Ilaria Capua spiega ai ragazzi come vincere la paura del virus

Cosa sono i virus? Come sono fatti? Cosa possiamo fare per proteggerci? Sono queste le domande più frequenti che i bambini negli ultimi tempi hanno rivolto a genitori ed educatori. A dare loro risposte e al tempo stesso aiutarli a vincere la paura ci pensa Ilaria Capua. Scienziata tra le più note e autorevoli, Ilaria Capua ha pubblicato il libro “Il viaggio segreto dei virus“, dedicato ai ragazzi dagli 11 anni in su.

Come nascono i virus

Il libro di Ilaria Capua è un viaggio alla scoperta delle creature più piccole, dispettose e sorprendenti dell’universo, in cui i virus diventano anche materia di scoperta del mondo naturale. Di recente i piccoli hanno imparato sui virus molto più di quanto avrebbero immaginato. Eppure, ci sono ancora tante cose che non conoscono su di loro. Per fortuna esistono persone che dedicano la propria vita a studiarle e che possono insegnarci tutti i loro segreti: gli scienziati. Dai laboratori in giro per il mondo fino ai villaggi dell’Alaska circondati dal ghiaccio perenne, nelle terre africane più irraggiungibili o nelle grandi città come New York, questi detective di microrganismi cercano di rispondere a molte domande. E anche se durante la pandemia abbiamo imparato sui virus molto più di quanto avremmo immaginato ci sono ancora tante cose che non sappiamo su queste “piccole pesti”.

Come proteggersi dal virus

Ilaria Capua, scienziata fra le più note e autorevoli, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di 11 virus che, nel corso del tempo, hanno cambiato la storia dell’uomo. Virus che viaggiano, che si trasformano, che tornano a galla quando sembravano scomparsi per sempre. Grazie a questo libro i virus diventano materia di scoperta del mondo naturale. Perché la conoscenza è fondamentale per la prevenzione, ma soprattutto per vincere la paura.

Chi è Ilaria Capua

Ilaria CAPUA (Roma, 1966) scienziata, per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico. Oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida che promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Grazie alla sua autorevolezza, è diventata un punto di riferimento durante l’emergenza sanitaria causata da Covid-19.

© Riproduzione Riservata