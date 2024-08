GA arriva il Piccolo Dizionario delle ragazze e dei ragazzi

Nel panorama contemporaneo, caratterizzato da cambiamenti rapidi e spesso disorientanti, comprendere i giovani e il loro rapporto con il mondo è più importante che mai. È in questo contesto che nasce il “Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi”, un progetto innovativo e coinvolgente che esplora l’universo affettivo e linguistico della generazione Alpha.

Questo dizionario, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta un viaggio attraverso le parole e le emozioni di studenti italiani tra gli 11 e i 14 anni, offrendo una mappa preziosa per orientarsi nel complesso mondo degli adolescenti di oggi. Con il supporto della Fondazione Pordenonelegge e della Fondazione Treccani Cultura, e sotto la guida esperta del linguista Giuseppe Antonelli, il progetto ha raccolto 187 definizioni che raccontano storie di accettazione, famiglia, casa e cuore.

È un’opportunità unica per avvicinarsi ai giovani, capire come percepiscono e utilizzano la lingua, e scoprire le loro esperienze, sogni e paure attraverso le parole che scelgono di definire.

Un progetto di linguistica e creatività

Supervisionato dal linguista Giuseppe Antonelli, il progetto ha coinvolto circa mille studenti provenienti da scuole secondarie di I grado di tutta Italia. Antonelli, che parteciperà alla presentazione del dizionario durante la 25^ edizione di Pordenonelegge, sottolinea l’importanza del processo: «Acquisita la tecnica con cui si crea una voce di vocabolario, ragazzi e ragazze hanno saputo trasferire nelle parole le loro esperienze, i loro sogni, le loro paure, il loro punto di vista sul mondo».

Questo esercizio, definito anche un gioco dal Direttore Generale Treccani Massimo Bray, ha avvicinato i giovani al mondo della lingua in maniera innovativa e coinvolgente.

Dalla A alla Z: Un viaggio nel mondo dei giovani

Il dizionario copre un’ampia gamma di parole, dalla A di “accettarsi” alla Z di “zaino”, passando per termini significativi come “boomer”, “famiglia”, “casa” e “cuore”. Ogni definizione riflette le esperienze e le emozioni dei ragazzi.

Ad esempio, il termine “cuore” è definito come «la parte principale, l’essenza delle cose», e diventa quasi un nome proprio quando si usa per riferirsi a una persona cara. La parola “famiglia” viene reinterpretata come «gruppo di persone che si vogliono bene, per affetto e non perché uniti da un legame di parentela; sono persone che si vedono spesso, che si sostengono sempre e a cui piace passare del tempo insieme».

Un’edizione ricca di spunti e riflessioni

Valentina Gasparet, coordinatrice del progetto, descrive questa edizione come «ancora più ricca e sorprendente», con le 187 parole che rappresentano un vero e proprio atlante affettivo e una bussola per esplorare il mondo dei giovani. Il dizionario non solo documenta il linguaggio della generazione Alpha, ma offre anche spunti per comprendere meglio le loro riflessioni, emozioni e aspirazioni.

Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, e dell’Assessorato alla Cultura e allo Sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. È stato promosso in tutto il territorio attraverso l’Ufficio scolastico regionale, coinvolgendo scuole di regioni come Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Lazio, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Calabria, Campania e Sicilia.

La presentazione a Pordenonelegge

La presentazione ufficiale del “Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi” avrà luogo durante la 25^ edizione di Pordenonelegge, venerdì 20 settembre alle 9.30 in Piazza della Motta. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il progetto e per ascoltare direttamente dalla voce dei protagonisti le storie e le emozioni racchiuse nelle 187 definizioni.

In conclusione, il “Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi” non è solo un progetto di linguistica, ma un vero e proprio viaggio emotivo nel mondo dei giovani della generazione Alpha.

Esso ci permette di esplorare le loro paure, speranze e sogni, offrendo un prezioso strumento per capire meglio chi sono e come vedono il mondo.

