Forza Bergamo, la fiaba per sostenere chi combatte in un letto d’ospedale

Una fiaba per dare forza e coraggio alle tante persone costrette in ospedale a combattere un nemico invisibile. E’ questa “Forza Bergamo“, la fiaba scritta dall’autrice bergamasca Marcella Panseri e distribuita gratuitamente grazie allo stampatore GiZeta.

Forza Bergamo

La fiaba “Forza Bergamo” inizia così:

“C’era una volta, una città di nome Bg. Era una città famosa perché i suoi abitanti si alzavano all’alba ed erano grandi lavoratori. Avevano una parlata che pochi capivano, dicevano pota in ogni frase, e non erano fra le persone più aperte del mondo ma, una volta conquistati, li avevi accanto per la vita…”

Al servizio della città

L’autrice è Marcella Panseri, una bergamasca che scrive “Fiabe su misura per adulti e bambini” sul sito “Fiabe per dire“. “Oggi più che mai ognuno può mettere i suoi doni a servizio e a conforto della nostra città. – afferma l’autrice – Questa fiaba, per adulti, ma anche per i bimbi, è dedicata a tutti quelli che sono in ospedale ed è per tutti noi, cittadini”. Bergamo, città particolarmente colpita dall’epidemia di Covid-19 e molto sofferente per il numero di contagi e decessi, necessita di energia positiva e questa fiaba si rivolge a tutti i bambini e adulti con la dolcezza e la gentilezza che solo un mondo fatato può donarci. GiZeta, uno stampatore di Nembro (BG), ha scelto di stampare gratuitamente questa fiaba e distribuirla al suo comune colpito.

