Giornata del Libro, gli autori e i libri più ricercati su internet

Quali sono i libri più ricercati su internet? E gli autori più cliccati? La lettura si conferma uno dei passatempi preferiti dagli italiani, o perlomeno da quegli italiani che cercano libri usati. I dati ISTAT dicono che solo il 40% della popolazione ha letto almeno un libro nel 2018. L’Osservatorio Second Hand Economy 2019, realizzato da Doxa per Subito, conferma per il terzo anno consecutivo un trend di segno opposto e che posiziona i libri al secondo posto tra gli oggetti usati più acquistati, con una media di 6 libri per persona. Lo studio, realizzato in occasione della giornata mondiale in cui si celebrano i libri e il diritto d’autore , ha riguardato le quasi 800mila ricerche registrate dall’inizio dell’anno all’interno della categoria Libri di Subito Market.

Le parole più cercate

Se, come scriveva il grande filosofo francese Paul-Michel Foucault, “Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere”, cosa sognano gli italiani quando si parla di lettura? La top10 delle parole più cercate conferma la passione degli italiani per i fumetti e le saghe fantasy, oltre che per le enciclopedie storiche.

Il podio vede al 1° posto i manga, i caratteristici fumetti giapponesi che da anni dominano il settore e che hanno conquistato schiere di lettori in tutto il mondo, complici anche le tante serie animate come Lady Oscar o L’Uomo tigre, che hanno segnato intere generazioni e che spesso erano tratte proprio da manga di successo.

I libri più ricercati su internet

In 2° posizione non può mancare Harry Potter, uno dei fenomeni editoriali più clamorosi dei nostri tempi, seguito al 3° posto da una più generica ricerca di fumetti, sintomo che spesso chi è appassionato di questo genere non si limita alla scelta di una sola tipologia o serie da collezionare.

Chiudono la top 5 la ricerca della più famosa enciclopedia in lingua italiana, la Treccani (4°), la cui prima edizione fu pubblicata a cavallo tra gli anni ‘20 e ‘30, e di cui spesso su Subito si trovano volumi storici, e infine il celebre romanzo fantasy Il Signore degli Anelli (5°), ancora oggi una delle più popolari opere letterarie del XX secolo, complice anche la trilogia cinematografica di grande successo.

L’autore più cercato

Il celebre scrittore di thriller statunitense Stephen King occupa la 6° posizione, complice l’industria del cinema che negli ultimi anni ha adattato molti dei suoi libri più famosi, tra cui Doctor Sleep e il remake di IT. Segue anche qui la ricerca più generale di enciclopedie (7°), amate soprattutto dai collezionisti, e di tre delle più famose serie di fumetti, l’intramontabile Topolino (8°), il celebre protettore di Gotham, Batman (9°), e il misterioso Dylan Dog (10°).

Gli annunci legati ai libri più ricercati su internet

Tra gli oltre 200.000 annunci live ogni giorno, non mancano poi alcune curiosità, affari per collezionisti o chicche per veri intenditori.

una collezione di libri antichi , più di mille volumi dal 1500 a fine 1800 in italiano e latino a 70.000 euro

, più di mille volumi dal 1500 a fine 1800 in italiano e latino a 70.000 euro per quanto riguarda le intramontabili enciclopedie, la storica Motta batte la monumentale Treccani , almeno in termini di prezzo (50.000 euro vs 20.000 euro)

almeno in termini di prezzo (50.000 euro vs 20.000 euro) in vendita anche grandi opere di celebri scrittori, tra cui spicca un’ edizione del 1919 della Divina Commedia di Dante a 20.500 euro

della di Dante a 20.500 euro diverse anche le collezioni di fumetti , la più particolare è quella che presenta solo n.1 originali dagli anni ‘50 a oggi a 4.000 euro

la più particolare è quella che presenta solo dagli anni ‘50 a oggi a 4.000 euro infine una curiosità sulla saga per eccellenza, Harry Potter. La prima edizione italiana del primo volume della saga con in copertina il maghetto senza gli occhiali e senza cicatrice a 2.200 euro

