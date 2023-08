Siete in vacanza e avete voglia di leggere qualcosa di accattivante e non troppo impegnativo? Ecco 5 libri perfetti per il vostro Ferragosto in totale relax

Vi auguriamo buon Ferragosto con una carrellata di libri perfetti da leggere in vacanza, titoli leggeri e accattivanti che, credeteci, vi terranno inchiodati alle pagine!

Fra libri a metà fra il fantasy e il gothic-horror, storie romantiche e appassionanti gialli, ecco 5 libri perfetti da leggere a Ferragosto.

5 libri da leggere a Ferragosto

“Blackwater” di Michael McDowell

Che amiate o meno il genere, “Blackwater” rappresenta una lettura perfetta per il vostro Ferragosto perché questo gothic-horror, che mescola dettagli misteriosi e fantasy ad una saga familiare, vi catturerà.

1919. Le acque nere e minacciose del fiume sommergono la cittadina di Perdido, Alabama. Come gli altri abitanti, i ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia degli elementi. Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente.

Dalle viscere della città sommersa compare Elinor, donna dai capelli di rame con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi nel cuore dei Caskey.

“Succede sempre qualcosa di meraviglioso” di Gianluca Gotto

Ideale se vi trovate in viaggio ma, forse, ideale in ogni situazione oltre Ferragosto per ritrovare la pace interiore, “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” è uno dei libri più belli di Gianluca Gotto.

“Succede sempre qualcosa di meraviglioso” è il racconto di un viaggio che ha come protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l’altra, fino a perdere il desiderio di vivere.

E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di luce di prendere la vita. Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi.

La destinazione finale di questo viaggio non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d’animo. Una sensazione di calore che è sempre dentro di noi, indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. Potremmo chiamarla in tanti modi: serenità, pace interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe Guilly, “la sensazione di essere a casa, sempre”.

“Seta” di Alessandro Baricco

Ecco un altro titolo perfetto da leggere a Ferragosto, sia perché molto breve, sia perché questo libro di Alessandro Baricco è capace di trasportare lontano, appassionare, commuovere.

La Francia, i viaggi per mare, il profumo dei gelsi a Lavilledieu, i treni a vapore, la voce di Hélène. Hervé Joncour continuò a raccontare la sua vita, come mai, nella sua vita, aveva fatto.

“Questo non è un romanzo. E neppure un racconto. Questa è una storia. Inizia con un uomo che attraversa il mondo, e finisce con un lago che se ne sta lì, in una giornata di vento. L’uomo si chiama Hervé Joncour. Il lago non si sa.”

“Almarina” di Valeria Parrella

Romantico, sognante e struggente, “Almarina” è un romanzo perfetto per chi questo Ferragosto vuole immergersi in una storia d’amore. Esiste un’isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull’acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant’anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l’altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze». Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d’amore, forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui».

“Buonvino tra amore e morte” di Walter Veltroni

Non potevamo non includere un giallo per gli amanti del genere e per tutti coloro che a Ferragosto vogliono leggere qualcosa di coinvolgente.

Dopo l’attentato subito da Veronica proprio nel giorno del loro matrimonio, il commissario Buonvino, straziato dal dolore, indaga insieme agli intrepidi e scombinati agenti del commissariato di Villa Borghese per capire se, colpendola, gli ignoti criminali hanno voluto mandare un segnale a lui o se nella vita di sua moglie si nasconde qualcosa che giustifichi una vendetta tanto efferata.

Intanto, a piazza di Siena viene ritrovato il corpo di un uomo crivellato di proiettili, come se si fosse ritrovato davanti a un plotone d’esecuzione. Scavando nel passato della vittima, Buonvino risale fino a un tragico evento accaduto nel clima torbido e avvelenato dagli intrighi della Roma del 1944, in procinto di essere liberata dagli Alleati. Mentre la moglie, ancora in coma, lotta tra la vita e la morte, nel commissario nasce presto il sospetto che quelle due vicende possano essere legate da un filo invisibile.

