Giornata Mondiale dell’Acqua, 5 libri da leggere ai bambini

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua vi suggeriamo 5 libri da leggere, utili per consentire ai più piccoli di comprendere l'importanza della risorsa acqua per un futuro più sostenibile.

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

Anche in questo giorno è possibile sensibilizzare i più piccini, e non solo a scuola, attraverso percorsi di educazione al consumo etico e responsabile di questa preziosa risorsa, intesa come diritto di ciascun essere vivente e patrimonio comune a tutti a livello planetario.

La lettura di libri può essere un importante strumento educativo volto a far comprendere ai bambini come l’acqua sia una risorsa anche per garantire e proteggere la Pace.

Quest’anno, infatti, il tema scelto per la Giornata Mondiale dell’Acqua dalle Nazioni Unite è “Sfruttare l’acqua per la pace” :

“Dobbiamo agire partendo dalla consapevolezza che l’acqua non è solo una risorsa da utilizzare e da conquistare, ma è un diritto umano, intrinseco ad ogni aspetto della vita. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, dobbiamo tutti unirci attorno all’acqua e usarla per la pace, gettando le basi di un domani più stabile e prospero”

Giornata Mondiale dell’Acqua, 5 libri da leggere ai vostri bambini

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua vi suggeriamo 5 libri, utili come spunto di cittadinanza attiva e planetaria e di sostenibilità, per aiutare i più piccoli nel loro percorso di cittadini responsabili di uno sviluppo sostenibile.

La meravigliosa forza dell’acqua – Philip Bunting

Un albo illustrato per bambini in età di lettura dai 5 anni. Il tema è di particolare attualità: l’acqua è spesso data per certa e poco tutelata, ma è la materia prima della vita. E cosa possiamo imparare su di lei e da lei? In questo albo illustrato Philip Bunting esplora il nostro legame con l’acqua, raccontandocela nella sua composizione molecolare e nelle sue origini spaziali. Descrive l’influenza che l’acqua ha sulla nostra vita attraverso il suo ciclo, l’erosione e il suo essere componente primaria e fondamentale del nostro corpo e del pianeta.

Così, il libro spiega con semplicità l’acqua nelle sue diverse e sorprendenti forme e manifestazioni, il nostro rapporto con essa e come una migliore comprensione dell’acqua possa darci una migliore comprensione della vita. Una prima immersione nel grande blu a ritmo di informazioni scientifiche, curiosità e ironia, nello stile dell’autore.

Le lentine della meraviglia – Ivana Ferriol

La collana “Le Lentine della Meraviglia” è un progetto nato nel 2021, scritto dall’autrice Ivana Ferriol e pubblicato dalla casa editrice Another Coffee Stories.

Si basa sulla convinzione che i bambini possano insegnare agli adulti a non smettere mai di incantarsi davanti alle meraviglie del mondo. Attraverso il filtro del gioco e della fantasia, i libri di questa raccolta vogliono essere uno stimolo per sviluppare una coscienza ecosostenibile e rafforzare l’identità territoriale.

Infatti, in ogni racconto, i protagonisti si ritroveranno coinvolti in emozionanti avventure attraverso monumenti, leggende e luoghi storici di ogni regione, trasmettendo ai piccoli lettori un maggiore interesse per le città in cui vivono.

Maripura e il dono dell’acqua – Chiara Carminati

Maripura era un paese senz’acqua, misero e morente. Fin quando un giorno la fonte iniziò a zampillare. Merito di Samina, una bambina speciale che aveva stretto un patto con il Grande Spirito delle Acque: in cambio della sorgente, tutti avrebbero potuto attingere acqua ma solo di giorno, mai di notte, per non disturbare i sogni d’acqua dello Spirito. L’acqua del giorno era abbondante, fresca: bastava per tutti e la fonte era sempre colma.

Nessuno si azzardava a toccare la sorgente dopo il tramonto, per paura della maledizione. Finché una notte, un’ombra più scura del buio giunge alla sorgente: un uomo avido, deciso a infrangere il patto, riempie il suo otre. Dopo otto notti di furti, la fonte sì prosciuga e non zampilla più… che ne sarà del paese di Maripura e dei suoi abitanti?

Una fiaba moderna, con le atmosfere e i colori di un’antica leggenda. Parole e immagini per raccontare l’importanza vitale dell’acqua, bene prezioso e diritto di tutti, e del rispetto che le dobbiamo.

Acqua. Proteggi l’acqua dolce per salvare la vita sulla Terra – C. Barr

Questo albo racconta da diversi punti di vista l’acqua dolce sulla Terra. Le acque dolci sono tra gli habitat più ricchi di biodiversità e ogni forma di vita sulla Terra ha bisogno d’acqua per sopravvivere.

Oggi, però, a causa del cambiamento climatico, i fiumi hanno iniziato a prosciugarsi, la siccità si espande e gli agricoltori possono fare sempre meno affidamento sulle piogge.

L’inquinamento delle acque dolci fa sì che persone e animali fatichino sempre di più a trovare l’acqua pulita di cui hanno bisogno per vivere in modo sano.

Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo – C. Benedetto e L. Ciliento

Età di lettura consigliata: dai 9 anni. Le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel Wangari Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião Salgado e la determinata attivista svedese Greta Thunberg potranno sembrarti persone molto diverse fra loro. Eppure hanno qualcosa in comune.

Hanno capito che salvare il mondo si può, giorno dopo giorno. Sin da piccoli. Le loro passioni li hanno portati a vivere esperienze incredibili e a diventare donne e uomini straordinari con una missione urgentissima: lottare per la salvaguardia dell’ambiente. Ognuno si è impegnato a modo proprio, ma tutti si sono schierati in prima linea, con iniziative concrete che hanno fatto e faranno la differenza.

Diciassette eroi descritti in sedici ritratti; sedici storie esemplari illustrate e un unico messaggio di vitale importanza: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Con le storie di: Vandana Shiva, Leonardo DiCaprio, Dian Fossey, Al Gore Emma Watson, Tiziano Guardini, Wangari Maathai Rigoberta Menchu Tum, Pierre Rabhi, Jadav Payeng Greta Thunberg, Sebastião Salgado, Björk, Jun Ma Yvon Chouinard, Bob Brown & Nicole Anderson.

