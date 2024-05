“Il miraggio”, la trilogia del mentalista è fra i libri più venduti in Italia

Fra i libri usciti a maggio ce ne sono alcuni che sono rimasti saldamente ancorati alle prime posizioni nella classifica dei titoli più venduti in Italia. È il caso de “Il miraggio“, ultimo avvincente capitolo della trilogia del mentalista, scritta a quattro mani da Camilla Läckberg ed Henrik Fexeus.

“Il miraggio” di Camilla Läckberg ed Henrik Fexeus

La sinossi de “Il miraggio”

A Stoccolma il Natale si avvicina e la città si riempie di luci, ma per qualcuno la festa si annuncia amara. Una misteriosa telefonata al ministro della Giustizia segna l’inizio di un conto alla rovescia che lo spinge inesorabilmente incontro al giorno fissato per la sua morte. Come se non bastasse, in uno dei tunnel abbandonati della metropolitana viene ritrovato un mucchio di ossa umane.

Potrebbero appartenere allo scheletro di un noto esponente della finanza, scomparso da qualche tempo? Mina Dabiri, la poliziotta ossessionata dai microbi, assume la guida delle indagini. Ma gli indizi scarseggiano e non le resta che tornare a chiedere aiuto a Vincent Walder, il maestro mentalista che molti ritengono capace persino di leggere nel pensiero.

Con il ritrovamento di un altro mucchio di ossa, l’inchiesta si complica: cosa nascondono realmente le profondità della capitale? Chi e perché sta braccando il ministro?

A conclusione della loro appassionante trilogia, Camilla Läckberg e Henrik Fexeus fondono ancora una volta talenti e competenze per creare una trama incalzante, incentrata su numeri, codici e giochi mentali, e firmano il gran finale di una serie in cui, grazie a una sorta di effetto ipnotico, il coinvolgimento è totale.

La trilogia del mentalista

Sullo sfondo di una Stoccolma intrigante e fascinosa, si snoda una vicenda terribile, ricca di mistero e colpi di scena all’inizio inspiegabili.

Per la terza volta, la poliziotta Mina deve ricorrere all’aiuto di Walder, il noto mentalista capace di leggere nel pensiero.

A metà fra thriller e noir, “Il miraggio” è infatti l’ultimo volume di un’intensa serie nota come la trilogia del mentalista. I protagonisti si amano sin dall’inizio. Sono complementari e assolutamente originali: da una parte Mina, con cui riusciamo subito a empatizzare, dall’altra il misterioso mentalista Vincent, con un passato bizzarro e forse torbido.

Chi potrebbe mai immaginare che da questo assurdo incontro possa nascere una grande amicizia? “Il miraggio” chiuderà il cerchio in modo inaspettato, con un finale a sorpresa.

Henrik Fexeus

Il co-autore (29 settembre 1971) de “Il miraggio” si chiama Henrik Fexeus, e oltre ad essere un affermato scrittore in Svezia e all’estero, è famosissimo per essere uno dei più capaci mentalisti del mondo. Esperto di psicologia, comunicazione non verbale e ipnosi, Fexeus è tradotto in oltre trenta lingue con romanzi e saggi, che hanno venduto oltre un milione di copie.

Camilla Läckberg

Jean Edith Camilla Eriksson, meglio nota come Camilla Läckberg (Fjällbacka, 30 agosto 1974), è una nota scrittrice svedese. Laureata in economia ed impegnata con una professione legata al mondo del marketing, scopre la passione della scrittura in giovane età. Quello che nasce come un hobby, però, si trasforma presto in un vero e proprio lavoro, perché il suo “Principessa di ghiaccio” diventa il primo di una lunga serie di romanzi amatissimi dal pubblico svedese e non solo!

L’autrice de “Il figlio sbagliato” ha infatti pubblicato ben undici romanzi e due raccolte di racconti, ed è al momento una delle scrittrici più vendute in Svezia e fra le più apprezzate, nel campo del thriller, in ambito internazionale.

Marsilio ha pubblicato in Italia i dieci libri della serie di Fjällbacka – che hanno ispirato la serie tv Omicidi tra i fiordi –, la raccolta di racconti Tempesta di neve e profumo di mandorle e i due romanzi della Storia di Faye, La gabbia dorata e Ali d’argento. Camilla Läckberg ha firmato come autrice anche la serie televisiva Hammarvik – Amori e altri omicidi.

Nata e cresciuta a Fjällbacka, vive a Stoccolma con il marito e i quattro figli. Dopo Il codice dell’illusionista, La setta è il secondo episodio della trilogia scritta a quattro mani con Henrik Fexeus.

La vocazione per la scrittura

In un’intervista a “La Repubblica”, Camilla Läckberg ha rivelato che la sua passione per la scrittura, ed in particolare per il mondo dei gialli, è nata in tenera età e non si è mai sopita.

A quattro anni, la co-autrice de “Il miraggio” immaginava già le prime scene del crimine, disegnando Babbo Natale che uccideva sua moglie. Nelle sue opere, Läckberg crea un universo di personaggi che ruotano attorno alla Svezia e che non fungono da semplici vittime o assassini, ma veicolano anche tematiche importanti, come quella femminista, che è spesso affrontata nelle opere di Camilla Läckberg.

