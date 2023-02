“Il male dentro”, Matteo Macuglia racconta il delitto Neumair

In occasione dell’uscita del libro “Il male dentro. Peter e Laura Neumair uccisi dal figlio Benno. Menzogne e verità di un delitto mostruoso” edito da Rizzoli, abbiamo intervistato Matteo Macuglia, autore e giornalista investigativo che ha seguito l’intera vicenda come inviato del programma televisivo Quarto Grado.

Benno, il male dentro e le bugie

Matteo racconta come quella dei coniugi Neumair, da ciò che poteva sembrare l’accidentale scomparsa di due persone appassionate di montagna e camminate, si sia in realtà trasformata nell’atroce delitto che ha sconvolto l’intero Paese nel 2021.

Quando, infatti, la redazione di Quarto Grado sceglie di mandarlo in provincia di Bolzano per seguire la sparizione di una coppia, Matteo come altri colleghi, si trova ad indagare una realtà che appare da subito poco chiara. Al centro di tutto c’è la giovane figura di Benno, figlio della coppia, che rilascia dichiarazioni a giornalisti e inquirenti e con il quale lo stesso Matteo si trova a confrontarsi in due occasioni. Benno, però, costruisce una serie menzogne e depistaggi tali da far insospettire la sorella Madé, rientrata dalla Germania. Per la ragazza, infatti, le contraddizioni sono troppe. Benno ha l’incredibile capacità di sviare l’attenzione su ciò che si rivela essere sempre più nitido e innegabile: la sua colpevolezza.

Attraverso l’inchiesta di Matteo si è in grado di vivere i momenti più salienti di tutto questo caso grazie all’occhio attento e alla penna inquisitoria, ma incredibilmente umana, di chi ha vissuto sulla propria pelle ciò che ora viene maggiormente rappresentato al cinema e in tv come elemento di intrattenimento, ovvero il true crime.

“Il male dentro”, la trama

È il tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021, quando nella tranquilla città di Bolzano si perdono le tracce di Peter Neumair e Laura Perselli. A denunciarne la scomparsa, il giorno dopo, è il figlio Benno.

Da quel momento il trentenne, all’apparenza gentile e collaborativo, mette in atto un’impressionante serie di depistaggi, mentendo e manipolando. Costruisce nei giorni una sequenza di bugie, raccontate ai giornalisti così come ai suoi parenti. Bugie raccolte e smascherate anche con questa inchiesta, confluita nel fascicolo di indagine degli inquirenti. Come inviato della trasmissione Quarto Grado, Matteo Macuglia si troverà, a partire da quei primi giorni di gennaio, a seguire le tracce dei protagonisti, incontrando più volte Benno e l’altra figlia dei coniugi Neumair, Madé, e ad assistere alle ricerche dei corpi prima e al processo dopo. Una storia controversa come controverso sarà il dibattimento tra difesa e pubblici ministeri.

Di questa violenta vicenda, rimangono le macerie di quanto accaduto nell’appartamento al secondo piano di via Castel Roncolo; un ergastolo che cancella ogni futuro possibile per colui che si è macchiato del più atroce dei delitti; il futuro di una figlia che prova a rifarsi una vita dopo aver perso ciò che aveva di più caro al mondo; due esistenze spazzate via, impossibili da riparare. E resta questo racconto, a ricordarci quanto il male possa annidarsi tra le pieghe delle nostre relazioni più care, e rimanere in attesa di colpire per anni, cancellando ogni cosa in un ultimo, estremo tentativo di sopraffazione.

Matteo Macuglia

Nato a Udine nel 1993, Matteo Macuglia, dopo gli studi in Scienze Politiche e il master in giornalismo presso la IULM di Milano, oggi è inviato per la trasmissione Quarto Grado, su Rete 4.

Alice Turiani