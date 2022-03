I 10 libri in uscita ad Aprile 2022 da non perdere

Il mese di Aprile è ormai vicino. Per non farci trovare impreparati in libreria, ecco la classifica dei 10 libri in uscita più attesi nelle prossime settimane, da Maria Duenas a Vasilij Grossman.

I libri in uscita ad Aprile 2022 da non perdere il libreria

“Il ritorno di Sira”, di Maria Dueñas

Tra i libri in uscita ad Aprile, quello che segna il ritorno della protagonista di “La notte ha cambiato rumore”, opera che ha reso celebre Maria Dueñas in tutto il mondo.

Dopo aver collaborato con i servizi segreti britannici, Sira sposa il suo ex collega Marcus e diventa la signora Bonnard. A Marcus viene affidato un incarico nella Palestina del Mandato britannico. Qui, Sira pensa di poter ritrovare pace e stabilità, ma si sbaglia. Eventi drammatici e inaspettati la costringeranno, ancora una volta, a prendere in mano la sua vita e riplasmarla in un percorso che si snoda attraverso tre tappe emblematiche: Londra, Madrid e Tangeri.

“Le grandi terre del largo”, di Vanessa Veselka

Vincitore dell’Oregon Book Award nel 2021 e candidato al National Book Award nel 2020, “Le grandi terre del largo” racconta la storia di due sorelle a metà, Livy e Cheyenne, figlie dello stesso padre biologico cresciute con la madre naturale di una sola di loro. Le ragazze non hanno mai saputo chi fra loro due sia la figlia biologica della donna che le ha accudite per tutta la vita. Adesso, all’età di trentatré anni, sono pronte a scoprirlo, attraverso un viaggio avventuroso e imprevedibile lungo tutta l’America che le porterà a crescere fisicamente e spiritualmente.

“Cinquecento catenelle d’oro”, di Salvatore Basile

Maria osserva l’immensa distesa di grano che si staglia davanti ai suoi occhi, e pensa a quanto questo paesaggio sia legato alla sua famiglia, che da sempre ha lavorato il cereale e da esso ha tratto sostentamento.

Forse è ora di rompere la tradizione e percorrere strade inedite: Maria ha imparato a leggere, studia ogni giorno. Soltanto il padre è a conoscenza del suo piccolo segreto, lo stesso padre che è costretto a partire alla volta dell’America per riuscire a sfamare la famiglia.

Dalle lettere che arrivano regolarmente, Maria scopre un mondo del tutto diverso da quello in cui vive lei. Le sembra impossibile immaginare i palazzi alti e le fotografie che si muovono su uno schermo. Maria comincia a sognare di poter condividere tanta bellezza con altre persone. Il suo sogno può prendere vita grazie a Domenico, un fotografo conosciuto per caso.

“La strategia dell’opossum”, di Roberto Alajmo

Fra i libri in uscita più attesi ad aprile non poteva mancare “La strategia dell’opossum”, il libro in cui ritorna Giovà, il metronotte palermitano investigatore, suo malgrado, di “Io non ci volevo venire”.

Questa volta, le indagini riguardano un affare di famiglia: Mariella, la sorella di Giovanni, sta per sposarsi. Il giorno del matrimonio, il futuro marito è praticamente introvabile. Un libro capace di affiancare alle indagini una forte critica sociale e una buona dose di ironia.

“Chiamo i miei fratelli”, di Jonas Hassen Khemiri

Amor si muove in una Stoccolma carica di tensione e piena di forze dell’ordine in cerca del presunto attentatore che ha fatto esplodere un’auto nel centro della città.

“Chiamo i miei fratelli” è uno dei libri in uscita più attesi ad Aprile, un breve romanzo che descrive ciò che accade quando la paura e la paranoia si fanno strada nel nostro inconscio, perché Amor non deve far altro che acquistare un pezzo di ricambio per la sorella, ma si ritrova a vagare per la città pieno di dubbi, domande e timori.

“Città in fiamme”, di Don Wislow

Tra i libri in uscita ad Aprile 2022 assolutamente da non perdere troviamo “Città in fiamme”. Definita il rifacimento moderno del mito dell’Iliade, il volume fa parte di una trilogia che racconta la rivalità fra due imperi criminali, quello irlandese e quello italiano, operanti nel New England.

Come in ogni Iliade che si rispetti, non può mancare la figura di Elena, il pomo della discordia che getta il caos e infrange ogni possibile alleanza. Un libro immancabile nella classifica dei in uscita più attesi ad aprile.

“La stanza delle mele”, di Matteo Righetto

Ecco un altro tra i libri in uscita ad Aprile da non farsi sfuggire. È l’estate del 1954. Giacomo vive con i suoi fratelli in un paesino inerpicato sulle Dolomiti bellunesi. I nonni si prendono cura dei giovani, rimasti orfani, ma senza l’amorevolezza tipica di una famiglia. Soltanto i sogni e il desiderio di avventure fanno sorridere Giacomo e i fratelli maggiori, protagonisti, insieme, di una macabra scoperta che li porterà ad indagare sul paese in cui vivono, sui suoi riti ancestrali e le credenze popolari.

“Diavoli di sabbia”, di Elvira Seminara

Rodolfo si chiude in una camera nella casa di Dora, deciso a non uscirne più. Dora non sa cosa fare: comincia a parlare con l’amica Manuela, che si confida con Livio, che a questo punto si precipita dal fratello Tommaso e gli racconta tutto… Una vorticosa architettura, quella concepita da Elvira Seminara, che dà vita a un microcosmo di esperienze e ci fa riflettere sul ruolo sociale che ognuno di noi ha nella propria vita: siamo tutti figli, fidanzati, fratelli, genitori, amanti, coniugi, e siamo continuamente in relazione con l’altro.

“Il segreto dell’alchimista”, di Alfredo Colitto

Assolutamente immancabile in questa classifica un romanzo storico. “Il segreto dell’alchimista” è ambientato a Bologna, nell’anno 1314, quando viene avvistata una cometa di passaggio nei cieli.

Mondino de’ Liuzzi, medico anatomista e accademico, è pronto per la sua importante lezione quando irrompe in aula Rambertuccio, il capitano del popolo, che porta una notizia sconvolgente. Un uomo è stato ucciso, e prima di morire ha fatto proprio il nome di Mondino.

“Stalingrado”, di Vasilij Grossman

Ultimo, ma non per importanza, segnaliamo “Stalingrado”, il grande romanzo di Vasilij Grossman adesso tradotto in lingua italiana dalla casa editrice Adelphi.

Quando Pëtr Vavilov vede la giovane postina avvicinarsi verso casa sua, ha pochi dubbi: è stato chiamato alle armi. È il 1942, e Pëtr non sa se e quando ritornerà a casa. Tutto acquista una luce diversa, adesso che guarda con gli occhi di chi potrebbe non tornare mai più. Un grande romanzo che riflette sul ruolo della Grande Storia nella vita dei singoli.