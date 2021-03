“Home Body. Il mio corpo è a mia casa”. Rupi Kaur torna ad emozionare

Disponibile in Italia da oggi, il nuovo libro della poetessa indo-canadese ci accompagna in un viaggio introspettivo per aiutarci a capire le nostre insicurezze e cercare di renderle stimolo vitale. Pubblicato a distanza di tre anni dalla sua seconda raccolta di poesie “Home body. Il mio corpo è la mia casa” sembra aver seguito il successo di entrambe le sue opere precedenti.

“Home body”, la nuova raccolta di poesie

Edito da Tre60, il nuovo successo di Rupi Kaur racchiude in 208 pagine tutta la bellezza che già conoscevamo. Questa volta però c’è una consapevolezza maggiore, una maturazione delle parole che spesso si fanno oscure per raggiungere i punti più bassi dell’anima. Il libro è diviso in quattro sezioni: mente, cuore, riposo e veglia e tratta di argomenti scomodi. Ci imbattiamo nella depressione, nel razzismo, nella sessualità e nei traumi della violenza sessuale, ma anche nell’amore e nella speranza. Rupi Kaur ci vuole guidare verso l’accettazione di noi stessi in questo viaggio intimo fatto di labirinti emotivi e zone d’ombra. Alcune poesie, infatti, ci fanno sentire a disagio, altre ci regalano un sorriso. Leggendo questo libro veniamo travolti dall’incredibile e complessa semplicità delle nostre sensazioni, Rupi Kaur ha la capacità di empatizzare con le persone attraverso le parole rendendo comprensibile e identificabile il suo dolore anche per gli altri.

Chi è Rupi Kaur

Nata nell’Ottobre del 1992 in India, più precisamente nella regione del Punjab, Rupi Kaur si è trasferita con la famiglia a Toronto all’età di quattro anni. La poesia inizia a far parte della sua vita durante l’adolescenza quando inizia a condividere prima su Tumblr e poi su Instagram i propri lavori. Il suo primo libro “Milk and honey” verrà pubblicato nel 2014 e vedrà un incredibile successo mondiale. “The Sun and Her Flowers”, la sua seconda raccolta di poesie sarà pubblicata nel 2017. Oggi Rupi Kaur è famosa in tutto il mondo non solo per la sua rivoluzione poetica, ma anche per l’attivismo in diversi ambiti.

