“Imperfezioni” di Claudia Marin, storia di una violenza domestica e psicologica

Spesso l’essenza di quel che si nasconde dietro a una apparente vita perfetta è molto diversa da come appare: nel romanzo “Imperfezioni” di Claudia Marin si intuiscono fin dall’inizio i sentimenti contrastanti vissuto dalla protagonista, Azzurra.

L’autrice, in una intervista esclusiva rilasciata a Libreriamo e che riportiamo integralmente, ci ha spiegato questa storia di sopraffazione che, però, ha un finale forte e inaspettato.

L’autrice di “Imperfezioni” narra una quotidianità in cui la perfezione mostrata al mondo è inquinata da imperfezioni, un tempo caratterizzato da ansia, rabbia, paura.

Ogni pensiero che attraversa la mente di Azzurra viene mostrato e analizzato scrupolosamente affinché il lettore possa vivere in prima persona la paura che la accompagna costantemente. Ogni scelta, ogni parola, ogni gesto nascondono un preciso intento che sfugge a coloro che vivono accanto alla coppia infelice, ma non al lettore.

Fra tutte, la metafora che regna in “Imperfezioni” è quella della bambina. Andrea paragona la moglie a una bambina viziata incapace di vivere lontano dai genitori. Pian piano quest’idea entra nella mente di Azzurra come la realtà dei fatti che non può cambiare: lei è consapevole di essere una bambina esclusa da una riunione per soli adulti perché l’ha fatta grossa. Quando analizza i suoi gesti, riconosce che è semplicemente una bambina, come dimostra la sua stessa voce.

La protagonista di “Imperfezioni” è succube del marito e in quanto tale è bravissima a celare il proprio malessere agli occhi di un mondo che non ha intenzione di essere disturbato da una scomoda verità. La vita della famiglia è ricca di feste di compleanno e giornate trascorse in spiaggia. Durante questi momenti, Azzurra non è felice, ma è contenta e questo le basta.

Ad Azzurra basta sgattaiolare a casa di un’amica; le basta giocare con i figli in spiaggia. Questi sono i piccoli momenti che offrono ad Azzurra una piccola fuga da se stessa e dal marito.

Quando Azzurra apre gli occhi, grazie a un gesto innocuo e puro, e si accorge che ha il dovere e il diritto di scappare dall’abbraccio asfissiante di Andrea, si rivolge a Elisa, l’amica psicologa. Azzurra trasporta il lettore in lunghi soliloqui, che si snodano in diversi capitoli del romanzo, durante i quali ripercorre la propria storia, rileggendo eventi e dinamiche con lo sguardo di donna che, finalmente, è consapevole di sé e della trappola in cui era stata incastrata da Andrea.

Elisa è silenziosa spettatrice che pronuncia pochissime parole, volte semplicemente ad aiutare la protagonista del romanzo a leggere meglio ciò di cui è stata vittima. Ai più, i soliloqui potrebbero apparire una scelta malsana per la protagonista, ma in realtà la lettura minuziosa di se stessa è per Azzurra la porta che la condurrà alla riconquista della propria autostima, mentre il lettore di “Imperfezioni” unisce i pezzi del puzzle. Quando questo sarà terminato, egli osserverà il mondo con un occhio più consapevole.

D. “Imperfezioni” è incentrato su un tema profondamente attuale: la violenza psicologica domestica che si nasconde dietro le belle e perfette famiglie borghesi. La protagonista femminile riesce a compiere un cammino, di sofferenza e di maturazione di ciò che sta vivendo, che la porterà all’autonomia. Ritieni che la donna, oggi, sia ancora costretta a subire queste angherie? C’è, nella nostra società, un cammino di liberazione verso l’indipendenza o è soltanto un’utopia?

“Imperfezioni” racconta una storia di sopraffazione che si realizza anzitutto attraverso una forma di violenza psicologica. Azzurra, la protagonista, è una giovane donna apparentemente felice e fortunata ma nasconde invece, agli occhi anche delle persone più vicine, una profonda sofferenza: suo marito, un uomo che ha sposato nell’entusiasmo dei vent’anni o poco più, si è rivelato un persecutore.

Giorno per giorno, senza mai perderne uno, la denigra e la mortifica, poco o tanto a seconda dell’umore, attraverso una costante demolizione psicologica. Per dirla semplicemente, qualsiasi cosa lei faccia non va bene. Dalle piccole cose, il suo modo di camminare, alle grandi, le sue aspirazioni lavorative, passando per il suo modo di stare insieme ai suoi tre bambini, di giocare con loro, di educarli: tutto viene passato al setaccio di un iper criticismo spietato e sadico, che logora goccia a goccia l’autostima di lei.

Timida e sensibile fin da piccola, Azzurra è forse la preda ideale per questo genere di sopraffazione. Fatto sta che si ritrova in pochi anni radicalmente trasformata: da ragazza bella e intelligente di una famiglia agiata, modello “vincente” del suo contesto sociale e familiare, diventa una moglie e madre triste e perennemente insoddisfatta, piena di sensi di colpa del tutto infondati e convinta di essere una nullità, anzi un fallimento, come le ripete Andrea.

Lei arriva a convincersene al punto paradossale da compatire il marito, il quale meriterebbe una donna migliore, di successo, molto più brava di lei non si sa bene a fare che cosa, tanto è il lavaggio del cervello che subisce di continuo. Andrea in realtà vuole che Azzurra resti esattamente come è, paralizzata nel suo non divenire; non divenire una professionista, una donna indipendente economicamente, una persona che sceglie e vive appieno. È quella la veste che gli permette di dominarla.

E così fa di tutto per bloccarla: se cerca di inserirsi nel lavoro, lui la fa sentire in colpa di trascurare la famiglia e di fare comunque sacrifici inutili perché lei non sarà mai come quelle persone che la sfruttano, i suoi superiori. Non ne ha le qualità. Se invece non lavora, è una buona a nulla, viziata e superficiale. Se accudisce i bambini è immancabilmente inadeguata anche lì: troppo buona, li vizia, non ha polso, non ha carattere.

Penso che “Imperfezioni” sia un romanzo forte per le situazioni che descrive. Che però sono purtroppo verosimili. Il cammino delle donne verso l’autonomia è un sentiero che bisogna percorrere continuamente per non rischiare che da un momento all’altro si ritrovi sepolto dalla polvere, la polvere dei passi dati per scontati.

Oggi le situazioni di sottomissione come quella vissuta da Azzurra sono naturalmente molte di meno che cinquant’anni fa o solo venti. Ma troppe volte accadono lo stesso e se anche ne fosse rimasta una soltanto penso che valga la pena scriverne, parlarne, rifletterci.