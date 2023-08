“Il cognome delle donne”, la saga familiare più venduta della settimana

Si intitola “Il cognome delle donne” e probabilmente ne avete già sentito parlare perché è, sin dalla recente pubblicazione, fra i libri più acquistati nel nostro Paese. Scopriamo di più su questo bellissimo romanzo, opera d’esordio di Aurora Tamigio.

“Il cognome delle donne”, la sinossi

All’origine c’è Rosa. Nata nella Sicilia di inizio Novecento, cresciuta in un paesino arroccato sulle montagne, rivela sin da bambina di essere fatta della materia del suo nome, ossia di fiori che rispuntano sempre, di frutti buoni contro i malanni, di legno resistente e spinoso. Al padre e ai fratelli, che possono tutto, non si piega mai sino in fondo.

Finché nel 1925 incontra Sebastiano Quaranta, che “non aveva padre, madre o sorelle, perciò Rosa aveva trovato l’unico uomo al mondo che non sapeva come suonarle”. È un amore a prima vista, dove la vista però non inganna. Rosa scappa con lui, si sposano e insieme aprono un’osteria, che diventa un punto di riferimento per la gente dei quattro paesi tutt’intorno.

A breve distanza nascono il bel Fernando, Donato, che andrà in seminario, e infine Selma, dalle mani delicate come i ricami di cui sarà maestra. Semplice e mite, Selma si fa incantare da Santi Maraviglia, detto Santidivetro per la pelle diafana, sposandolo contro il parere materno. È quando lui diventa legalmente il capofamiglia che cominciano i guai, e un’eredità che era stata coltivata con cura viene sottratta.

A farne le spese saranno le figlie di Selma e Santi: Patrizia, delle tre sorelle la più battagliera, Lavinia, attraente come Virna Lisi, e Marinella, la preferita dal padre, che si fa ragazza negli anni ottanta e sogna di studiare all’estero. Su tutte loro veglia lo spirito di Sebastiano Quaranta, che torna a visitarle nei momenti più duri.

Una saga familiare ambientata in Sicilia

“Il cognome delle donne” è un romanzo che unisce il genere storico a quello della saga familiare. Tamigio, infatti, dà inizio alla sua narrazione con Rosa, donna coraggiosa che riesce a crearsi uno spazio di manovra in una Sicilia di inizio Novecento fortemente patriarcale. Rosa è la prima delle donne che Aurora Tamigio tratteggia per raccontare un pezzo di storia italiana lungo sessant’anni.

Attraverso “Il cognome delle donne”, infatti, ci muoviamo alla scoperta di tipi di femminilità diversi, tutti altrettanto affascinanti. Da un lato c’è Rosa, resa forte da un’infanzia di botte e soprusi, madre ferma, autorevole, potente; poi c’è Selma, dolce e pacata, che sembra rappresentare l’esatto opposto della madre, anche nelle scelte adoperate, più o meno consapevolmente. Infine ci sono le tre figlie di Selma, nonché nipoti di Rosa, che vivono alla spasmodica ricerca di un nuovo posto per loro.

“Il cognome delle donne” è un romanzo da leggere se amate il genere storico, se vi affascinano le saghe familiari, se siete attratti dalle atmosfere calde del sud Italia e, soprattutto, se volete regalarvi un momento di evasione che non sia privo di spunti di riflessione, perché con il suo romanzo d’esordio, Aurora Tamigio riesce a condurre un’indagine sul ruolo delle donne nella nostra società, sulla sua evoluzione e la sua importanza, anche quando queste ultime agiscono nell’ombra, in silenzio.

Aurora Tamigio

Nata a Palermo nel 1988, Aurora Tamigio è una scrittrice e copywriter che da tempo vive a Milano. Ha studiato Storia dell’arte contemporanea e, dopo aver conseguito la laurea, si è specializzata anche in sceneggiatura cinematografica. L’autrice de “Il cognome delle donne” ha lavorato dapprima come autrice freelance per il mondo del cinema, per poi intraprendere la strada del copywriting nell’ambito della tecnologia e del design.

Al momento, Tamigio è caporedattrice del magazine di informazione cinematografica Silenzioinsala, e autrice di cortometraggi quali “L’incontro”, “Homefish” e “Signorina Forsepotevo”.

