Festa della mamma, 5 libri da regalare alle mamme lettrici

Una mamma merita sempre di essere celebrata. In occasione della festa della mamma, poi, un buon libro rappresenta un dono prezioso da poterle dedicare. Ecco 5 titoli perfetti per le vostre mamme lettrici!

Quali sono i libri da regalare a una mamma lettrice? Domenica 14 maggio sarà la Festa della mamma. Basta un piccolo pensiero per dimostrare alle nostre mamme quanto siano importanti per noi e quanto siamo grati per tutto l’impegno e l’amore che ci dedicano ogni giorno, sia vicine sia distanti.

In questo periodo particolare, un regalo speciale è certamente il modo migliore per rinnovare loro il nostro affetto e la nostra gratitudine per quello che ogni giorno le nostre mamme fanno per noi. Per la Festa della mamma, vi consigliamo 5 libri da regalare a tutte le mamme lettrici, o a coloro a cui vorreste far riscoprire il piacere della lettura.

5 libri da regalare per la festa della mamma

“I racconti delle donne” di Annalena Benini

Fra libri perfetti da regalare alla mamma, vi consigliamo uno splendido volume di Annelena Benini, scrittrice e giornalista.

L’amicizia, l’invidia, l’amore, lo smarrimento, il sesso, la paura, l’ambizione, i figli, gli uomini, le risate, il coraggio. E la libertà: conquistarla, gettarla via, riprendersela in un istante di grazia. Raccontare le donne significa raccontare una forza che all’improvviso squarcia tutto, oppure si nasconde, o cammina piano e prepara la strada a chi verrà dopo.

Che cosa pensano le donne, a che cosa credono, quante vittorie, sconfitte, speranze e segreti hanno dentro di sé? Quanta rabbia e quanto divertimento?

“La straniera” di Claudia Durastanti

Ecco un libro perfetto da regalare in occasione della festa della mamma.

Come si racconta una vita se non esplorandone i luoghi simbolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del mondo vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, dall’infanzia al futuro, il nuovo libro dell’autrice di “Cleopatra va in prigione” è un’avventura che unisce vecchie e nuove migrazioni.

Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per farvi ritorno periodicamente, la protagonista de “La Straniera” vive un’infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di generare radici ovunque.

“Il canto di Penelope” di Margaret Atwood

Fra libri da regalare alla mamma, non può mancare un libro di Margaret Atwood, autrice culto del nostro tempo. Con la sua scrittura poetica, ironica e anticonvenzionale, dà voce a un personaggio femminile di grande fascino, protagonista di uno dei racconti più amati della storia occidentale.

Fedele e saggia, Penelope ha atteso per vent’anni il ritorno del marito che, dopo aver vinto la guerra di Troia, ha vagato per il Mar Mediterraneo sconfiggendo mostri e amoreggiando con ninfe, principesse e dee, facendo sfoggio di grande astuzia, coraggio e notevole fascino, e guadagnandosi così una fama imperitura.

E intanto che cosa faceva Penelope, chiusa in silenzio nella sua reggia? Sappiamo che piangeva e pregava per il ritorno del marito, che cercava di tenere a bada l’impulsività del figlio adolescente, che si barcamenava per respingere le proposte dei Proci e conservare così il regno. Ma cosa le passava veramente per la testa?

Il quarto suggerimento che vogliamo darvi per un regalo in occasione della festa della mamma è un bel romanzo di Alice Munro.

Del Jordan vive nella campagna dell’Ontario, e l’idea che inizia a farsi delle donne è quella che si può fare una bambina il cui padre alleva e scuoia volpi. Crescendo però frequenta sempre di più la città, e si avventura tra modelli femminili che sembrano aprire a un mondo di possibilità completamente nuove.

Esplora le prime pulsioni adolescenziali e capisce che all’amore segue inesorabile la perdita. E infine scopre la scrittura, ancora di salvezza nel mare di cose e persone che passano e svaniscono. Pubblicato nel 1971, La vita delle ragazze e delle donne è l’unico romanzo di Alice Munro.

Ed è anche l’autobiografia, meravigliosamente mascherata, dei suoi anni giovanili. Anni densi di incroci, passioni e delusioni che hanno segnato nel profondo la sua esistenza di donna e scrittrice.

“Almarina” di Valeria Parrella

“Almarina”, infine, è il regalo perfetto se la vostra mamma ha voglia di una storia profonda e struggente.

Esiste un’isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull’acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant’anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro.

Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l’altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze».