Geronimo Stilton intrattiene i bambini in casa leggendo i suoi libri

Geronimo Stilton è da sempre accanto ai suoi giovani lettori. In questi giorni particolari, per rallegrare i ragazzi e aiutare i genitori a trovare idee sempre nuove per passare del tempo in modo istruttivo e divertente insieme ai loro figli, ha deciso di rendere disponibili online gratuitamente libri, activities, giochi e materiali didattici per gli insegnanti da fare insieme durante la quarantena. Inoltre, verrà trasmesso da Rai1, Rai Yoyo e RaiPlay un videomessaggio di sensibilizzazione dedicato a tutti i suoi giovani amici con consigli “a portata di bambino”.

Le storie di Geronimo Stilton

A partire da martedì 7 aprile sul sito www.geronimostilton.it bambini e adulti troveranno ogni settimana per un mese una storia diversa del topo-scrittore più amato dai ragazzi. Il piccolo libro della gentilezza, Il piccolo libro della terra, La gara dei supercuochi e Il tesoro di Rapa Nui. Le storie saranno disponibili gratuitamente in modalità sfogliabile. Un modo per tuffarsi insieme a Geronimo in alcune delle sue rocambolesche avventure. Ma non solo: online si troveranno anche alcune attività da fare da soli o insieme ai grandi (dai coloring alle activities) per dipingere le giornate con tinte color formaggio.

Il piccolo libro della gentilezza

Sempre sul sito di Geronimo Stilton arriva per l’occasione anche una nuova versione di topavatar. I membri della community, tra i vari alter ego da scegliere, troveranno le divise da medico e infermiere, i nuovi super eroi del nostro tempo. Per i più piccini o per chi preferisce ascoltare una storia, l’appuntamento è sui canali social di Edizioni Piemme e Geronimo Stilton. Qui, sempre a partire da martedì, Geronimo Stilton “in pelliccia e baffi” leggerà per i suoi giovani amici Il piccolo libro della gentilezza.

Imparare divertendosi

Ma Geronimo sa che tutto parte dall’istruzione e che la scuola gioca un ruolo fondamentale nella formazione emotiva e intellettuale dei ragazzi. Per questo motivo, considerata la nuova realtà delle lezioni scolastiche online, per tutti gli insegnanti che desidereranno utilizzarli, sul sito www.leggendoleggendo.it saranno disponibili materiali e schede didattiche collegate ai quattro libri. Un modo per proseguire l’emozione della lettura e imparare divertendosi! Il videomessaggio di Geronimo Stilton, raccolto da Atlantyca Entertainment, sarà trasmesso anche nel programma “Diario di Casa”, in onda su Rai1, Rai Yoyo e RaiPlay.

© Riproduzione Riservata