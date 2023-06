Torna a Ragusa il festival letterario “A Tutto Volume”

C’è nuovamente aria di festa. Svelate le date della prossima edizione, la quattordicesima, del festival letterario “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa”, di cui Libreriamo è media partner. Tornerà il 16, 17 e 18 giugno 2023, con un’anteprima il 15 giugno a Marina di Ragusa ,accogliendo tantissimi ospiti e festeggiando i libri, gli autori, i lettori, in un connubio che unisce la vivacità culturale con il riappropriarsi di piazze, vicoli e giardini tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla. Una formula di successo che ha permesso alla manifestazione di entrare nel gruppo dei principali eventi nazionali dedicati ai libri.

A Tutto Volume

Su palcoscenici a forma di libri giganti si alterneranno romanzieri, giornalisti, storici, filosofi, scienziati, a contatto diretto con lettori appassionati, cittadini comuni, turisti curiosi, senza dimenticare bambini e ragazzi con apposite sezioni e laboratori dedicati. Dalla narrativa alla fisica, dall’arte alla politica, passando per la cucina e l’astronomia, promosso dalla Fondazione degli Archi con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo, il festival “A Tutto Volume” promette anche per questa edizione di regalare un programma davvero variegato ed originale.

A partire da un’assoluta novità, la sezione “La prima lezione di…” che vedrà per la prima volta esperti di diverse materie spiegare in modo semplice e avvincente argomenti che possono apparire a volte “difficili” o particolarmente ostici, come l’economia, la matematica, la poesia, la genetica per fare qualche esempio. Grazie a questa nuova sezione, il festival permetterà di approfondire argomenti di interesse collettivo in maniera coinvolgente e finalmente accessibile a tutti.

Gli obiettivi del festival

Il direttore artistico Alessandro Di Salvo, che sarà affiancato dai guest director Antonio Pascale, Federico Taddia, Paolo Verri, Massimo Polidoro, rilancia l’attenzione sugli obiettivi del festival: far vendere più libri in libreria, creare nuovi lettori, contraddicendo ogni statistica che riguarda la Sicilia e il sud Italia: “A Tutto Volume è la festa dei libri ma è anche la festa degli autori, dei lettori, dell’intero territorio. Uno spazio dalla forte espressività in cui i libri prendono vita tra i palazzi barocchi, gli autori passeggiano per le strade cittadine, i lettori si confrontano nelle piazze sui temi del momento. Un festival totalmente coinvolgente, che ha superato indenne anche le due edizioni segnate dalla pandemia, e che già dallo scorso anno è tornato a registrare un’affluenza altissima e un’importante vendita di libri”.

I protagonisti

Oltre le date, svelati anche i primi ospiti protagonisti del palinsesto del festival. Tra loro i giornalisti Annalena Benini, Mario Calabresi e Massimo Franco, lo storico Andrea Graziosi, l’ex magistrato Gherardo Colombo, il sociologo Luca Ricolfi, il critico letterario Carlo Vecce, gli scrittori italiani Fausto Brizzi, Matteo B. Bianchi, Paola Mastrocola, Ester Viola, Francesca Giannone, Guido Conti, Marcello Fois. Tra gli stranieri, lo scrittore spagnolo Javer Castillo, nuova star mondiale del thriller con oltre un milione di libri venduti.

Di grandi biografie si parlerà, tra gli altri, con Gaia Tortora autrice del libro “Testa alta, e avanti” con cui racconta la lotta per ottenere giustizia per il padre Enzo, il famoso conduttore televisivo vittima, esattamente 40 anni fa, di uno dei più clamorosi errori giudiziari del nostro Paese. Con il regista e sceneggiatore Stefano Verenuso si celebrerà l’attore napoletano Massimo Troisi, che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni, grazie ad un libro che offre un ritratto intimo dell’uomo dietro la maschera del comico.

Sarà lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, all’interno di un panel sullo scontro generazionale, insieme alla figlia Giorgia e Federico Taddia, a chiudere in piazza Duomo a Ragusa Ibla, quella che sarà nuovamente una tre giorni di grandi appuntamenti, come sottolinea il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: “A Tutto Volume ha dimostrato e dimostra, anno dopo anno, di essere una manifestazione di primissimo livello. Grazie all’impegno di chi la organizza e promuove, di chi la sostiene, di una comunità intera che partecipa e accoglie, autori ed editori fanno quasi a gara per ritrovarsi davanti a un pubblico “affamato” di libri e di cultura come il nostro. Nella realtà di oggi, fatta di slogan e di strepitii, A Tutto Volume ci restituisce il diritto alla complessità, al confronto, al saper discernere”. Previste anche iniziative collegate alla Rete dei festival letterari del Sud Italia con progettualità condivisa. Il festival è stato selezionato tra i 30 più rappresentativi d’Italia al prossimo Salone del Libro di Torino. In attesa del programma dettagliato si possono già segnare in agenda le nuove date dell’attesa festa dei libri di Ragusa.