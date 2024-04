Vi segnaliamo una prossima e interessante uscita editoriale. Si tratta di “Mala. Roma criminale” (SEM), libro scritto da Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di successo del programma “Belve” in onda su Rai2: “un vero e proprio fenomeno virale, uno dei programmi di maggior successo sui social: solo l’ultima stagione ha collezionato più di 1,4 milioni di interazioni e 8,3 milioni di visualizzazioni complessive dei contenuti video su Instagram, X, Facebook e YouTube; straordinario il risultato su TikTok dove il programma raccoglie milioni di visualizzazioni” – come fa sapere la Rai.

Il libro firmato dalla Fagnani sarà disponibile nelle librerie dal prossimo 30 aprile e come annunciato, durante il corso di un comunicato stampa, dal Gruppo Feltrinelli, si tratta di “un’inchiesta che racconta le sfumature, le influenze e i rapporti insospettabili della malavita romana”.

Pagina dopo pagina, voci urlano prima di spegnersi nel buio, armi sparano in pieno giorno, la droga invade le strade, i soldi si prestano a strozzo e i debiti si saldano sempre: a qualunque costo e spesso nel peggiore dei modi.

Con il rigore della cronista di razza, Francesca Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti, ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale.

Mala è un’inchiesta documentatissima, implacabile e travolgente come una serie tv sui narcos sudamericani, che svela chi sono i nuovi padroni di Roma, la città che si diceva non volesse padroni.

“Mala. Roma criminale”

Sinossi del libro

La pace è finita e ora le gang sono in guerra. Sotto il manto della grande bellezza, nel sottosuolo perso e dannato di Roma scorre un fiume di violenza. Sequestri, pestaggi, torture e omicidi si susseguono. Lo scontro infuria, invisibile agli occhi dei più.

È così da quando, il 7 agosto 2019, Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, capo degli Irriducibili della Lazio e ai vertici della “batteria di Ponte Milvio”, viene freddato da un sicario che gli spara alla testa, mentre se ne sta seduto su una panchina al parco degli Acquedotti.

Ma Diabolik è solo la punta dell’iceberg di quella rete di organizzazioni criminali che governano sul territorio: connection tentacolare che comprende il cartello di Michele ’o Pazzo, la malavita storica e quella emergente, e poi il sodalizio, spietato e potente, degli albanesi, che sono cresciuti all’ombra di Piscitelli e sono diventati i Signori del narcotraffico.

Così, la vendetta è l’innesco di un conflitto senza quartiere per il controllo delle piazze di spaccio, dal litorale ostiense a Tor Bella Monaca: un business gigantesco in cui tonnellate di coca muovono milioni. In queste pagine, voci urlano prima di spegnersi nel buio, armi sparano in pieno giorno, la droga invade le strade, i soldi si prestano a strozzo e i debiti si saldano sempre: a qualunque costo e spesso nel peggiore dei modi.

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è nata a Roma, classe 1976, si è laureata alla Sapienza in Lettere moderne, e ha conseguito un dottorato in filologia dantesca a New York, per poi entrare in Rai nel 2001: ha esordito come giornalista televisiva in Annozero di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Uno dei suoi primi programmi è stato Il prezzo, in cui intervistava giovani in carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Nel 2023 ha ricevuto alla Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia USA. Oggi conduce il programma di successo “Belve”, in onda su Rai2.

“Morte che genera morte, delitti che innescano vendette, omicidi che si assomigliano, per la dinamica dell’esecuzione, per il contesto in cui maturano, perché la mano di chi preme il grilletto è sempre la stessa.

Non è Tijuana, no: è Roma.”

