“Fatti di umani”, la società moderna e le sue maschere descritta nei racconti di Elisa Rovesta

“Fatti di umani“, il libro d’esordio di Elisa Rovesta edito da Il Rio, è una raccolta di racconti con cui l’autrice descrive la società moderna e le sue contraddizioni in chiave ironica. Una lettura perfetta per chi vuole riflettere sulla realtà che ci circonda e sul peso delle apparenze senza rinunciare alla leggerezza della risata.

“Fatti di umani”

“Fatti di umani” è una rapsodia di racconti tenuti assieme da un filo conduttore comune che lega tra loro i personaggi. Interessante è la descrizione di “tipi” contemporanei, poco o nulla approfonditi dai nostri media e dalla narrativa contemporanea. Elisa Rovesta ha tentato di descriverli grazie alla sua grande capacità di osservazione. C’è l’amante dello spugnato giallo, che rappresenta una certa “filosofia di vita”, il nutrizionista sempre arrabbiato, l’esperto di soft skills, l’architetto che vuole imporre la sua idea di bellezza, l’influencer che non ha accoliti né seguaci e così via.

Una carrellata di “maschere” della contemporaneità che lottano per avere un proprio spazio nel mondo, come la single felice di esserlo, il fedifrago impenitente: personaggi bene o male legati tra loro perché si conoscono, si frequentano, sono amanti, amici, conoscenti e, come in un grande film felliniano o, meglio ancora, sorrentiniano, si ritrovano tutti a ballare a Milano Marittima dopo una cena che può ricordare una sorta di “Convivio” platonico 2.0.

“Fatti di umani”, storie di tragicomica quotidianità

Chi non è mai stato vittima di un amore tossichino? E chi non ha un’amica, fidanzata con un uomo dal dubbio gusto, che sul tavolo di casa ha una tovaglia cerata coi fiori opachi? E chi non va in compagnia di amici e colleghi sulle spiagge di Milano Marittima e/o di Cervia, che dir si voglia, per trascorrere i weekend estivi?

Una serie di racconti, inanellati uno dietro l’altro, danno vita a un palcoscenico tragicomico, su cui si muovono con nonchalance personaggi di varia natura, vere e proprie maschere della società moderna, che diventano, a loro modo, icone. Stereotipi che, però, esistono davvero e vivono, comunicano, si relazionano. Ogni racconto contiene dei rimandi letterari che permettono di comprendere la formazione dell’autrice.

I racconti racchiusi in “Fatti di umani”, seppur nati dall’idea dell’autrice come piccole pillole innocue “in cui non succede niente”, diventano, parola dopo parola, descrizioni puntuali, insieme tremendamente lucide e solo apparentemente ironiche, che descrivono una società contemporanea che non sa in cosa credere o, forse peggio, crede fermamente nei valori proposti dai social e dalle mode: i personaggi appaiono, così, superficiali, finti, vuoti, lontani dalla capacità di immergersi nei valori tradizionali che sono stati il fondamento della società occidentale. Un assaggio amaro dei nuovi miti e delle nuove icone che ci guidano: amaro e attento, seppur ironico e apparentemente semplice (a seguire, la descrizione di alcuni capitoli e personaggi).

I social network. Un’innovazione?

Cosa deve fare l’uomo moderno per essere felice? Come può continuare a soddisfare i propri bisogni? Anche “Fatti di umani” si percepisce la profonda frattura tra realtà dei fatti e idea sublimata di una perfezione che non esiste, bisogni da soddisfare e da raggiungere, idee di appartenenza e desiderio di essere accettati.

Da uno studio effettuato dalla Royal Society for Public Health britannica è stato evidenziato quanto i social network, ad esempio, influenzino le nostre vite e le nostre scelte. Dai dati di questa ricerca è stato messo in evidenza come in Gran Bretagna i casi di depressione e ansia causati dai Social negli adolescenti e nei ragazzi siano aumentati del 75% negli ultimi 25 anni. L’apparenza impera e plasma una società nuova. Al punto che due ragazzi su tre, oggi, sognano di diventare influencer.