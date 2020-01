Il tramonto delle librerie romane: chiude la libreria internazionale Feltrinelli

Una vera e propria moria di librerie è quanto si sta verificando nella Capitale da qualche tempo a questa parte. Dopo l’incendio alla Pecora Elettrica nel quartiere romano di Centocelle, la chiusura della storica Libreria del Viaggiatore e della Libreria Coliseum, un vero e proprio tempio per i bibliofili, ecco che giunge inaspettata la notizia di fine attività da parte di due librerie Feltrinelli.

I motivi della chiusura

Una di queste è la Feltrinelli International di via Vittorio Emanuele Orlando, una delle ultime librerie internazionali a Roma. Un punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per le migliaia di studenti stranieri che vivono nella Capitale. Una finestra sul mondo esterno – sui libri e gli autori stranieri da leggere in lingua originale – improvvisamente sbarrata a causa dei costi di gestione troppo elevati, dopo l’acquisizione nel 2016 di 6 punti vendita del gruppo Arion. L’altra libreria ad abbassare le serrande è la Feltrinelli di via Giovanni Pierluigi da Palestrina all’angolo con Piazza Cavour.