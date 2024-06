Estate 2024, 10 libri in uscita da leggere assolutamente

L’estate è, fra le stagioni che si susseguono durante l’anno, forse uno dei periodi in cui siamo più inclini alla lettura. Sarà perché abbiamo un po’ più di tempo libero o magari perché nutriamo il desiderio di evadere dalle nostre vite per una pausa dal tran tran quotidiano?

Qualunque sia la risposta, che di certo non è uguale per tutti, cerchiamo di non farci trovare impreparati al desiderio di nutrire la mente e il cuore con nuove appassionanti letture. In questo articolo scopriamo, infatti, 10 libri appena usciti o di prossima pubblicazione, da leggere quest’estate. Buona lettura e buona estate!

Estate 2024, 10 libri da leggere in uscita

“Delitto tra le pagine” di Miranda James

Ci sono letture che, più di altre, urlano “estate”. Quali se non i gialli? Se avete voglia di un bel giallo, vi suggeriamo un best seller del New York Times che ha stregato i lettori statunitensi. In più, è un giallo ambientato nel mondo dei libri!

Ad Athena, nel Mississippi, tutti conoscono Charlie Harris, il bonario bibliotecario con un gatto Maine Coon di nome Diesel che porta al guinzaglio.

È tornato nella sua città natale per immergersi nei libri, ma ben presto si trova coinvolto in un thriller che si svolge nella vita reale. Godfrey Priest, famoso autore di bestseller ed ex compagno di classe di Charlie, sarà anche l’orgoglio di Athena, ma Charlie lo ricorda come un idiota arrogante e manipolatore, e non è il solo.

Il suo ritorno come illustre ex-alunno non potrebbe andare peggio: entro l’ora di pranzo manda un uomo all’ospedale. Per cena, invece, il morto è proprio Godfrey. Ora tocca a Charlie, con l’aiuto del felino Diesel, frugare tra i rancori della città e trovare l’assassino prima che un vicesceriffo troppo impaziente si scagli contro la persona sbagliata.

Ma come se l’omicidio in sé non fosse già abbastanza complicato da risolvere, tutti gli amici e i colleghi di Charlie avevano un conto in sospeso con l’odiato scrittore…

“Ti aspetto a Central Park” di Felicia Kingsley

Fra gli attesi ritorni di quest’estate c’è il nuovo libro di Felicia Kingsley, per chi desidera una lettura avvolgente, ironica e romantica. Anche in questo suggerimento entrano a gamba tesa i libri, in particolare il mondo dell’editoria.

Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell’Upper East Side, una fila di donne alla porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi.

È l’editor che detiene il record di bestseller pubblicati dalla Pageturner Publishing e la promozione a direttore editoriale è dietro l’angolo.

Purtroppo, non ha fatto i conti con quella che è destinata a diventare la sua spina nel fianco: Victoria Wender. Anche lei è un’ottima editor e le case editrici di tutto il Paese hanno fatto a gara per averla: non solo ha scommesso sul romance, ma ha trasformato la sua autrice di punta, Miranda Stoller, nella regina delle vendite.

Victoria è appena atterrata a New York dal Texas ed è pronta a rivoluzionare il catalogo della Pageturner per consolidarne il traballante bilancio. Ma… non con l’aiuto di Knight!

“Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri

Se per quest’estate cercate un romanzo coinvolgente che racconti di un passato non troppo distante dal nostro, di destini che si incrociano e di misteri di famiglia, abbiamo il titolo che fa per voi.

Agrigento, 1960. Carlotta ha trentasei anni ed è convinta che nessuna persona amata possa rimanerle vicino. Cresciuta durante il Ventennio e la guerra, in una Sicilia dove da sempre tutto cambia per rimanere immutato, Carlotta ha imparato che il solo modo per non soffrire è annoiarsi con pazienza. Così, dopo gli studi di legge, anziché lottare per diventare avvocato si è rinchiusa a lavorare all’Archivio notarile.

Ma il destino ci insegue anche se noi ci nascondiamo: è proprio uno dei polverosi documenti dell’Archivio a rivelarle la terribile accusa rivolta da sua nonna paterna a sua madre, di non averla partorita ma comprata.

“Senza limiti” di Elsie Silver

Se la vostra passione sono i romance “esotici” che raccontano storie d’amore impossibili, per quest’estate il vostro desiderio di lettura potrebbe essere soddisfatto da “Senza limiti”.

Cade Eaton ha tredici anni più di Willa e la guarda a malapena. È un uomo burbero, decisamente rude. Ma lei, da brava ragazza di città, ha un debole per i cowboy dalle spalle larghe. Che senso ha resistere? Cade ha assunto Willa come babysitter, e lei farebbe meglio a essere professionale…

Ma è difficile non cadere in tentazione quando lo guarda giocare con il piccolo Luke. Già, perché Cade non è solo terribilmente sexy, ma è anche un padre modello, e suo figlio è un angelo a cui è impossibile non affezionarsi. Il problema è che qualcosa, in passato, ha incrinato irreparabilmente la fiducia di Cade nell’amore e lo ha convinto che è meglio tenere le persone a distanza.

“La vita di chi resta” di Matteo B. Bianchi

Questo libro, che uscirà prossimamente in estate, è di rara intensità e potenza. Racconta, come detto dal titolo, “di chi resta”, con coraggio, a volte disperazione, altre volte senso di colpa, altre ancora rancore. Di chi resta, nonostante tutto, a vivere anche per chi ha deciso di non farlo.

«Quando torni io non ci sarò già più.» Sono le ultime parole di S. a Matteo, pronunciate al telefono in un giorno d’autunno del 1998. S. sta finendo di portare via le sue cose dall’appartamento di Matteo dopo la fine della loro storia d’amore. Quel giorno Matteo torna a casa, la casa in cui hanno vissuto insieme per sette anni, e scopre che S. si è tolto la vita.

Da quegli istanti, sono passati più di venticinque anni, durante i quali Matteo B. Bianchi non ha mai smesso di plasmare nella sua testa queste pagine di lancinante bellezza.

“Una single in luna di miele” di Olivia Hayle

Questa, invece, è una bella storia d’amore e di rivalsa perfetta per allietare i tardi pomeriggi d’estate.

Un’isola paradisiaca. Due sconosciuti. Un’attrazione che li travolge inaspettatamente… Quando Eden molla il suo ex prima del matrimonio, dopo aver scoperto che la tradiva, l’ultima cosa che si aspetta è di partire lo stesso per la sua luna di miele, da sola. Tuttavia, dato che non è previstoun rimborso, decide di fare le valige e per andarci comunque.

Il suo piano è quello di rilassarsi in spiaggia, nuotare tra le acque cristalline dell’oceano e bere cocktail, nella speranza di leccarsi le ferite. Ciò che però non si aspetta è il brusco e affascinante sconosciuto che si siede al suo tavolo la prima sera.

“Il castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia

Appena uscito in libreria, l’ultimo lavoro di Cassar Scalia è la lettura perfetta per quest’estate se amate i gialli ambientati in Sicilia.

«La Boscaiola» era un tipo schivo, però non dava fastidio a nessuno: una di quelle persone che non sembrano avere amici e nemmeno nemici. Eppure qualcuno l’ha uccisa.

Poi ha infierito sul suo cadavere come se avesse un intento preciso. Un nuovo caso per Vanina Guarrasi. Ai piedi del Castagno dei cento cavalli, un albero secolare che cresce sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali ritrovano il corpo di una donna brutalmente assassinata.

“Domani, domani” di Francesca Giannone

Ecco un altro libro che siamo convinti alleggerirà l’estate di tanti lettori italiani.

Salento, 1959. Lorenzo e Agnese hanno perso tutto. E lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da una vita, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna.

Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali, e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti.

Questa è la storia della passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore oppure tutti e due.

Di quell’istante che può cambiare una vita intera. Ma anche di un’Italia che, incredula, sta scoprendo un improvviso benessere, che lavora alla catena di montaggio e poi canta con Mina e balla al ritmo del twist, giovane, creativa, impaziente…

“Mordere il cielo” di Paolo Crepet

Per chi per quest’estate desidera un saggio, suggeriamo il nuovo libro di Paolo Crepet.

Dove sono finite oggi le nostre emozioni? Chiederselo non è un esercizio retorico, ma un interrogativo necessario. Viviamo in un mondo nel quale guerre, migrazioni epocali e nuove emergenze contribuiscono a creare un senso di precarietà, spingendoci a credere che le uniche modalità plausibili per sopravvivere siano la negazione e la paura.

Ma, per chi lo volesse cercare, l’antidoto c’è. È l’empatia. Condividendo ricordi personali, incontri e riflessioni, Paolo Crepet ci esorta con passione a ribellarci all’indifferenza, a non aver paura delle nostre idee e neppure dei nostri inciampi.

“La neve in fondo al mare” di Matteo Bussola

Anche Matteo Bussola ritorna in libreria quest’estate con un’opera dal titolo “ossimorico”.

Matteo Bussola racconta un nodo del nostro tempo: la fragilità adolescenziale. Scrive una storia toccante, piena di grazia, sul tradimento che implica diventare sé stessi. E ci mostra, con onestà e delicatezza, quel che si prova davanti al dolore di un figlio, ma anche la luce dell’essere genitori, che pure nel buio continua a brillare.

Perché è difficile accogliere la verità di chi amiamo, soprattutto se lo abbiamo messo al mondo. Ma l’amore porta sempre con sé una rinascita. Un padre e un figlio, dentro una stanza. L’uno di fronte all’altro, come mai sono stati. Ciascuno lo specchio dell’altro. Loro due, insieme, in un reparto di neuropsichiatria infantile.

© Riproduzione Riservata