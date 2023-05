Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, 5 libri da leggere sul tema

Il 17 maggio è la giornata dedicata alla lotta contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Noi vogliamo celebrarla consigliandovi 5 romanzi da leggere sul tema, perché siamo convinti che nessuna lotta per la libertà di identità ed espressione possa essere condotta senza passare per la cultura.

5 libri contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

“Stranizza” di Valerio La Martire

Il primo libro che vi consigliamo in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia è “Stranizza” di Valerio La Martire, di recente divenuto celebre anche grazie alla trasposizione cinematografica diretta da Giuseppe Fiorello.

Sicilia, estate 1980. Da una radio la musica di Franco Battiato si mischia al frinire delle cicale e allo spumare delle onde tra Scilla e Cariddi. Due ragazzi sono sdraiati all’ombra di un pino marittimo in un agrumeto sulle sponde del mare. Il sole sopra di loro, gli aghi di pino sotto la pelle. Ma l’unico movimento è quello del vento.

“Stranizza” è la storia di due ragazzi che si sono innamorati una mattina di giugno. Che hanno vissuto un’estate insieme e che hanno sognato che una stagione potesse diventare una vita. Ispirata ai fatti reali del delitto di Giarre, una storia che parla d’amore e dell’odio cieco e immotivato che nasce dal pregiudizio.

“Cercami” di André Aciman

Altro titolo che vi suggeriamo in questa giornata dedicata alla lotta all’omofobia, alla bifobia e alla transfobia, “Cercami” vi piacerà se avete apprezzato “Chiamami col tuo nome“, di cui infatti costituisce il sequel.

Sono passati parecchi anni da quell’estate in Riviera: Elio, in piena confusione adolescenziale, aveva scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo studente americano ospite del padre nella casa di famiglia. Erano stati giorni unici, in grado di segnare le loro vite con la forza di un desiderio incancellabile, nonostante ciascuno abbia poi proseguito per una strada diversa.

Il nuovo romanzo di André Aciman si apre con l’incontro casuale su un treno tra un professore di mezza età e una giovane donna: lui è Samuel, il padre di Elio, sta andando a Roma per tenere una conferenza ed è ansioso di cogliere l’occasione per rivedere suo figlio, pianista affermato ma molto inquieto nelle questioni sentimentali; lei è una fotografa, carattere ribelle e refrattaria alle relazioni stabili, e in quell’uomo più maturo scopre la persona che avrebbe voluto conoscere da sempre.

“L’altra parte di me” di Cristina Obber

Una delicata storia che ci ricorda quanto sia prezioso l’amore, di qualunque genere si parli. Perché a questo mondo non può esserci spazio per l’omofobia.

Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, con il cuore in subbuglio per un semplice “ciao” su Facebook, scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio, la prima volta, le emozioni che non avresti mai immaginato di provare… Tra desiderio e paure, lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da tutte le altre: nessun principe azzurro, ma una principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una felicità possibile.

“Sulla mia pelle” di Beldan Sezen

Per questa giornata dedicata alla lotta contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia vogliamo farvi scoprire anche un piccolo gioiello scritto da un’autrice di origine turca, Beldan Sezen.

Sono Beldan Sezen e sono turca. Cresciuta in Germania e trapiantata ad Amsterdam, sono un’artista e sono lesbica. Questa è la storia della mia vita fino a qui: la scoperta dell’omosessualità, la decisione di vivermi con sincerità, di amare, di affermare con forza al resto del mondo quello che sono. E insieme la mia lotta più lunga e difficile: quella dei miei coming out in famiglia, con i parenti più stretti, con mio padre e – finalmente – con mia madre.

“Heartstopper” di Alice Oseman

Infine, non potevamo non inserire fra i libri dedicati alla lotta contro omofobia, bifobia e transfobia la fortunata saga di Alece Oseman, “Heartstopper”.

Charlie e Nick frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati… fino al giorno in cui si trovano seduti l’uno accanto all’altro. Diventano subito amici. Anzi di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick, anche se pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore è sempre sorprendente, e anche Nick si scopre attratto da Charlie. Molto più di quanto entrambi potessero immaginare.