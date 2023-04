I 10 audiolibri più popolari del momento

Stefania Andreoli, Alessandro Barbero, Carlo Lucarelli e Roberto Saviano sono soltanto alcuni degli autori presenti nella classifica degli audiolibri più popolari del momento. Scopriamo subito tutti i titoli!

Il primo degli audiolibri più ascoltati del momento è “Perfetti o felici”, la nuova uscita di Stefania Andreoli.

Che cosa significa essere adulti oggi? E come diventarlo? Se negli ultimi decenni l’identità adulta è stata principalmente fondata sul lavoro e sulla possibilità di costruire un proprio ruolo sociale e professionale, oggi quel modello appare in crisi e non più in grado di offrire le certezze fornite finora.

Partendo dalle storie di chi si rivolge a lei ogni giorno, Andreoli mostra a tutti noi cosa voglia dire essere adulti in quest’epoca di disorientamento, e prova a tessere un filo per ricucire lo strappo che oggi separa i più giovani dai loro genitori e dalle generazioni che li precedono.

Perché, in un momento in cui le accuse reciproche prevalgono sul dialogo e la richiesta di omologarsi a un irraggiungibile ideale di perfezione vince sul guardarsi davvero, potrebbero essere proprio i giovani adulti, e i nuovi modelli di cui sono portatori in quanto figli del loro tempo, a indicare la soluzione rivoluzionaria capace di aiutare tutti a essere più in ascolto di se stessi e degli altri e, finalmente, anche più felici.

“Il pesatore di anime”, che ha già conquistato il pubblico francese, è il secondo degli audiolibri più ascoltati del momento.

Saint-Pierre-et-Miquelon è un minuscolo arcipelago punteggiato di casette colorate al largo della costa del Canada, una sconosciuta appendice di Francia ai confini del mondo che, all’inizio dell’estate, quando i merluzzi attraversano le sue acque, viene inghiottita dalle nebbie. Un luogo ottimo per sondare, sotto i silenzi della neve e il fruscio del vento, le anime degli uomini.

Assegnato al programma per la protezione dei collaboratori di giustizia, nella sua residenza-fortezza a picco sull’oceano il capitano Victor Coste esamina i potenziali candidati, per lo più ceffi da galera della specie peggiore, e decide se accordare loro una nuova chance o rispedirli in cella.

Ma quando da Parigi arriva sull’isola una ragazza di nome Anna, sopravvissuta a un serial killer che opera indisturbato da dieci anni, il metodo di Coste deve cambiare.

3. “Maxi” di Roberto Saviano

Interessante quanto siano variegati i titoli presenti fra gli audiolibri più popolari delle ultime settimane. Con “Maxi”, ci immergiamo nella saggistica.

Maxi – Il processo che ha sconfitto la mafia è il racconto incredibile e irripetibile della vittoria dello Stato su Cosa Nostra. E’ la storia di un manipolo di uomini che in nome e per mezzo del diritto riuscirono a cambiare il mondo dimostrando l’esistenza di qualcosa che prima d’allora era solo allusione, accenno, pettegolezzo: l’esistenza della mafia e delle sue alleanze. Maxi è un racconto a più voci, a più memorie, a più suoni di una storia che contiene tante storie, segreti e verità.

4. “La portalettere” di Francesca Giannone

Con il quarto degli audiolibri più venduti del momento ritorniamo sulla narrativa.

Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei, Anna, sua moglie, è bella come una statua greca, ma triste e preoccupata: quale vita la attende in quella terra sconosciuta?

5. “Troppe verità” di Fiorenza Sarzanini

Se invece amate ascoltare audiolibri noir, dovreste dare un’occhiata a “Troppe verità”.

26 luglio 2019, ore 3:16. Due giovani corrono nella notte silenziosa di Roma. Uno di loro ha in mano un coltello insanguinato. Pochi metri indietro, per terra, c’è un uomo. È in agonia perché ha ricevuto 11 coltellate. L’asfalto si tinge di rosso, la vittima muore e i colpevoli si perdono nel buio. Ma cosa è successo prima?

Troppe Verità è la storia di un omicidio, di due ragazzi venuti da lontano, di uno spaccio di droga andato male, di un carabiniere ucciso e di una serie di grandi bugie che raccontano il mondo grigio frequentato dagli uomini che rappresentano le nostre istituzioni. La storia dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Una storia che ha ancora tanti buchi neri.

6. “Omicidio fuori stagione” di Arwin J. Seaman

Forse quello del giallo e del noir è il genere più in voga fra gli audiolibri. Al sesto posto fra gli audiolibri più ascoltati del momento troviamo infatti “Omicidio fuori stagione”.

“Mai successa una cosa del genere, qui.” È questa la frase che l’ufficiale della Scientifica Henning Olsson sente pronunciare al suo arrivo su Liten, isola vulcanica che sorge in un tratto di mare tra Svezia e Danimarca. Perché l’omicidio di una ragazza di sedici anni non ha niente a che fare con la vita tranquilla e solitaria di quel mucchio di scogli e boschi su cui Henning non metteva piede da quattro anni. E in cui sperava di non dover tornare più.

A Liten non accade mai nulla e questo lo sa molto bene, visti tutti i fine settimana che ci ha trascorso cercando di riportare sulla terraferma la donna che amava: l’agente Annelie Lindahl. Certo, il vulcano spento con il suo lago perfettamente circolare è una bella attrazione durante i mesi estivi. Ma ora proprio quel lago è diventato il teatro di un crimine orrendo, una ragazza uccisa, legata per farle assumere la forma di una stella, e abbandonata nell’acqua cristallina.

7. “Nero come il sangue” di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi

Fra gli audiolibri del momento c’è anche “Nero come il sangue” una retrospettiva dedicata al mondo del crimine e alle menti criminali.

Ogni storia di un crimine è unica, ma ci sono casi che più di altri hanno segnato un’epoca, quando la spinta ad uccidere ha tratto origine da dinamiche personali, più o meno comprensibili, più o meno folli. Odio e gelosia, profitto e piacere… proiettili, lame e veleni.

Un viaggio di secoli nelle menti criminali, per scoprire quanto ci sia di folle e quanto di malvagio nell’oscuro bisogno di uccidere. Ad accompagnarci una coppia eccezionale: Carlo Lucarelli, giallista, sceneggiatore e conduttore televisivo, e Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo e consulente delle forze dell’ordine.

8. “Le grandi battaglie della storia” di Alessandro Barbero

C’è anche “Le grandi battaglie della storia” di Alessandro Barbero fra gli audiolibri preferiti dagli italiani in questo periodo.

Le battaglie che hanno segnato la Storia, raccontate dal più amato storico italiano, Alessandro Barbero. Ben oltre il semplice resoconto militare, quello che viene evocato in questi podcast, a cura di Frame, è tutto un mondo fatto di persone, idee, visioni.

9. “La malnata” di Beatrice Salvioni

Fra i titoli più venduti della settimana, nonché fra gli audiolibri più ascoltati, c’è l’avvincente romanzo d’esordio di Beatrice Salvioni, “La malnata”.

Un’adolescente reietta, e una coetanea che impara a conoscerla per davvero, al di là di ogni pregiudizio. E che grazie a lei trova il coraggio di far sentire la propria voce, la propria verità. Un coinvolgente romanzo di formazione sullo sfondo di una provincia padana oppressa dal controllo, dal sessismo e dalla violenza del Ventennio.

10. “Omicidio per principianti” di Christian Frascella

Torniamo ai gialli e ai noir per il decimo titolo presente fra gli audiolibri del momento.

Una bambina di sei anni sparisce da scuola. L’intero quartiere è in fibrillazione. Polizia e carabinieri non riescono a trovarla, e i telegiornali si preparano a raccontare una storia che potrebbe non avere un lieto fine. Ma c’è qualcuno che non ha nessuna intenzione di stare a guardare. È Contrera, l’investigatore privato piú impertinente e malridotto del noir italiano.

Ex poliziotto che l’ha combinata grossa, sa come muoversi in quel luogo «multietnico, multiforme, multipericoloso » che è il quartiere torinese di Barriera di Milano. Proprio a lui toccherà salvare l’innocenza in un mondo che forse l’ha persa una volta per tutte.