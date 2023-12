“Fuga di Natale”, il romanzo ambientato in Lapponia perfetto da leggere durante le feste

Ambientato nella suggestiva Lapponia, “Fuga di Natale” è uno dei libri di Sarah Morgan che più si addicono a una lettura natalizia. Non solo perché il romanzo racconta proprio di questo periodo dell’anno e ci fa immergere nelle atmosfere lapponi, ma anche perché i temi principali sono l’amore, la famiglia e l’amicizia.

Perciò, armatevi di plaid e cioccolata calda per dei pomeriggi di dolce relax: “Fuga di Natale” contiene tutti gli ingredienti perfetti per una lettura festiva che coniuga romance e mistero.

Il romanzo rosa, perché piace così tanto

“Fuga di Natale” è un riuscito romanzo rosa, in cui il tema sentimentale e quello dell’amicizia si mescolano alla suspence con risultati a dir poco avvincenti.

Ma quali sono le caratteristiche del romanzo rosa, oggi conosciuto anche con l’appellativo di romance? Perché questo genere riscuote tanto successo? In cosa si distingue da altri libri?

I romanzi rosa hanno uno schema narrativo pressoché simile a quello delle fiabe. La storia è costruita attorno ad una eroina protagonista, un eroe protagonista, un antagonista ed eventualmente un lieto fine.

Un ruolo centrale lo ha il conflitto, che consiste quasi sempre nel fatto che i due protagonisti non riescano a vivere la loro relazione. Al centro di ogni libro c’è sempre e comunque l’amore.

Il sentimento è raccontato in tutte le sue sfaccettature, esplorato nel profondo da parte di entrambi i personaggi, vissuto a 360° con i suoi aspetti positivi e negativi.

Nel corso del XX secolo il romanzo rosa si è evoluto, le storie non sono più lineari e semplici come una volta, i temi si sono modernizzati. Gli aspetti della femminilità e della sessualità vengono affrontati molto più apertamente, cosa che un tempo non era pensabile.

Allo stesso modo, anche il confine tra i vari generi, oggi è diventato sottile; così che, per esempio, in alcuni casi il giallo è inscindibile dal romance.

“Fuga di Natale”, la sinossi

Per Christy Sullivan la Lapponia doveva essere la destinazione ideale per trascorrere le feste natalizie con la famiglia e la sua migliore amica Alix.

Ma quando si trova nel bel mezzo di una crisi matrimoniale in piena regola si rende conto che ciò di cui ha un disperato bisogno è prima di tutto del tempo da trascorrere sola con il marito.

E a quel punto c’è un’unica soluzione: sua figlia partirà per la Lapponia insieme ad Alix, e loro le raggiungeranno nel cottage di zia Robyn il giorno di Natale. Certo, è un grande favore da chiedere, ma altrimenti a cosa servono gli amici?

In effetti Alix farebbe qualunque cosa per Christy… ma la sua richiesta le toglie il sonno.

Perché l’istinto le dice che c’è qualcosa che non va anche se la sua amica non ne parla. Come se non bastasse, quando arriva in quel cottage isolato nel cuore della Lapponia, Alix si ritrova di fronte nientemeno che Zac, la sua nemesi del passato.

E nemmeno le gelide temperature artiche riescono a raffreddare le sensazioni inopportune che quell’uomo affascinante suscita in lei. Mentre sotto l’aurora boreale emergono segreti e nascono nuove storie d’amore, Christy e Alix troveranno il coraggio di lottare per ottenere l’amore che desiderano e al tempo stesso salvare la loro preziosa amicizia?

Chi è Sarah Morgan

Britannica, classe 1948, Sarah Morgan è una delle autrici di romanzi rosa più prolifiche di sempre. Con oltre ottanta romance pubblicati dagli anni 2000, è diventata un’istituzione del genere letterario.

L’autrice di “Fuga di Natale” ha cominciato a scrivere dopo la nascita del primo figlio, ma già da giovanissima nutriva l’ambizione e il sogno di diventare una scrittrice. Affianca al mestiere della scrittura quello dell’infermiera, professione che spesso emerge nelle trame delle opere dell’autrice.

I romanzi di Sarah Morgan sono tradotti in moltissime lingue e vendono innumerevoli copie in tutto il mondo. Sono spesso ambientati nella città preferita della scrittrice: New York.

