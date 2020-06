I dieci libri in uscita a luglio 2020 da leggere assolutamente

Con l’esplodere dell’estate, ci prepariamo alle vacanze. Mare, montagna, collina, non importa. Quello che non può mancare nella nostra borsa da viaggio è sempre un buon libro. O forse, sarebbe meglio dire una borsa piena di libri. Sono tanti i libri in uscita a luglio, così ne abbiamo scelti dieci per voi. Quelli che, a nostro avviso, vale la pena leggere nelle prossime settimane.

“Il mare senza stelle” di Erin Morgenstern

Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra gli scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri disperati, collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano. Fra quelle pagine è custodito un episodio della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie di indizi disseminati lungo il suo cammino lo conducono in un’antica libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un nascondiglio per i libri: ci sono città disperse e mari sterminati, amanti che fanno scivolare messaggi sotto le porte e attraverso il tempo, storie bisbigliate da ombre.

“Riccardino” di Andrea Camilleri

Anno 2005: Camilleri ha appena pubblicato La luna di carta. Sta lavorando alla successiva avventura della serie, ma in estate consegna a Elvira Sellerio un altro romanzo con protagonista il commissario Montalbano. Si intitola Riccardino. L’accordo è che verrà pubblicato poi, un domani indefinito, si sa solo che sarà l’ultimo romanzo della saga Montalbano. Anno 2016. Sono passati 11 anni durante i quali sono usciti 15 libri di Montalbano. Andrea Camilleri sente l’urgenza di riprendere quel romanzo, che è venuta l’ora di “sistemarlo”. Nulla cambia nella trama ma solo nella lingua che nel frattempo si è evoluta. Di questo romanzo viene pubblicata anche una edizione speciale in cui vengono presentate entrambe le versioni del romanzo, quella del 2005 e quella definitiva.

“Terra alta” di Javier Cercas

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna. I proprietari dell’azienda più impor­tante della zona, le Gráficas Adell, vengo­no trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è asse­gnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario. Stabilitosi in questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito l’odio e la voglia di riscattdalla quale ha avuto una figlia, Coseo sotto una vita felice, grazie all’amore di Olga, la bibliotecaria del paese, Cosette. L’indagine si dipana a ritmo serrato tra rispetto della legge e legittimità della vendetta.

“Echi in tempesta” di Christelle Dabos

Ofelia e Thorn affrontano un universo colmo di allegorie e di realtà interiori profonde, di orizzonti antichi e di sentimenti nuovi, fino a scovare la verità che da sempre è nascosta dietro lo specchio. Crollati gli ultimi muri della diffidenza, Ofelia e Thorn si amano ormai appassionatamente. Tuttavia non possono farlo alla luce del sole. La loro unione deve infatti rimanere nascosta perché possano continuare a indagare di concerto sull’indecifrabile codice di Dio. Più uniti che mai, ma impegnati su piste diverse, Ofelia e Thorn approderanno all’osservatorio delle Deviazioni, un istituto avvolto dal segreto più assoluto e gestito da una setta di scienziati mistici.

“Perla nera” di Liza Marklund

A Manihiki, minuscolo atollo dell’oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella fabbrica di perle di famiglia. Ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge in apnea per occuparsi delle ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata dall’arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell’acqua che viene dalla Svezia. chi è veramente Erik? Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con la Federal Reserve? Nel suo nuovo romanzo intessuto di leggende, Liza Marklund affronta le complesse questioni legate all’economia globale, chiedendosi fino a che punto siamo disposti a spingerci per proteggere le persone che amiamo e per fare giustizia, pur sapendo che il prezzo da pagare sarà altissimo.

“Lockdown heroes” di Milo Manara

Lockdown Heroes è un’opera d’arte e, insieme, un frutto di impegno civile e una testimonianza di un momento storico. Qualcosa di buono, in più di un senso, in giorni difficili. Qualcosa che resterà. Milo Manara, uno dei più grandi e noti illustratori della scena internazionale, si è ritrovato isolato, a casa sua, come milioni di altre persone di tutto il mondo, nel periodo più duro della pandemia. Di sua iniziativa, si è messo a realizzare una serie di disegni dedicati alle donne. Le donne di Manara: un mito, che qui ha preso una nuova forma, un nuovo significato. Sono le donne che hanno continuato a lavorare, in prima linea, perché la vita andasse avanti. Negli ospedali, nelle farmacie, nelle fabbriche, nei negozi, in tutte le attività di prima necessità, donne con la mascherina in volto.

“Ponte Morandi” di Alessandro Basile

La caduta del ponte Morandi alle 11:36 del 14 agosto 2018 ha sconvolto un’intera nazione. Ha lasciato un segno indelebile nella mente e nell’anima di tutti i soccorritori intervenuti. Con le testimonianze relative all’esperienza di undici Vigili del Fuoco, tra cui un cane, andremo a rivivere questa triste pagina della storia italiana attraverso una nuova chiave di lettura: il loro sesto senso. Il racconto inizierà a ritroso, ripercorrendo il tragitto effettuato dai soccorritori verso le loro sedi di servizio. Ci caleremo nei loro panni prima che tutto accadesse. Staremo in silenzio ad ascoltare i loro vividi racconti durante le prime chiamate di soccorso. Chiederemo loro cosa hanno provato, sentito e dovuto sopportare durante il viaggio. Rivivremo i loro ricordi delle fasi operative che andranno ad abbattere il luogo comune del pompiere senza paure. Non parleremo di qualità invincibili ma della fragilità umana.

“L’assassinio ci vede benissimo” di Christian Fascella

Capelli sale e pepe e una lingua affilata, è ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Nonostante l’ex moglie, rimasta incinta dopo un’ultima notte di passione. Nonostante la nuova travolgente compagna, che è ancora all’oscuro di tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa su una strada non proprio raccomandabile. Ma non c’è tempo per mettere in ordine i tasselli di questo girotondo femminile, perché una sera di novembre due uomini vengono freddati in un locale del quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul luogo del delitto.

“Il cuore di un’ape” di Helen Jukes

A trent’anni la vita di Helen sembra girare a vuoto: ma quando gli amici le regalano un’arnia da tenere in giardino tutto cambia. Tra passi falsi e preziose conquiste, Helen impara a prendersi cura di una colonia di api. E, con loro, a prendersi cura di sé. In parte racconto della natura, in parte memoir, in parte vera e propria guida all’apicoltura urbana, Il cuore di un’ape è una meditazione meravigliosamente sincera sulla responsabilità e sulla cura, sulla vulnerabilità e sulla fiducia, sulla creazione di legami e sul trovare nuove strade.

“Capitan Papaia e Greta” di Beatrice Borromeo

“Capitan Papaia e Greta. La piccola guerriera che voleva attraversare l’Oceano” racconta il viaggio della giovane attivista svedese, diventata simbolo della mobilitazione di ragazzi e ragazze di tutto il mondo attorno al tema urgente dei cambiamenti climatici, per raggiungere New York e presenziare al summit delle Nazioni Unite sulle questioni del clima. La traversata dell’Atlantico, con partenza da Plymouth lo scorso agosto, è avvenuta sulla barca a vela di proprietà di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e del campione di offshore Stefano Casiraghi.

© Riproduzione Riservata