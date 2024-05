Si avvicina la Festa della mamma. Quale miglior occasione per regalare un libro e l'invito a qualche ora di relax? Ecco 10 titoli in offerta su Amazon.

Il 12 maggio ricorre la Festa della mamma. Se vuoi fare un pensierino alla tua, magari anche per ricordarle di prendersi ogni tanto un po’ di tempo per sé, per rallentare e godersi del relax, ecco un’idea per te. Su Amazon trovi un gran numero di libri digitali in offerta in questi giorni. Alcuni sono proprio perfetti per la ricorrenza! Ecco 10 libri digitali in offerta da regalare in occasione della Festa della mamma.

10 libri in offerta da regalare per la Festa della mamma

“Canti della gratitudine” di Franco Arminio

Se la mamma a cui vuoi regalare un libro apprezza la poesia, sicuramente conoscerà Franco Arminio, poeta e teorico della paesologia. Fra i titoli in offerta su Amazon in questi giorni troverai il suo “Canti della gratitudine”, un libro commovente e profondo in cui parola e silenzio si fondono rendendo grazie. Lo stesso grazie che dovremmo dire alla mamma che ci ha generati e accuditi con dedizione, amore e cura.

Fin dalle prime righe, questo libro ci invita a un gesto semplice e prezioso: fare buon uso delle parole. Le parole che pronunciamo, scriviamo, leggiamo ogni giorno sono una moltitudine, ma troppo spesso attraversano le nostre vite senza lasciare traccia.

Franco Arminio allora si inoltra nel silenzio – quello dei paesi delle aree interne svuotati dall’emigrazione, quello delle notti in cui siamo soli di fronte alla nostra ossessione – e, come un rabdomante, cerca la vena in cui ancora scorrono parole dense di significato e di luce.

I suoi versi si offrono a tutti come occasione per aprire il cuore alla meraviglia e alla fratellanza, cantano l’importanza di prestare attenzione al minuscolo per sentirci parte dell’immenso.

“Fantasmi” di Edith Wharton

C’è chi alla sua mamma deve anche la scoperta delle proprie inclinazioni più profonde. La scrittrice gotica Edith Wharton inizia a scrivere grazie alla madre, che un giorno le regala una storia di fantasmi per alleviare la febbre tifoidea che la costringe a letto.

Ispirazione, paura, curiosità e bisogno di esprimersi fanno il resto. E il soprannaturale diventa il marchio di fabbrica di una scrittrice straordinaria, che piacerà tanto alla tua mamma se di solito legge storie gotiche, racconti del terrore ma, soprattutto, se è solita leggere di tematiche femministe.

La raccolta Fantasmi fu concepita nella sua forma attuale dalla stessa Wharton prima di morire ma, pubblicata postuma nel 1937, finí ingiustamente dimenticata.

In questi piccoli capolavori ritrovati, sottilmente inquietanti, ora presentati nella nuova traduzione di Tiziana Lo Porto, si possono riconoscere tutti i temi cari alla sua letteratura: la crudeltà di certi destini femminili, la costrizione all’interno di matrimoni claustrofobici, lo sradicamento dal paese natio, la prepotenza delle convenzioni sociali.

Avvolti nell’abito sontuoso che tanto bene le conosciamo: la prosa nitida e affilata che sa illuminare i territori nascosti della realtà quanto, insospettabilmente, quelli del soprannaturale.

“Futuro interiore” di Michela Murgia

Andiamo un po’ avanti nel tempo ma non troppo lontano con il tema per presentarti un altro dei libri digitali in offerta che potrebbero diventare un ottimo regalo per la Festa della mamma. Con il suo “Futuro interiore”, Michela Murgia dà voce a una serie di problematiche che attraversano il nostro tempo.

Lo fa con un saggio breve e incisivo, che esplora la temporalità, il cambiamento, il dissidio generazionale, l’assenza di punti di riferimento e molto altro ancora.

“Un posto dove andare” di Marìa Oruña

La mamma a cui vuoi fare un regalo ama i gialli? Perché non regalarle qualche ora distensiva alla scoperta di una delle gialliste più interessanti del nostro tempo?

Ancora una volta, María Oruña intreccia con abilità le indagini di Valentina e le vicende passate, che in questo caso vedono protagonista un assortito gruppo di archeologi, geologi, avventurieri. Sino allo scioglimento in cui la magistrale costruzione si rivela e ogni filo dell’ingarbugliata matassa conduce allo stupefacente finale.

Un posto dove andare è la conferma del talento di una grande giallista. Per chi già la conosce, una felice occasione per rivedere all’opera l’irresistibile Valentina Redondo; per chi ancora non la conoscesse, il momento giusto per incontrarla e affezionarsi a lei.

“Mamme coraggiose per figli ribelli” di Giada Sundas

Se invece vuoi andare sul sicuro con un libro a tema “mamma e figli”, abbiamo la proposta adatta a te.

Dopo il successo travolgente di Le mamme ribelli non hanno paura, per settimane in classifica, Giada Sundas, la mamma più amata dal web, torna a parlare del mestiere più difficile del mondo: fare la madre.

Con la sua inconfondibile vena ironica, ci esorta a mettere da parte la ricerca della perfezione e lasciare che sia il tempo trascorso con i nostri figli l’unico manuale di cui fidarsi per vivere appieno e regalare l’amore più puro che esista.

“Tre tazze di cioccolata” di Care Santos

Per una mamma che ama i dolci e i romanzi familiari di ambientazione storica, abbiamo pensato a “Tre tazze di cioccolata”.

Sara, proprietaria di un negozio che a Barcellona è sinonimo stesso di cioccolato, è fiera di continuare la tradizione di famiglia. Prima ancora di lei Aurora, la cui madre era al servizio di una famiglia borghese del xix secolo, per la quale il cioccolato è qualcosa di proibito e peccaminoso.

E all’inizio di tutto c’era MManuela ha quarantacinque anni e una vita come tante, alle prese con il lavoro, il marito, i figli, i suoceri. Sua la voce narrante di questo intenso romanzo, una voce che colpisce da subito perché chiara, energica, sfaccettata, ironica.

E all'inizio di tutto c'era Mariana, moglie del cioccolataio più famoso del XVIII secolo, inventore di una macchina prodigiosa.

“Una casa in fiamme” di Laura Forti

Un romanzo catartico, che racconta una mamma forte e coraggiosa nonostante tutte le fragilità cui va incontro, e che svela il valore del tempo che abbiamo a disposizione. “Una casa in fiamme” è davvero un bel libro da regalare per la Festa della mamma.

Manuela ha quarantacinque anni e una vita come tante, alle prese con il lavoro, il marito, i figli, i suoceri. Sua la voce narrante di questo intenso romanzo, una voce che colpisce da subito perché chiara, energica, sfaccettata, ironica.

Manuela all’i­nizio di questa storia deve fare i conti con una diagnosi di malattia, la prima scintilla di un incendio devastatore che travolge tutto: il matrimonio va in crisi, la figlia adolescente si allontana in una sua personale ricerca di identità, il figlio più piccolo sembra prigioniero delle sue difficoltà scolastiche, e dal passato riemerge il dolore per la perdita di un bambino mai nato.

Sullo sfondo, i fan­tasmi provenienti dal complicato re­taggio familiare: quella di Manuela è una famiglia «diversa», ma nella sua diversità simile a tante del no­stro tempo.

“Educazione per un mondo nuovo” di Maria Montessori

Se invece vuoi regalare un libro digitale a una neo mamma alla ricerca di consigli e guide per la sua nuova avventura, ti suggeriamo uno degli illuminanti volumi scritti da Maria Montessori.

“Educazione per un mondo nuovo” propone un’analisi scientifica della personalità del bambino. Con un’esposizione sempre piana, Maria Montessori tratta delle grandi capacità del bambino e delle sperimentate possibilità del suo sviluppo psichico e intellettuale.

Scritto dopo la terribile esperienza della guerra, questo libro segna il tentativo di delineare attraverso l’educazione i tratti di una comunità mondiale pacifica e armonica.

“Quando soffia il vento” di Monica Dickens

Tante e tante volte il mondo delle donne è costretto a scontrarsi con le aspettative socio culturali. Se in occasione della Festa della mamma vuoi regalare un romanzo storico che riveli degli importanti spunti di riflessione in merito, ti indirizziamo su “Quando soffia il vento”.

Londra, anni ‘50. Louise ha un matrimonio insoddisfacente e tre figlie ormai adulte, con cui ha sempre avuto rapporti un po’ distanti. La morte del marito le appare quindi una specie di liberazione: finalmente potrà fare tutto ciò che vuole. Ma ben presto scopre che il marito non le ha lasciato nulla.

Lavorare – dicono le figlie – non è dignitoso per una donna della sua età, quindi Louise va a vivere a turno presso di loro, neanche fosse un pacco continuamente trasferito dall’una all’altra… Cosa ci vuole per spezzare le catene delle convenzioni borghesi?

“Le cose che credevamo di sapere” di Mahsuda Snaith

Infine, un romanzo d’esordio intenso e commovente in cui il rapporto fra mamma e figlia sta alla base dell’intreccio. “Le cose che credevamo di sapere” è un libro che racconta il dolore e la rinascita a partire dalla cura delle proprie radici.

Ravine Roy ha diciott’anni e festeggia il suo compleanno a letto, dove si trova ormai da dieci anni. E non ha in programma di alzarsi nel futuro immediato. D’altronde non ha alcun desiderio di affrontare il Grande Mondo di Fuori. «Non vorresti almeno provarci?» domanda sua madre. Ma Ravine non vuole. Non può. Soffre di una sindrome che le causa dei dolori cronici che le impediscono di muoversi.

