“Il fuorilegge”, un libro per comprendere il modello Riace di Mimmo Lucano

Il libro che vi consigliamo di leggere oggi è “Il fuorilegge“, opera che ripercorre la vicenda riguardante Mimmo Lucano, politico e attivista italiano, tre volte sindaco di Riace, è divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati in genere.

Riace ieri e oggi

Prima di diventare un modello per ridare vita a una comunità, Riace era un’idea. O meglio, un’idea di futuro che a Mimmo Lucano venne in mente per la prima volta guardando il mare.

Il libro spiega come Riace, alla fine degli anni novanta, non ci fossero quasi più né l’agricoltura, né l’allevamento. L’unica possibilità per i pochi abitanti rimasti era fuggire. Poi il sistema di accoglienza diffuso creato da Lucano ha cambiato tutto. Le case del centro, da tempo abbandonate, si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno potuto ricostruire le loro famiglie e hanno rimesso in moto l’economia del paese.

L’arresto di Mimmo Lucano

Il 2 ottobre 2018, mentre il ministero dell’Interno era sotto la responsabilità di Matteo Salvini, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “I progetti di accoglienza sono stati chiusi e il paese di nuovo spopolato – si legge nel libro – Lucano non ha mai smesso di credere nella sua idea: ogni comunità deve fondarsi sul rispetto della dignità umana.”

“Con l’accoglienza, Riace aveva dimostrato di avere un’anima, aveva riscoperto la propria identità.”

Si può infrangere una legge ingiusta?

Con la sua storia ed il suo coraggio, Mimmo Lucano ha saputo “indicare il confine oltre il quale una democrazia può tradire i suoi valori fondamentali”. “Il fuorilegge” vuole essere “un racconto personale ed eroico di piccoli gesti che diventano grandissimi. Una testimonianza diretta e profonda che ci invita ad aprire gli occhi su chi siamo e su chi vogliamo essere.” Un racconto personale e allo stesso tempo collettivo, che vuole mettere alla prova la nostra democrazia e, soprattutto, noi stessi.