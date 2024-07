Estate, 5 libri da leggere se desideri una vacanza dinamica

Abbiamo raccolto 5 consigli di lettura per chi quest'estate ha voglia di una vacanza rigenerante e... dinamica. Ecco i libri perfetti per voi.

Per quest’estate nutri il desiderio di una vacanza rigenerante ma dinamica? Avrai pensato a delle mete in cui non mancano l’energia e le occasioni di divertimento. Se le ferie, tuttavia, sono ancora lontane e fatichi a concentrarti sulla quotidianità perché hai bisogno di staccare la spina, i libri vengono in tuo aiuto: ecco 5 titoli perfetti da leggere per chi desidera una vacanza dinamica.

5 libri da leggere in estate se desideri una vacanza dinamica

“La gita a Tindari” di Andrea Camilleri

Fra i libri che abbiamo selezionato per te che ricerchi una vacanza energica, “Una gita a Tindari” è quello perfetto se ami i gialli e vuoi vivere le atmosfere calde e vivaci dell’isola siciliana.

Il commissario Montalbano è impegnato in una nuova indagine tra l’immaginaria Vigàta e il promontorio di Tindari. Un triplice omicidio è avvenuto: un giovane dongiovanni che viveva al di sopra dei suoi mezzi apparenti, due anziani pensionati seppelliti in casa che improvvisamente decidono una gita a Tindari.

Li collega, sembra, solo un condominio. Ma Montalbano ha una maledizione, sa leggere i segni che provengono dall'”antichissimo” che vive nel “modernissimo” continente Sicilia.

“Tutto il bello che ci aspetta” di Lorenza Gentile

Una meta pittoresca e colorata, una protagonista caleidoscopica, una scrittura fresca e ironica. “Tutto il bello che ci aspetta” è il libro perfetto per immergerti nell’atmosfera di una vacanza dinamica e rinvigorente… sotto tanti punti di vista.

Viviamo in un’epoca in cui niente è impossibile, dunque se le cose non vanno dev’essere per forza colpa nostra: Selene se ne è quasi convinta. Passati i trent’anni, non ha ancora trovato la sua strada: dove ha sbagliato? È stata l’ultima delle sue azioni impulsive, aprire un ristorante che ora è sull’orlo del fallimento, oppure è successo quindici anni fa, quando ha preso la sua prima decisione da adulta? È lì che sono rimaste impigliate le sue aspirazioni?

Per scoprirlo, una notte d’estate fugge da Milano verso un paesino nel cuore della Puglia, il posto dove è cresciuta, immersa in una comunità spirituale, circondata dall’affetto degli amici e della famiglia.

“Un animale selvaggio” di Joël Dicker

Se la tua idea di vacanza dinamica coincide con una meta fresca e una storia ricca di suspence, ti suggeriamo la lettura dell’ultimo thriller di Dicker: “Un animale selvaggio”.

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina.

I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante.

“Il grande Gatsby” di F. S. Fitzgerald

Feste, nuove conoscenze, amori inebrianti che profumano di desiderio e di libertà… Se desideri una vacanza con queste caratteristiche, non ci sono dubbi: dovresti leggere uno dei più bei classici della letteratura americana: Il grande Gatsby.

Il grande Gatsby ovvero l’età del jazz: luci, party, belle auto e vestiti da cocktail, ma dietro la tenerezza della notte si cela la sua oscurità, la sua durezza, il senso di solitudine con il quale può strangolare anche la vita più promettente. Il giovane Nick Carraway, voce narrante del romanzo, si trasferisce a New York nell’estate del 1922.

Affitta una casa nella prestigiosa e sognante Long Island, brulicante di nuovi ricchi disperatamente impegnati a festeggiarsi a vicenda. Un vicino di casa colpisce Nick in modo particolare: si tratta di un misterioso Jay Gatsby, che abita in una casa smisurata e vistosa, riempiendola ogni sabato sera di invitati alle sue stravaganti feste. Eppure vive in una disperata solitudine e si innamorerà insensatamente della cugina sposata di Nick, Daisy…

“Fiesta” di Ernest Hemingway

Infine, se la tua idea di vacanza dinamica comprende tante esperienze in compagnia degli amici, non puoi non leggere “Fiesta”.

Pubblicato nel 1926, “Fiesta” è il libro che ha consacrato il suo autore ventisettenne tra i più importanti scrittori americani della “generazione perduta”.

Basato su una materia ampiamente autobiografica (i viaggi compiuti da Hemingway con la moglie e alcuni amici in Spagna a partire dal 1923), il romanzo narra le vicende di un gruppo cosmopolita di giovani espatriati, con le loro burrascose inquietudini esistenziali e sentimentali.

© Riproduzione Riservata