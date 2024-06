“Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar, il best seller che ha stregato i lettori americani

Ha ammaliato i lettori americani. Il New York Times lo ha paragonato a "Mille splendidi soli". Anche in Italia, sta avendo grande successo. Stiamo parlando de "Il canto dei cuori ribelli" di Thrity Umrigar.

Copertina colorata che rimanda a un’atmosfera lontana ed esotica; titolo romantico, che fa presagire una lettura appassionante… Fra i libri più venduti nelle ultime settimane in Italia troverete “Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar, un romanzo che ha spopolato negli Stati Uniti diventando un vero e proprio caso editoriale in poche settimane. Adesso, sta conquistando anche le lettrici e i lettori di tutta Italia. Scopriamolo più da vicino.

“Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar

La sinossi de “Il canto dei cuori ribelli”

Aveva quattordici anni Smita quando con la sua famiglia ha dovuto lasciare l’India in circostanze drammatiche. Una volta al sicuro in America, ha scacciato dal cuore la nostalgia per i crepuscoli aranciati e il profumo inebriante dei cibi che il padre le comprava dai venditori ambulanti e giurato a se stessa che mai più sarebbe tornata in quei luoghi che l’avevano così profondamente ferita.

Ma anni dopo si ritrova a dover accettare con riluttanza l’incarico di coprire una storia di cronaca a Mumbai, per il suo giornale. Seguendo il caso di Meena – una giovane donna sfigurata brutalmente dai suoi fratelli e dai membri del suo villaggio per aver sposato un uomo di un’altra religione – Smita si ritrova di nuovo faccia a faccia con una società che appena fuori dallo skyline luccicante delle metropoli le pare cristallizzata in un eterno Medioevo, in cui le tradizioni hanno più valore del cuore del singolo, e con una storia che minaccia di portare alla luce tutti i dolorosi segreti del suo passato.

Eppure, a poco a poco le sue difese cominciano a vacillare, i ricordi a riaffiorare e la passione a fare nuovamente breccia in lei…

Sullo sfondo di un meraviglioso Paese sospeso tra modernità e oscurantismo, in un crescendo di tensione, due donne coraggiose e diversamente ribelli si confrontano con le conseguenze di due opposti concetti di onore e di libertà, in una storia indimenticabile di tradimento, sacrificio, devozione, speranza e invincibile amore.

Il best seller che ha stregato i lettori americani

“Il canto dei cuori ribelli” racconta la storia di due donne che vedono i loro destini intrecciarsi per cause che sembrano del tutto fortuite. Apparentemente lontane, Meena e Smita si scoprono simili in tante sfaccettature. Insieme, riescono a trovare la forza per ricominciare, per scavare in fondo a sé e recuperare le forze per una battaglia che le interessa in prima persona e in maniera più universale.

Il libro di Thrity Umrigar, infatti, narra attraverso le storie delle singole protagoniste, quella di tante e tante donne – ancora troppe – costrette a dover scegliere fra la libertà e l’onore. Il macrotema trattato da “Il canto dei cuori ribelli” è, infatti, quello dei diritti delle donne.

La storia è ambientata in India. Veniamo trasportati in un mondo affascinante, ricco di tradizioni, bellezza, ricchezza di ogni sorta, che però svela anche il suo lato oscuro pagina dopo pagina. Così, scoprendo le vicende di Smita e Meena, tratte fra l’altro da storie realmente accadute, siamo indotti a riflettere su quante voci non hanno la possibilità di esprimersi e di raccontare il loro bisogno sacrosanto di libertà.

Lo stile scorrevole, le descrizioni vivide, i personaggi realistici, la scrittura fluida hanno reso “Il canto dei cuori ribelli” uno dei libri più amato negli Stati Uniti negli ultimi mesi. L’opera è stata acclamata dal New York Times, che l’ha paragonata a “Mille splendidi soli” e da autori del calibro di Salman Rushdie. Un vero successo, che si appresta a divenire tale anche in Italia.

Chi è Thrity Umrigar

L’autrice de “Il canto dei cuori ribelli” è nata in India ma vive da tempo a Cleveland, negli Stati Uniti.

Oltre ad essere autrice di diversi libri di successo, fra cui “L’ora del tramonto” uscito nel 2009 per Neri Pozza, insegna scrittura creativa e letteratura alla Case Western Reserve University. Ha collaborato con numerose, importanti testate giornalistiche. Fra queste: il Washington Post, il Plain Dealer e le pagine culturali del Boston Globe.

