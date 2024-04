“Fabbricante di lacrime”, 5 libri da leggere se ti è piaciuto il best seller di Erin Doom

Di “Fabbricante di lacrime” non si è mai smesso di parlare. Sin dalla sua prima uscita in libreria, avvenuta nel 2021 per Salani, il romanzo di Erin Doom ha riscosso un successo incredibile. Per mesi fra i titoli più venduti nelle librerie di tutta Italia, fisiche e online, per ben due anni fra i romanzi più regalati dagli italiani.

A chi lo ha letto nel periodo di poco successivo alla sua pubblicazione, è apparso subito evidente che “Fabbricante di lacrime” sarebbe stato presto opzionato per un prodotto audiovisivo.

All’indomani dell’uscita del film diretto da Alessandro Genovesi e distribuito su Netflix, potrai aver accusato un po’ di nostalgia nel ripensare a quanto fosse piacevole e coinvolgente la lettura del capolavoro di Erin Doom. Ecco perché in questo articolo ti suggeriamo 5 libri perfetti da leggere se hai apprezzato “Fabbricante di lacrime”.

5 libri da leggere se ti è piaciuto “Fabbricante di lacrime”

“La figlia delle tenebre” di Kate Dramis

Con “Fabbricante di lacrime” ha in comune il genere, l’ambientazione e il target: “La figlia delle tenebre” è il primo volume di una saga romance fantasy che strizza l’occhio al pubblico youngadult.

Aya, conosciuta come gli Occhi della Regina Joanna, è una giovane e abile spia che opera all’interno di un ristretto gruppo di eletti. In quanto Visya, possiede un nucleo di potere divino, nel suo caso l’affinità della persuasione, che usa per scongiurare il ritorno delle tenebre.

Quando i delicati equilibri con i regni vicini vengono minacciati dal sospetto di una rivolta, Aya è subito in prima linea, ma in un momento di grave pericolo mostra di avere in lei poteri proibiti, che non si vedono riuniti nella stessa persona da ben cinquecento anni.

A questo punto sarà obbligata a compiere un lungo viaggio insieme a Will, l’Esecutore della Regina, nonché suo acerrimo nemico fin da quando erano bambini.

“Le reliquie del tempo” di Mattia Bagnato

Nella serie nata dalla penna di Mattia Bagnato si incontrano il fantasy e l’avventura, ma anche l’importanza della relazione. Se hai apprezzato “Fabbricante di lacrime”, siamo certi che “Le reliquie del tempo” ti catturerà.

Dei Giorni Dimenticati si è ormai estinta anche l’ultima memoria. Tutto ciò che ne resta sono le Reliquie del Tempo, antichi manufatti di cui solo i Mistici sono in grado di carpire i più profondi segreti.

Ed è proprio per la sua abilità nel leggere le Reliquie che Brent, assieme al suo giovane apprendista Tidas, viene scelto dai Predicatori delle Terre Unite per imbarcarsi in una missione che potrebbe rappresentare la loro unica speranza di salvezza: recuperare la Reliquia del Tempo che è stata dissotterrata sull’isola di Iseria, solcando i mari ormai invasi dagli Abomini.

L’Anello Bianco, il circolo di nebbia che circonda le Terre Unite e dal quale provengono gli Abomini, sta infatti stringendo la propria morsa attorno ai sette regni e, se la missione di Brent non andrà a buon fine, la storia degli Uomini pare essere destinata a concludersi in tragedia.

“Qui, solo qui” di Christelle Dabos

Fra le tematiche esplorate da Erin Doom in “Fabbricante di lacrime”, spicca quella della maturazione. Se vorresti ritrovare questo aspetto in un libro fresco, avvincente, che unisca mistero e avventura alla riflessione sulla scuola e sui rapporti umani nell’età adolescenziale, “Qui, solo qui” fa per te.

È il primo giorno di scuola, il primo di un nuovo inizio. Iris si guarda attorno, orfana della sorella più grande che adesso la ignora e non la vuole più tenere per mano. Osserva e vede le minacce nascoste dentro le mura dell’edificio scolastico, le vere regole che reggono il “gioco” dentro l’istituzione, tra i ragazzi.

E decide che terrà duro qualsiasi cosa accada. Ma cosa avviene in realtà dentro la scuola? Impronte di scarpe sui soffitti come se qualcuno camminasse a testa in giù, banchi che si spostano da soli, il Club Ultrasegreto che raccoglie alcuni allievi alla ricerca di una sostanza misteriosa che provoca le stranezze della scuola e poi…

“Shadowhunters” di Cassandra Clare

Con “Fabbricante di lacrime”, Erin Doom parla anche di orfanità. Proprio come Cassandra Clare e il suo “Shadowhunters”, un fantasy avventuroso che ha già fatto innamorare molti giovani lettori.

Tessa Gray, orfana sedicenne, lascia New York dopo la morte della zia con cui viveva e raggiunge il fratello ventenne Nate, a Londra. Unico ricordo della vita precedente, una catenina con un piccolo angelo dotato di meccanismo a molla, appartenuto alla madre. Quando il fratello maggiore scompare all’improvviso, le ricerche portano la ragazza nel pericoloso mondo sovrannaturale della Londra vittoriana.

Sarà rapita, ingannata, sfruttata per la sua straordinaria capacità di trasformarsi e assumere l’aspetto di altre persone. La salveranno due Shadowhunters, Will e Jem, destinati a combattere i demoni, nonché a mantenere l’equilibrio tra i Nascosti e fra questi e gli umani.

“Nel modo in cui cade la neve” di Erin Doom

Se non hai ancora letto gli altri libri di Erin Doom e “Fabbricante di lacrime” ti ha colpito per lo stile distintivo della sua giovane autrice, perché non cimentarti nella lettura del profondo ed emozionante “Nel modo in cui cade la neve”?

Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso, da custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata dalla neve che tanto ama.

Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la sua terra, e un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c’è il passato a cui la ragazza è tanto legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un segreto pericoloso.

© Riproduzione Riservata