I 100 libri del secolo secondo il quotidiano Le Monde

Le monde è un quotidiano Parigino che, nel 1999, con il secolo alle spalle e gli anni 2000 davanti, stiló una lista di 100 libri considerati i più importanti del secolo. Tra questi troviamo classici per ragazzi, come il piccolo principe, o grandi saggi della letteratura femminista come il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Che sia l’Ulisse di Joyce o il processo di Kafka o ancora Le origini del totalitarismo della Harendt, questa lista comprende i capovalori della letteratura, che hanno modificato modi di vedere la realtà e, soprattutto, di raccontarla.

I 100 libri del secolo

Analizziamo i primi 100 libri segnalati all’interno di questa classifica. Molti di loro sono dei classici della letteratura imperdibili.

1. Lo straniero, Albert Camus

Al primo posto tra i 100 libri del secolo Lo straniero di Camus. Pubblicato nel 1942, Lo straniero è un classico della letteratura contemporanea, un romanzo tradotto in quaranta lingue da cui Luchino Visconti ha tratto nel 1967 l’omonimo film con Marcello Mastroianni. Introduzione di Roberto Saviano. Il protagonista è Meursault, un modesto impiegato che vive ad Algeri in uno stato di indifferenza, di estraneità a se stesso e al mondo.

2. Alla ricerca del tempo perduto, Marcel Proust

Alla ricerca del tempo perduto è uno dei grandi capolavori della letteratura del Novecento. Attraverso le pagine di quest’opera monumentale, articolata in sette romanzi (Dalla parte di Swann, All’ombra delle fanciulle in fiore, I Guermantes, Sodoma e Gomorra, La Prigioniera, Albertine scomparsa e Il Tempo ritrovato), ci viene rivelata un’intera società, nell’arco di tempo che va dal 1880 al 1920.

3. Il processo, Franz Kafka

Sul podio dei 100 libri del secondo il capolavoro di Franz Kafka. Josef K. condannato a morte per una colpa inesistente è vittima del suo tempo. Sostiene interrogatori, cerca avvocati e testimoni soltanto per riuscire a giustificare il suo delitto di “esistere”. Ma come sempre avviene nella prosa di Kafka, la concretezza incisiva delle situazioni produce, su personaggi assolutamente astratti, il dispiegarsi di una tragedia di portata cosmica. E allora tribunale è il mondo stesso, tutto quello che esiste al di fuori di Josef K. è processo: non resta che attendere l’esecuzione di una condanna da altri pronunciata.

4. Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupery

Il Piccolo Principe è la storia dell’incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe che è arrivato sulla Terra dallo spazio. Ma c’è molto di più di una semplice amicizia in questo libro surreale, filosofico e magico. C’è la saggezza di chi guarda le cose con occhi puri, la voce dei sentimenti che parla la lingua universale, e una sincera e naturale voglia di autenticità.

5. La condizione umana, André Malraux

Tra i 100 libri del secolo una pietra miliare della letteratura mondiale, un romanzo ambientato in Cina che si svolge a seguito dell’insurrezione di Shanghai del 1927, quando gli operai in armi, guidati dai comunisti, liberarono la città prima dell’arrivo di Chiang Kai-shek alla testa delle truppe del il Kuomintang. Il partito comunista cinese e Kuomintang sono alleati, ma già si presagisce la tragica soluzione finale. Chiang rompe l’alleanza che Stalin continuava a sostenere e questa sua ostinazione condanna i comunisti al massacro.

6. Viaggio al termine della notte, Louis-Ferdinande Celine

7. Furore, John Steinbeck

8. Per chi suona la campana, Ernst Hemingway

9. Il grande Meaulnes, Alain-Fournier

10. La schiuma dei giorni, Boris Vian

I restanti 100

Ecco a voi la lista delle restanti opere che completano l’elenco dei 100 libri del secolo secondo Le monde. Voi, ne aggiungereste qualcuno? Nel frattempo, quelli che vi mancano, recuperateli!

11. Il secondo sesso, Simone de Beauvoir

12. Aspettando Godot, Samuel Beckett

13. L’essere e il nulla, Jean-Paul Sartre

14. Il nome della rosa, Umberto Eco

15. Arcipelago Gulag, Aleksandr Solzenicyn

16. Paroles, Jaques Prevert

17. Alcools, Guillaume Apollinaire

18. Il loro blu, Hergé

19. Diario, Anna Frank

20. Tristi Tropici, Claude Levi-Strauss

21. Il mondo nuovo, Aldus Huxley

22. 1984, George Orwell

23. Asterix il gallico, René Goscinny e Albert Uderzo

24. La cantatrice calva, Eugene Ionesco

25. Tre saggi sulla teoria sessuale, Sigmund Freud

26. L’opera al nero, Marguerite Yourcenar

27. Lolita, Vladimir Nabokov

28. Ulisse, James Joyce

29. Il deserto dei tartari, Dino Buzzati

30. I falsari, André Gide

31. L’ussaro sul tetto, Jean Giorno

32. Bella del signore, Albert Cohen

33. Cent’anni di solitudine, Gabriel Garcia Marquez

34. L’urlo e il furore, William Faulkner

35. Thérèse Desqueyroux, François Mauriac

36. Zazie del metro, Raymond Queneau

37. Sovvertimento dei sensi, Stefan Zweig

38. Via col vento, Margaret Mitchell

39. L’amante di Lady Chatterley, D.H. Lawrence

40. La montagna incantata, Thomas Mann

41. Bonjour Tristesse, Françoise Sagan

42. Il silenzio del mare, Vercos

43. La vita, istruzioni per l’uso, Georges Perec

44. Il mastino dei Baskerville, Arthur Conan Doyle

45. Sotto il sole di Satana, Georges Bernanos

46. Il Grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald

47. Lo scherzo, Milan Kundera

48. Il disprezzo, Alberto Moravia

49. L’assassinio di Roger Ackroyd, Agatha Christie

50. Nadja, André Breton

51. Aurélien, Louis Aragon

52. Le Soulier de Satin, Paul Claudel

53. Sei personaggi in cerca d’autore, Luigi Pirandello

54. La resistibile ascesa di Arturo Ui, Bertold Brecht

55. Il venerdì o il limbo pacifico, Michel Tournier

56. La guerra dei mondi, H. G. Wells

57. Se questo è un uomo, Primo Levi

58. Il signore degli anelli, J.R.R. Tolkien

59. Viticci, Colette

60. Capitale de la douleur, Paul Eluard

61. Martin Eden, Jack London

62. Una ballata del mare salato, Hugo Pratt

63. Il grado zero della scrittura, Roland Barthes

64. L’onore perduto di Katharina Blum, Heinrich Boll

65. La riva delle Sirti, Julien Gracq

66. Le parole e le cose, Michel Faucault

67. Sulla strada, Jack Kerouac

68. Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, Selma Lagerlof

69. Una stanza tutta per sé, Virginia Woolf

70. Cronache Marziane, Ray Bradbury

71. Il rapimento di Lol V. Stein, Marguerite Duras

72. Il Verbale, J.M.G. Le Clézio

73. Tropisme, Nathalie Sarraute

74. Diario, Jules Renard

75. Lord Jim, Joseph Conrad

76. Scritti, Jaques Lacan

77. Il teatro e il suo doppio, Antonin Artaud

78. Manhattan Transfer, John Dos Passos

79. Finzioni, Jorge Luis Borges

80. Moravagine, Blaise Cendrars

81. Il generale dell’armata morta, Ismail Kadare

82. La scelta di Sophie, William Styron

83. Romancero Gitano, Federico Garcia Lorca

84. Pietro il lettone, Georges Simeon

85. Notre Dame des Fleurs, Jean Genet

86. L’uomo senza qualità, Robert Musil

87. Fureur et Mystère, René Char

88. Il giovane Holden, J.D. Salinger

89. Niente Orchidee per miss Blandish, James Hadley Chase

90. Blake e Mortimer, Edgar P. Jacobs

91. I quaderni di Malte Laudris Brigge, Rainer Maria Rilke

92. La modificazione, Michel Butor

93. Le origini del totalitarismo, Hannah Arendt

94. Il maestro e Margherita, Michail Bulgakov

95. Crocifissione in rosa, Henry Miller

96. Il grande sonno, Raymond Chandler

97. Amers, Saint-John Perse

98. Gaston, André Franquin

99. Sotto il vulcano, Malcom Lowry

100. I figli della mezzanotte, Salman Rushdie

