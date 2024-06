“I fantasmi dell’isola”, il nuovo thriller di John Grisham da leggere tutto d’un fiato

Share on Email

"I fantasmi dell'isola" è il nuovo libro di John Grisham, uno dei più venduti in Italia in queste settimane.

Con “I fantasmi dell’isola“, John Grisham firma un nuovo successo. Il romanzo, che è uscito in libreria il 18 giugno scorso, si attesta fra i titoli più venduti in Italia.

“I fantasmi dell’isola” di John Grisham

La sinossi

Dark Isle è una piccola isola disabitata allargo della Florida non lontana da Camino Island, rinomato ritrovo di scrittori e intellettuali. Con la sua natura selvaggia e le sue spiagge incontaminate, Dark Isle ha tutto ciò che si può desiderare per una vacanza indimenticabile. Uno spregiudicato colosso immobiliare fiuta l’affare, determinato ad appropriarsene a ogni costo e a trasformarla in un mega resort turistico con un casinò. Intorno a quel paradiso aleggiano però leggende sinistre: annegamenti, sparizioni, storie di fantasmi e riti vudù da sempre hanno scoraggiato chi avrebbe voluto avvicinarsi. Solo una persona conosce la verità: la formidabile e indomita Lovely Jackson. Ottant’anni, ultima discendente degli schiavi che quasi tre secoli prima erano riusciti a liberarsi e avevano eletto Dark Isle a loro rifugio, Lovely è nata e ha vissuto lì per quindici anni e sostiene di essere l’unica legittima proprietaria dell’isola. Riuscirà a provarlo e a fermare la speculazione edilizia onorando la memoria dei suoi antenati? Ad aiutarla saranno il noto libraio antiquario Bruce Cable con la sua amica romanziera Mercer Mann, desiderosa di scrivere un libro sulla preziosa e commovente vicenda umana di Lovely, e Steven Mahon, avvocato esperto in battaglie ambientaliste, pronto ad affiancarla in una causa che si presenta dagli esiti davvero incerti. Dopo “Il caso Fitzgerald” e “L’ultima storia”, John Grisham ritorna a Camino Island con una storia avvincente toccando alcuni dei temi che gli sono più cari: il razzismo, l’ingiustizia sociale e la corruzione.

Una storia che cattura

Con “I fantasmi dell’isola”, John Grisham consolida la sua maestria nel coniugare capacità di scrittura, trame avvincenti e una realistica e appassionante ricostruzione giudiziaria.

Gli argomenti toccati in questo nuovo libro sono, fra l’altro, piuttosto forti e attuali: dallo sfruttamento delle risorse naturali alla cementificazione selvaggia, dal razzismo alla corruzione.

Leggere le opere di Grisham è bello ma anche utile: storie come “I fantasmi dell’isola” riescono a catturare l’attenzione del lettore ma anche a farlo entrare con vivo interesse in questioni problematiche che non tutti i giorni vengono affrontate all’interno di un romanzo.

Se siete alla ricerca di una lettura appassionante ma anche illuminante, questo libro fa di certo per voi.

John Grisham

John Ray Grisham Jr. è un avvocato, politico e scrittore statunitense. Nato in Arkansas l’8 febbraio 1955, si è affermato nell’ambito della narrativa dopo gli anni ’90, soprattutto in seguito alla pubblicazione di quello che ancora oggi è noto come il suo più grande successo: “Il socio”, uno dei romanzi più venduti al mondo nel 1991.

La produzione narrativa dell’autore de “I fantasmi dell’isola” attinge direttamente all’esperienza professionale dell’autore: i suoi romanzi, infatti, appartengono tutti al filone del giallo/thriller giudiziario. Quale miglior argomento per un avvocato?

La vocazione per la scrittura

Ma come accade che un uomo tanto impegnato nell’ambito professionale e sociale si appassioni alla scrittura al punto di farne una professione?

Quella fra John Grisham e la penna è una storia d’amore che affonda le sue radici nell’infanzia dell’autore, quando la madre gli consigliava libri da leggere per scoprire il fascino delle storie.

Fra gli scrittori suggeriti, ne figura uno che ha fatto la storia della narrativa contemporanea americana e che ha ispirato molto anche John Grisham: John Steinbeck.

Autore immenso nel raccontare la storia individuale attraverso il costrutto più universale che esista, il mito, Steinbeck ha instillato in Grisham il germe dell’amore per le parole.

Sin dalle prime letture appassionate, l’autore de “I fantasmi dell’isola” decide di tenere un diario, un’attività che lo intrattiene ma che, soprattutto, gli dà l’occasione di misurarsi giorno dopo giorno con la scrittura. Ecco come nasce la vocazione di Grisham.

