Harry Potter, apre a New York il megastore più grande al mondo

Il nuovo megastore

Ha aperto il 3 giugno a New York, precisamente al 935 di Brodway, il megastore di Harry Potter che ospita la più grande collezione al mondo di oggettistica ispirata alla saga del giovane mago e di Animali Fantastici. Si tratta di un negozio che regala agli appassionati di Harry Potter una full immersion nel mondo della stregoneria.

Il megastore

Il megastore di New York è posto su tre piane e diviso in cinque grandi aree tematiche. All’ingresso i visitatori saranno accolti da una gigantografia del peso di circa 100 chili della fenice Fawkes. All’interno, gli aspiranti stregoni, streghe e Muggle potranno mettersi in posa in una vecchia cabina telefonica londinese per essere trasportati nel Ministero della Magia, oppure indossare le scarpe del guardiacaccia gigante Hagrid o ancora provare incantesimi con una delle tante bacchette magiche. Lo store ospita anche l’unica House of MinaLima in America, il duo che ha creato il graphic design dei film di Harry Potter e Animali Fantastici. Ci saranno le copertine del Daily Prophet, la lettera d’accettazione a Hogwarts di Harry e il Cavillo.

Le esperienze multimediali

Lo store ha anche due esperienze di realtà virtuale, ‘Chaos at Hogwarts’ con la quale aspiranti streghe e maghi si immergono in un magico viaggio che porta al castello di Hogwarts Castle e diventano parte di un’avventura dove li aspettano creature magiche e i loro segreti, e ‘Wizards Take Flight’, dove sarà necessaria una bacchetta magica per volare a cavallo delle scope e combattere contro i Mangiamorte (Death Eaters) nei cieli sopra Londra e lungo i terreni incantati del castello di Hogwarts. Nell’area ispirata allo stravagante ambiente di Mielandia, i fan potranno andare alla ricerca delle cioccorane e le gelatine tuttigusti+1 di Bertie Bott. Gli aspiranti studenti di Hogwarts, inoltre, troveranno anche il maestoso Griffin a guardia dell’ufficio di Silente.

La saga di Harry Potter

Sono passati ventitré anni dal maggio 1998, ovvero quando faceva il suo esordio nelle librerie italiane il romanzo “Harry Potter e la pietra filosofale” di J.K. Rowling. Era il primo libro di un fenomeno editoriale clamoroso, la più fortunata saga fantasy di ogni tempo, venduta in un oramai incalcolabile numero di esemplari e tradotta in quasi tutte le lingue del mondo, compresi il latino e il greco antico, e spesso le date delle uscite sono state fatte coincidere con periodi di vacanza pur di non distrarre dalla scuola gli studenti ansiosi di leggere la nuova avventura di Harry Potter, Ron ed Hermione. Dai romanzi sono stati tratti anche gli omonimi film.

Photo Credit: https://harrypottershop.co.uk/pages/harry-potter-store-new-york