questa sarà, credo, la sfida principale, che AIE ha sempre perseguito, che Levi ha posto come centro della sua azione, con particolare riferimento alla scuola, e che ci deve accompagnare anche nel futuro. Serve una politica industriale per la cultura e questo non è un ossimoro. Una politica industriale per la cultura dovrà necessariamente avere un impatto rilevante sui processi di innovazione, dall’Intelligenza Artificiale, con tutte le problematiche ad essa connesse, alle piattaforme per la didattica, alla tutela e gestione del diritto d’autore”.

I risultati raggiunti

Cipolletta ha poi ricordato i risultati raggiunti negli ultimi anni “anche grazie al confronto di AIE con le Istituzioni: penso alla 18App, ora rivisitata, ma che deve mantenere il suo sostegno a tutti i giovani per favorire l’accesso a beni culturali. Penso al fondo per gli acquisti straordinari da parte delle biblioteche, all’incremento dei fondi per il diritto allo studio, di cui stiamo discutendo con il Governo ulteriori incrementi, avendo l’obiettivo di estenderlo agli studenti universitari, fin qui non considerati. Si tratta di mettere a sistema queste ed altre misure affinché l’Italia possa raggiungere livelli di lettura simile a quelli degli altri paesi avanzati”.

I presidenti dei gruppi

L’assemblea ha eletto inoltre i presidenti dei gruppi (che ricoprono anche la carica di vicepresidenti dell’AIE) in cui è strutturata l’Associazione: per la prima volta Renata Gorgani (Editrice Il Castoro), presidente del gruppo Editoria di varia, e Lorenzo Armando (Lexis – Compagnia Editoriale in Torino), presidente del gruppo Piccoli editori. Sono stati confermati Maurizio Messina (Edizioni Angelo Guerini e associati), presidente del gruppo Accademico professionale, e Paolo Tartaglino (Lattes editori), presidente del gruppo Educativo.

L’AIE, che aderisce a Confindustria e ne è stata una delle fondatrici, copre con i suoi associati oltre il 90% del mercato del libro. Ha tra i suoi compiti quelli di tutelare gli editori e favorirne la crescita professionale, di promuovere iniziative che siano un contributo alla diffusione del libro, della lettura, del diritto d’autore e della cultura italiana in Italia e nel mondo.

Gli auguri di Sangiuliano

“I migliori auguri di buon lavoro a Innocenzo Cipolletta alla guida dell’Associazione Italiana Editori. Ci aspettano mesi di intenso lavoro in vista della partecipazione dell’Italia ospite d’onore alla Buchmesse di Francoforte 2024, che affronteremo insieme con impegno e passione nel superiore interesse dell’editoria nazionale”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

© Riproduzione Riservata