I 10 romanzi rosa più amati usciti nella prima metà del 2024

I romanzi rosa, ormai noti come romance, sono fra i libri più amati dalla platea dei lettori italiani. Presenti nel panorama della narrativa da secoli, si sono evoluti per raccontare le vite e le relazioni degli esseri umani nel corso degli anni. Oggi, il romance si caratterizza per innumerevoli sottocategorie, a seconda del tipo di legame che essi raccontano: ci sono i romanzi rosa ambientati in mondi fantastici, quelli che vedono come sfondo il mondo professionale, quelli che si sviluppano con un’iniziale inimicizia… e davvero, l’elenco potrebbe continuare senza esaurirsi facilmente.

Sempre presenti fra i più acquistati del periodo, i romanzi rosa hanno conquistato, soprattutto negli ultimi anni grazie all’avvento di Wattpad, sempre più lettori.

In questo articolo scopriamo quali sono i 10 più amati usciti nella prima metà del 2024 grazie alle classifiche di vendita di Amazon e di Audible, con titoli nostrani ma anche diversi best seller internazionali. Scopriamoli subito.

I 10 romanzi rosa più amati nella prima metà del 2024

“Lo spezzacuori” di Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è l’autrice dei record. I suoi romanzi rosa hanno spazzato via la concorrenza, diventando i titoli preferiti dagli amanti del genere. “Lo spezzacuori”, uscito a fine marzo, racconta la storia del protagonista di “Due cuori in affitto” dal punto di vista maschile. Lo avete letteralmente adorato.

Autore bestseller ribelle e caotico, Blake Avery fa impazzire chiunque graviti nella sua orbita: dall’agente all’editor, dagli addetti stampa ai grafici.

Così, l’editore, che non ne può più di sentire lamentele sul suo conto, obbliga Blake a seguire una serie di sedute di psicoterapia per gestire i problemi di disciplina. Una cosa è certa: Blake non pensa di avere alcun tipo di problema e non ha nessuna voglia di farsi esaminare da uno “strizzacervelli”.

Ma il dottor Zuckerman la sa lunga e, seduta dopo seduta, senza rendersene conto, Blake si mette a nudo e racconta di sé e delle sue relazioni passate.

“Cinque passi tra noi” di Rachael Lippincott e Alyson Derrick

Caso editoriale internazionale, Alyson Derrick è tornato in libreria quest’anno con l’apporto della moglie: “Cinque passi tra noi” è stato definito “romanzo queer”, un libro che ha affascinato tanto i lettori stranieri ma anche quelli italiani, che lo stanno acquistando di buon grado ora che è approdato anche qui.

Alex Blackwood è caotica, testarda e pericolosamente seducente. Nel conquistare le ragazze è una fuoriclasse, un po’ meno nel costruire relazioni a lungo termine. Non a caso, ha appena rotto (e male) con la sua ultima fidanzata perché proprio non ce la fa a non flirtare con tutte quelle che incontra.

Molly Parker, invece, è una che cerca di avere sempre il controllo su tutto. Ma è strutturalmente incapace di tenere a bada l’imbarazzo quando ha a che fare con qualcuno che non sia la madre, la sua migliore e unica amica.

“Promesse sotto la luna” di Julia Quinn

Insieme alla serie di Bridgerton, che ha superato tutti i record, quest’anno l’autrice Julia Quinn è stata chiacchieratissima in Italia anche per la pubblicazione del primo volume della serie delle sorelle Lyndon.

Kent, 1809. A Robert, erede del marchese di Castleford, è bastato un solo sguardo per innamorarsi perdutamente della figlia del nuovo vicario del paese, Victoria Lyndon. Osteggiati dalle rispettive famiglie, i due giovani decidono di fuggire nottetempo per sposarsi in segreto.

Ma il padre di Victoria sorprende la ragazza un attimo prima che possa mettere in atto i suoi propositi e subito la rinchiude nella sua stanza per impedirle di recarsi all’appuntamento. Robert, che pur di sposare la giovane aveva deciso di rinunciare al titolo e al patrimonio, pensa che lei lo abbia lasciato e parte deluso per Londra.

Sedotta e abbandonata a sua volta – così almeno lei si sente –, Victoria non vede altra strada che andarsene da Bellfield e trovare un’occupazione lontano dal Kent.

“La custode dei nuovi inizi” di Mikki Bramer

Fra i casi letterari internazionali figura anche la scrittrice australiana Mikki Bramer con il suo emozionante romanzo rosa in forma di diario, di cui condividiamo la sinossi, ovviamente in prima persona:

Mi chiamo Clover Brooks, e ai vivi ho sempre preferito i morti. Dal giorno in cui il mio maestro d’asilo è caduto all’improvviso dalla sedia mentre leggeva una storia di Peter Coniglio e non si è più svegliato, qualcosa in me è cambiato per sempre. Sono stata l’unica bambina a non fuggire, tra tutti quelli in classe. Quando poi anche il mio amatissimo nonno ci ha lasciati, ho scelto di dedicare la mia vita ad aiutare le persone ad abbandonare questo mondo in serenità. Perché sono convinta che nessuno dovrebbe morire da solo, o senza il conforto di una voce amica. Il problema è che, a questo punto, l’unica davvero sola sono io: passo il mio tempo libero compilando quadernetti in cui riporto fedelmente le ultime parole che mi sono state affidate da chi non c’è più. I diari sono di tre tipi: uno per i rimpianti, il secondo per i consigli e un altro per le confessioni. Dopo un lungo periodo in cui la mia esistenza non progrediva in alcun modo, è successo qualcosa di inedito il giorno in cui ho incontrato Claudia: è stata lei a spingermi a intraprendere un lungo viaggio alla ricerca di una storia d’amore dimenticata da tempo. E chissà dove mi porterà, questo viaggio… Forse, il destino ha finalmente in serbo un nuovo inizio anche per me.

“Dammi mille baci” di Tillie Cole

Il 2024 è stato l’anno di “Dammi mille baci”, il libro di Tillie Cole che, sebbene uscito qualche tempo fa, ha venduto migliaia di copie proprio quest’anno, attestandosi fra i romanzi rosa in assoluto più amati nella prima metà del 2024. E prevediamo che l’autrice continuerà a vendere tantissimo anche nella seconda metà dell’anno: sta per uscire un altro, attesissimo romanzo.

Poppy Litcheld ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore. Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli…

“Fatti una vita, Chloe Brown” di Talia Hibbert

Fra i romanzi rosa più apprezzati in questi primi mesi del 2024 sia dagli italiani che dal pubblico internazionale c’è “Fatti una vita, Chloe Brown”, che ha sancito il ritorno in libreria di Talia Hibbert.

Chloe Brown, affetta da una malattia cronica, è una super nerd dalla vita noiosa e prevedibile, fatta di obiettivi, progetti e liste. Dopo essere quasi morta (quasi!), ha deciso che è giunto il momento di una svolta, e così – ovviamente – compila una lista di cose da fare: ubriacarsi, guidare una moto, andare in campeggio… e fare qualcosa di brutto.

Passare dalle intenzioni ai fatti non è però così facile; le servirebbe una guida, un maestro… uno come Red Morgan, il suo misterioso, attraente e apparentemente pericoloso vicino di casa, tutto muscoli e tatuaggi. Ma le cose non vanno proprio come si sarebbe aspettata.

“L’amica della sposa” di Nicolas Barreau

Che dire, poi, del libro che ha segnato il ritorno dell’amatissimo Nicolas Barreau? “L’amica della sposa” ha venduto migliaia di copie sin dalla sua prima uscita in Italia a maggio 2024.

Presentarsi alla festa sbagliata non sempre è una sventura. In una piovosa giornata primaverile, Jean-Pierre Morel – proprietario di un café littéraire nel Marais, a Parigi – riceve un invito che gli cambierà la vita. Con grande sorpresa, Paul, il suo ex migliore amico, lo aspetta al proprio matrimonio nel Sud della Francia.

Inseparabili a scuola, i due non si rivolgono la parola da anni, e per una buona ragione. Avere gli stessi gusti del proprio migliore amico in fatto di donne è sempre complicato.

E se per giunta lui assomiglia ad Alain Delon e ha un sorriso disarmante, è un autentico incubo. Mentre Jean-Pierre, romantico e sognatore, passava ore a valutare la sua mossa, Paul era sempre un passo avanti. Adesso però sembra sinceramente pentito e Jean-Pierre decide di partecipare. Il giorno della festa va tutto storto.

“Game of Gods” di Hazel Riley

Fa parte delle scoperte di Wattpad edite da Sperling & Kupfer il romance di Hazel Riley che ha stregato gli amanti dei romanzi rosa gotici, di cui il libro, infatti, domina le classifiche.

Ricchi e intelligentissimi, i fratelli Lively – Hades, Apollo, Hermes, Aphrodite e Athena – sono i più popolari di Yale: nessuno osa avvicinarli, ma tutti li conoscono e li guardano da lontano; ogni venerdì sera organizzano quelli che sono diventati famosi come i Giochi degli Dèi, in cui all’avversario non si riserva nessuna pietà; batterli è impossibile.

Quando Haven arriva al campus come matricola, rimane affascinata da loro, anche se un po’ impaurita, finché Hades si accorge di lei…

“Twisted Lies” di Ana Huang

Infine, una serie di romanzi rosa che è rimasta per tutta la prima metà del 2024 saldamente ancorata ai primi posti delle classifiche di vendita italiane.

Affascinante, pericoloso, e abbastanza furbo da nasconderlo, Christian Harper è un mostro nascosto negli abiti dal taglio impeccabile di un perfetto gentiluomo. Ma ogni mostro ha un punto debole, e lei è il suo. La sua ossessione, la sua eccezione. Dolce e timida, Stella Alonso ha imparato a tenere a freno i desideri del cuore. D’altronde, impegnata com’è con due lavori, avrebbe davvero poco tempo per una relazione.

Quando però il destino la spinge tra le braccia di Christian, sente che forse è arrivato il momento di lasciarsi andare. Ma il loro è un amore intrecciato a troppi segreti e bugie. E quando la verità verrà infine a galla, potrebbe distruggere tutto.

