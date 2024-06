Estate 2024, i libri da leggere in offerta speciale

Ecco una carrellata di alcune fra le più interessanti offerte proposte dalle case editrici italiane per quest'estate. Cosa aspettate per fare il pieno di libri?

L’estate è una delle stagioni perfette per fare scorta di libri: fra offerte, promozioni e gadget in regalo, lo shopping diventa ancora più stimolante. In questo articolo scopriamo alcune fra le offerte più interessanti del momento proposte dalle case editrici italiane, per una stagione piena di relax e di bei libri.

I libri da leggere in estate in offerta speciale

Gli echi della memoria, la collana storica di Sellerio in offerta

Due titoli a 10 euro. Riparte l’ormai consueta promozione estiva di Sellerio che vede protagonisti i libri più amati e venduti presenti in catalogo. Fra i libri che vi suggeriamo caldamente di accaparrarvi approfittando dell’offerta c’è “Gli onori di casa” di Alicia Gimenéz-Bartlett con protagonista l’unica e sola Petra Delicado.

L’ispettrice Petra Delicado e il suo aiutante Fermín Garzón in trasferta a Roma. È stata riaperta una vecchia indagine le cui tracce portano proprio in Italia. I due sono ben contenti della novità. Si tratta di una storia che parte da lontano: un facoltoso imprenditore di Barcellona, Adolfo Siguan, con un debole per le giovani prostitute, rimane vittima di una coppia diabolica, che lo narcotizza per svaligiargli l’appartamento e finisce per ucciderlo sfondandogli la testa. Con l’arresto di Julieta, la ragazza che ha adescato Adolfo, e la morte violenta del suo protettore, il caso pare ormai chiuso, anche se la ragazza giura che non è stato il suo uomo a commettere il delitto ma un misterioso italiano scomparso nel nulla. Passano cinque anni. Dalla sinossi

Il catalogo Bompiani in promozione al 20%

Il catalogo Bompiani è ricco di libri di tutti i generi da non lasciarsi scappare. Fra classici della letteratura, interessanti titoli di saggistica e libri per ragazzi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Se poi il catalogo è in sconto del 20%, un acquisto è davvero irrinunciabile. Tante le possibilità, in grado di soddisfare ogni lettore, da chi ricerca una lettura fantasy (Tolkien potrebbe essere il vostro asso nella manica) a chi preferisce qualcosa di più realistico.

Pensando all’estate appena iniziata, alle letture serali un po’ romantiche, vi suggeriamo “Tenera è la notte“, uno dei libri più belli di F.S. Fitzgerald.

Anni venti del Novecento, Costa Azzurra, Francia. I ricchi americani, gli artisti e gli scrittori della “generazione perduta” sciamano in Riviera con in mano un cocktail martini e in tasca le proprie ambizioni. Tra loro ecco lo psichiatra Dick Diver, pieno di fascino e talento ma squattrinato, e sua moglie Nicole Warren, bella, milionaria, fragile come una farfalla. Alla coppia e alla piccola corte che la idolatra si aggiunge una giovanissima stella di Hollywood, Rosemary Hoyt, fresca reincarnazione dell’eterno mito americano di chi si è fatto da sé. Naturalmente il triangolo darà luogo a una ribollente scia di scoperte, turbamenti e tensioni – e le scoperte più dolorose e inaspettate riguarderanno più il passato che non il futuro di ogni personaggio. Dalla sinossi

Gli Oscar Mondadori in offerta al 20%

Anche la casa editrice Mondadori ha proposto un’interessante promo estiva da non lasciarsi scappare: i libri afferenti alla collana Oscar sono in promozione al 20%. Un titolo imperdibile? “Assassinio sull’Orient Express“, un vero cult della letteratura gialla da leggere almeno una volta nella vita.

L’Orient Express, il leggendario treno delle spie e degli avventurieri internazionali, occupa un posto importante nell’immaginario degli appassionati di letteratura. Il merito è di questo libro. In quella che probabilmente è la più celebre delle sue imprese, Hercule Poirot, salito a bordo di un vagone di prima classe partito da Istanbul e diretto a Calais, è costretto a occuparsi di un efferato delitto: mentre il treno è bloccato dalla neve sui Balcani, qualcuno tra i passeggeri pugnala a morte il signor Ratchett, un ricco quanto insopportabile cittadino americano. L’assassino deve per forza nascondersi tra i viaggiatori, ma nessuno di loro sembra avere un movente. Dalla sinossi

I classici Feltrinelli in offerta al 20%

Feltrinelli propone una promozione sui libri appartenenti alla collana dei classici. Tutto il catalogo, che comprende dei veri e propri capisaldi della letteratura mondiale, è scontato al 20%. Per una lettura estiva appassionante ma con tratti gotici e fantastici, consigliamo “Cime tempestose“.

Il romanzo di Emily Brontë narra la storia di Heathcliff, del suo amore per Catherine, e di come questa passione alla fine li distrugga entrambi: tema centrale del libro è difatti l’effetto distruttivo che il senso di gelosia e lo spirito di vendetta possono avere sugli individui. La storia è raccontata come una sorta di lungo racconto che Ellen Dean, o Nelly (la governante della famiglia) racconta al signor Lockwood, il nuovo affittuario di Thrushcross Grange. Dalla sinossi

Giunti – narrativa per ragazzi in offerta al 20%

Anche sul catalogo Giunti ci sono delle interessanti offerte estive: i libri per bambini e ragazzi sono in promozione al 20%. Fra i titoli presenti nella collana vi suggeriamo di dare un’occhiata all’emozionante “Wonder“, perfetto – e necessario, aggiungeremmo -in realtà per tutte le età.

Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, la sindrome di Treacher-Collins, si trova ad affrontare con coraggio il mondo della scuola, dopo anni di protezione da parte della sua famiglia. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l’anno scolastico che finirà in modo trionfante, grazie alla gentilezza con la quale si confronta con le persone intorno a sé. Dalla sinossi

