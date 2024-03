Felicità, 5 libri da leggere che indagano il tema della gioia

Cos’è la felicità? Quanto è importante nella nostra vita? Per l’ONU, si tratta di uno degli scopi fondamentali dell’umanità, sia sul piano psicologico sia su quello socio-economico. Proprio per tale ragione è stata istituita la Giornata internazionale della felicità, che ricorre ogni anno il 20 marzo.

Per l’occasione, scopriamo 5 libri da leggere che indagano il tema della felicità.

5 libri da leggere sulla felicità

“Il piccolo libro dell’Ikigai” di Ken Mogi

In fatto di felicità, gli orientali sono senza ombra di dubbio una spanna avanti a noi. Le loro filosofie sulla lentezza, sull’accettazione e sull’apprezzare il qui e ora si prestano naturalmente a una vita più “felice”. Ecco perché il primo libro che ti presentiamo è legato alla cultura giapponese.

Un affascinante viaggio alla ricerca di qualcosa di prezioso e semplice, sfuggente e misterioso: la forza che ci fa alzare dal letto la mattina, che ci fa amare ciò che facciamo, che ci fa sentire in armonia con il fluire del tempo. I giapponesi hanno una parola per tutto questo: ikigai.

Cos’è l’ikigai? Per scoprirlo non serve volare in Giappone: tutti hanno un ikigai, ma non sempre ne sono consapevoli. È la soddisfazione che deriva dal compiere i gesti più naturali e scoprirli preziosi per sé e per gli altri.

È la gioia inaspettata che si prova per un raggio di sole dopo tante giornate di pioggia, per un caffè fumante in un mattino d’inverno, per il sorriso sincero di uno sconosciuto in autobus.

“L’alchimista” di Paulo Coelho

C’è un libro cult che subito viene in mente pensando alla felicità. È “L’alchimista” di Paulo Coelho, un viaggio che insegna ad ascoltare il cuore.

Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, L’Alchimista è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico, che al di là dello Stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle Piramidi.

E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio Alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto e, insieme, nella conoscenza di sé, scoprirà l’Anima del Mondo, l’Amore e il Linguaggio Universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la sua Leggenda Personale.

“Quando siete felici, fateci caso” di Kurt Vonnegut

Ci sono volte in cui abbiamo bisogno di essere consolati, di guardare alla nostra vita con occhi diversi, più positivi. I discorsi di Kurt Vonnegut riescono nell’intento in modo sorprendente.

“Quando siete felici, fateci caso” raccoglie un’ampia selezione di testi scritti da Vonnegut in varie occasioni istituzionali: non vi troviamo massime di saggezza impartite da un vecchio guru a un pubblico in cerca di mistiche emozioni, ma un Vonnegut che pesca tra gli aneddoti, racconta qualche storiella, e soprattutto fa ridere.

Con i suoi ragazzi lui parlava di tutto. Come tutti i grandi scrittori amava parlare anche di sé, ma questo non veniva al primo posto. Trovava interessante toccare, con spirito e leggerezza, argomenti ben più importanti come lo stato del pianeta, per esempio, dei cui doni l’uomo continua ad abusare.

“Felicità” di Will Ferguson

Abbiamo parlato di libri cult, di saggistica, di filosofia orientale. Con il prossimo libro, ti consigliamo una lettura insolita, originale, che affronta il tema della felicità in modo diverso dal solito.

Ogni mattina un editor si sveglia e sa che dovrà smaltire il più in fretta possibile le valanghe di manoscritti che si accumulano sulla sua scrivania. Spesso sono proposte assurde, e “Quello che ho imparato sulla montagna” non è da meno: un mattone di oltre mille pagine, privo di qualsiasi suddivisione in capitoli e ricoperto di margherite adesive. Il nome del suo autore poi, Tupak Soiree, puzza di pseudonimo da metri di distanza.

Solo un disperato potrebbe proporlo alla cieca a una riunione di redazione. È esattamente quello che fa Edwin, editor della sezione autoaiuto alla Panderic Inc. Certo, Edwin non si aspetta che il manoscritto venga accolto.

Né tantomeno che diventi un bestseller globale con conseguenze catastrofiche per il mondo intero. Il libro di Tupak Soiree, infatti, non è un manuale di autoaiuto come tutti gli altri: funziona.

“L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza

Infine, un caso editoriale: “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza è diventato famoso dopo la morte della sua autrice, e ha raggiunto la notorietà prima in Francia e solo dopo in Italia. Si tratta di un romanzo meraviglioso che racconta una sfaccettatura importante della felicità: non la si può raggiungere senza libertà.

Nel romanzo tutto ruota intorno alla figura di Modesta: una donna vitale e scomoda, potentemente immorale secondo la morale comune. Una donna siciliana in cui si fondono carnalità e intelletto. Modesta nasce in una casa povera ma fin dall’inizio è consapevole di essere destinata a una vita che va oltre i confini del suo villaggio.

Ancora ragazzina è mandata in un convento e successivamente in una casa di nobili dove, grazie al suo talento e alla sua intelligenza, riesce a convertirsi in aristocratica attraverso un matrimonio di convenienza.

Tutto ciò senza smettere di sedurre uomini e donne di ogni tipo. Amica generosa, madre affettuosa, amante sensuale: Modesta è una donna capace di scombinare ogni regola del gioco pur di godere del vero piacere, sfidando la cultura patriarcale, fascista, mafiosa e oppressiva in cui vive.

© Riproduzione Riservata