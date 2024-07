Il mare, le nottate in bianco, le tante cose nuove da fare per la prima volta, la buona compagnia… Se quando arriva l’estate non fai che pensare alla gioia innata che sprigiona questa stagione, i libri che stiamo per suggerirti nel nostro articolo sono perfetti per te: letture ironiche, comiche, irriverenti, che suscitano riso e riflessione.

Sia che tu l’abbia organizzata, sia che non sia riuscito a programmarla ma la desideri ardentemente, ecco i 5 libri perfetti da leggere se desideri una vacanza divertente.

Estate, 5 libri da leggere se desideri una vacanza divertente

“Tre uomini in barca” di Jerome K. Jerome

“Tre uomini in barca” è diventato un cult per i lettori che amano la lettura irriverente. Te lo consigliamo a occhi chiusi se, oltre a desiderare una vacanza dinamica e divertente, sei una persona espansiva e solare.

J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della malattia: le ha passate tutte (gli manca solo il ginocchio della lavandaia). Harris – a suo dire – fa tutto lui, ma tiene sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini. George non farebbe che dormire, ma la pigrizia è un vizio che non lo riguarda.

Ai tre amici si accompagna un cane, e anche lui ci mette la sua: Montmorency è un feroce fox-terrier certo di essere troppo buono per questo mondo. Tutti assieme fanno un viaggio in barca lungo le rive del Tamigi. Ne nasce una storia esilarante, costellata di piccole sventure e comiche avventure, con curiosi aneddoti di costume e ricordi di esperienze buffe, in una serie di gag sulle gioie e i dolori della vita sul fiume.

“Guida galattica per gli autostoppisti” di Douglas Adams

Se oltre al dinamismo e alla risata vuoi scoprire il fascino della fantascienza, la nostra scelta ricadrebbe su “Guida galattica per gli autostoppisti”.

Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell’estremo limite della Spirale Ovest della Galassia, c’è un piccolo e insignificante sole giallo.

A orbitargli intorno, alla distanza di centoquarantanove milioni di chilometri, si trova un minuscolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive da credere ancora che gli orologi da polso digitali siano un’ottima invenzione. Quel pianeta sta per essere distrutto, per lasciare il posto a una gigantesca circonvallazione iperspaziale…

“Bar sport” di Stefano Benni

Un’altra lettura divertente che profuma di estate e di leggerezza? “Bar sport” di Stefano Benni.

Il Bar Sport è quello dove non può mancare un flipper, un telefono a gettoni e soprattutto la ‘Luisona’, la brioche paleolitica condannata ad un’esposizione perenne. Il Bar Sport è quello in cui passa il carabiniere, lo sparaballe, il professore, il tecnnico (con due n), che declina la formazione della nazionale, il ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare.

Nel Bar Sport fioriscono le leggende, quelle del Piva (calciatore dal tiro portentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti che sogna di fare il cameriere), e delle allucinazioni estive.

“Sono felice, dove ho sbagliato?” di Diego De Silva

Un romanzo ironico e piacevole che racconta l’amore: se hai voglia di una lettura ironica ma anche malinconica e romantica, scegli “Sono felice, dove ho sbagliato?”.

Vincenzo Malinconico è tornato ed è alle prese con un’ingiusta causa. D’amore. Già, c’è di mezzo l’amore anche stavolta, ma un tipo d’amore con cui Malinconico non ha avuto ancora a che fare, professionalmente parlando: l’amore impantanato, quello di chi pensa di avere diritto a un risarcimento per il dolore.

Perché è proprio questo che gli chiedono gli Impantanati, sei donne e due uomini uniti in una strampalata associazione: di intentare una causa epocale per danni da sinistri sentimentali. E l’assurdo può sembrare a tratti possibile, al più eccentrico avvocato d’insuccesso di sempre. Sono anni, e tanti libri, che le parole di Malinconico ci risuonano in testa.

Qualche volta abbiamo persino seguito i suoi consigli non richiesti. Ed eccolo di nuovo qui, fedele nel ridersi addosso un attimo dopo aver detto una cosa che sembrava quasi vera.

“Una cosa divertente che non farò mai più” di David Forster Wallace

Infine, un capolavoro di comicità davvero perfetto per chi desidera una vacanza divertente.

“Una cosa divertente che non farò mai più” è il capolavoro di comicità e virtuosismo stilistico con cui i lettori italiani hanno conosciuto il genio letterario di David Foster Wallace.

Commissionatogli inizialmente come articolo per la rivista Harper’s, questo reportage narrativo da una crociera extralusso ai Caraibi – iniziato sulla stessa nave che lo ospitava e cresciuto a dismisura dopo innumerevoli revisioni – è ormai diventato un classico dell’umorismo postmoderno e al tempo stesso una satira spietata sull’opulenza e il divertimento di massa della società americana contemporanea.

