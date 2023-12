L’anno volge al termine e, come sempre, ci impegniamo in bilanci di ogni tipo. Quanto sport abbiamo fatto? Quanti sogni abbiamo realizzato? Quanto amore abbiamo donato e ricevuto? E i libri?

Soprattutto i lettori più appassionati, che magari tengono anche traccia delle loro letture, staranno pensando alla quantità e alla qualità delle pagine lette quest’anno.

Sulla nostra pagina Facebook, vi abbiamo chiesto quali, fra i libri letti nel 2023, siano stati i vostri preferiti. Vi lasciamo con una carrellata delle 10 risposte più gettonate. Buona lettura!

I 10 libri più belli letti nel 2023

1. “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin

Nonostante non si tratti di un’uscita di quest’anno, come nel 2022 “Cambiare l’acqua ai fiori” è uno dei libri più amati dai lettori anche stavolta: è stato citato tantissime volte fra le vostre risposte al post su Facebook.

Cambiare l’acqua ai fiori è un inno alla natura, alle cose semplici ed essenziali, al passare del tempo. Un romanzo sulla ricerca dell’armonia tra l’uomo e il mondo circostante.

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una storia piena di misteri.

Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale.

2. “La saga dei Florio” di Stefania Auci

Ci troviamo di nuovo di fronte a una pubblicazione di qualche anno fa. Eppure, i lettori non cessano di scoprire e amare i libri che raccontano la storia della famiglia Florio. Alla vasta diffusione dei libri anche quest’anno ha contribuito l’uscita della serie tv in onda su Disney +, con protagonisti Miriam Leone e Michele Riondino.

Intrecciando il percorso commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana, Stefania Auci racconta la parabola – esaltante e terribile, gloriosa e tragica – di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo.

E ci mostra perché, dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un’isola e di una città.

3. “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen

Fra i libri che avete preferito leggere quest’anno figurano anche diversi classici della letteratura. Uno dei più gettonati nelle vostre risposte è stato “Orgoglio e pregiudizio”.

le cinque figlie dell’indimenticabile Mrs Bennet, tutte in cerca di un’adeguata sistemazione matrimoniale, offrono l’occasione per tracciare un quadro frizzante e profondo della vita nella campagna inglese di fine Settecento.

I destini di Elizabeth, Jane, Mr Bingley e dell’ombroso Mr Darcy intrecciano un balletto irresistibile, una danza psicologica che getta luce sulla multiforme imprendibilità dell’animo umano, specie quando si trova alle prese con l’amore o qualcosa che all’amore somiglia.

4. “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov

Il secondo classico con cui avete risposto più di frequente alla domanda sui vostri libri preferiti del 2023 è l’intramontabile e immaginifico “Il Maestro e Margherita”. Eugenio Montale lo ha raccontato così:

“Un romanzo-poema o, se volete, uno show in cui intervengono numerosissimi personaggi, un libro in cui un realismo quasi crudele si fonde o si mescola col più alto dei possibili temi: quello della Passione… È qui che Bulgakov si congiunge con la più profonda tradizione letteraria della sua terra: la vena messianica, quella che troviamo in certe figure di Gogol’ e Dostoevskij e in quel pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande melodramma russo”.

5. “Grande meraviglia” di Viola Ardone

Ma fra i vostri commenti figurano anche alcuni libri usciti quest’anno. Uno dei più amati da voi è “Grande meraviglia” di Viola Ardone, che resiste da settembre nelle classifiche dei titoli più acquistati dagli italiani.

In questo romanzo di formazione, il legame di una ragazzina con l’uomo che decide di liberarla rivela il bisogno tutto umano di essere riconosciuti dall’altro, per sentire di esistere. Elba ha il nome di un fiume del Nord: è stata sua madre a sceglierlo. Prima vivevano insieme, in un posto che lei chiama il mezzomondo e che in realtà è un manicomio.

Poi la madre è scomparsa e a lei non è rimasto che crescere, compilando il suo “Diario dei malanni di mente”, e raccontando alle nuove arrivate in reparto dei medici Colavolpe e Lampadina, dell’infermiera Gillette e di Nana la cana.

6. “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” di Gianluca Gotto

Uscito nel 2021, “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” è uno dei libri più amati di Gianluca Gotto. Anche a distanza di due anni dalla pubblicazione, questa storia profonda ed emozionante è fra le preferite dai lettori italiani.

“Succede sempre qualcosa di meraviglioso” è il racconto di un viaggio che ha come protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l’altra, fino a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di luce di prendere la vita.

Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca Gotto racconta portando il tema della ricerca della felicità su un piano universale.

7. “Venuto al mondo” di Margaret Mazzantini

Anche questo è uno dei libri che avete amato di più nel 2023 sebbene non si tratti di un’uscita recente.

Una mattina Gemma sale su un aereo, trascinandosi dietro un figlio di oggi, Pietro, un ragazzo di sedici anni. Destinazione Sarajevo, città-confine tra Occidente e Oriente, ferita da un passato ancora vicino. Ad attenderla all’aeroporto, Gojko, poeta bosniaco, amico, fratello, amore mancato, che ai tempi festosi delle Olimpiadi invernali del 1984 traghettò Gemma verso l’amore della sua vita, Diego, il fotografo di pozzanghere.

Il romanzo racconta la storia di questo amore, una storia di ragazzi farneticanti che si rincontrano oggi invecchiati in un dopoguerra recente.

8. “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara

Era già diventato un fenomeno virale nel 2022 grazie alle recensioni flash su Tiktok. Anche nel 2023 “Una vita come tante” è stato uno dei libri più letti e più amati dalla community di Libreriamo.

In una New York fervida e sontuosa vivono quattro ragazzi, ex compagni di college, che da sempre sono stati vicini l’uno all’altro. Si sono trasferiti nella metropoli da una cittadina del New England, e all’inizio sono sostenuti solo dalla loro amicizia e dall’ambizione. Willem, dall’animo gentile, vuole fare l’attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un accesso al mondo dell’arte.

Malcolm è un architetto frustrato in uno studio prestigioso. Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro centro di gravità.

9. “La portalettere” di Francesca Giannone

Premiato al Premio Bancarella, uscito lo scorso gennaio e attualmente presente fra i libri più acquistati in Italia, “La portalettere” è il romanzo italiano rivelazione dell’anno. Lo avete adorato.

Quella di Anna è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna.

10. “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti

C’è un altro romanzo che ha riscosso molto successo fra le risposte sui libri preferiti letti nel 2023. Si tratta di un romanzo di Ilaria Tuti: “Fiore di roccia”.

Con il suo libro, Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che erano e sono: indimenticabili.

