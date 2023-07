Estate 2023, i gialli e i noir appena usciti da leggere sotto l’ombrellone

Ogni estate, fra i libri più venduti troviamo i gialli e i noir. E non è un caso, dato che in molti prediligono letture appassionanti, immersive e, come dire, intriganti, per trascorrere in relax il proprio tempo libero. In questo articolo scopriamo i titoli usciti da poco da segnare in wishlist se amate il genere.

I gialli e i noir appena usciti da tenere d’occhio quest’estate

“Madre d’ossa” di Ilaria Tuti

Già fra i libri più venduti in Italia sin da quando è uscito il mese scorso, “Madre d’ossa” è un libro da tenere sicuramente d’occhio per la vostra estate in giallo e nero.

Il commissario Teresa Battaglia ha perso davvero la sfida più grande di tutte contro la sua memoria? Sembra di sì. È questo che pensano i colleghi e chi le vuole bene. È questo che pensa anche Massimo Marini, che dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne.

Lì, dove un feroce crimine potrebbe essere stato compiuto, trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì. Sa che ha compromesso il ritrovamento e alterato gli indizi. Ma forse non è davvero così che stanno le cose…

“Il dono” di Paola Barbato

Se amate i gialli ma non riuscite a rinunciare all’atmosfera dei thriller, il nostro consiglio per l’estate è “Il dono” di Paola Barbato.

«È stato il mio cuore. Non sono stato io.» Con queste parole, e un coltello insanguinato tra le mani, l’uomo accoglie la polizia. Tutti lo conoscono, è un giornalista che si è sempre occupato di cronaca nera, unica persona a cui molti criminali hanno deciso di rilasciare un’intervista.

Un uomo integerrimo, calmo, stimato. Che ora è diventato un brutale assassino. Un mostro. L’ispettrice Flavia Mariani è una donna dura e intransigente, non ha molti amici ma nel suo lavoro è sempre stata una delle migliori, forse per dimostrare al mondo, e anche a sé stessa, che una donna in polizia può valere più di un uomo.

“Il gioco dell’anima” di Javier Castillo

“Il gioco dell’anima” è uno dei romanzi più avvincenti che vi suggeriamo per quest’estate.

New York, 2011. Una ragazza di quindici anni viene trovata crocifissa in un quartiere di periferia. Poco dopo Miren Triggs, una giovane giornalista investigativa del Manhattan Press, riceve una strana busta. Dentro trova la polaroid sfocata di un’altra adolescente imbavagliata, con una sola annotazione: «Gina Pebbles, 2002».

Sulla busta, in una grafia irregolare, c’è scritto: ‘vuoi giocare?’ Un invito inquietante che Miren accetta immergendosi senza riserve nell’indagine sulla scomparsa della ragazza, con l’aiuto del suo ex professore di giornalismo, Jim Schmoer. Gina è ancora viva? Che legame c’è con l’altro macabro omicidio? Ma soprattutto: chi sono i Corvi di Dio?

“La banda dei carusi” di Cristina Cassar Scalia

Se invece avete in mente un giallo più soft per quest’estate, Non possiamo che suggerirvi l’ultima uscita di Cristina Cassar Scalia.

Da quando si è trasferita sotto l’Etna, al vicequestore Vanina Guarrasi non era mai successo di lasciarsi coinvolgere tanto da un caso. Ma ora il brutale omicidio su cui deve indagare è quasi un fatto personale. Per lei, per la sua squadra e per un gruppo di «carusi» che già in passato le è stato d’aiuto.

In una mattina di aprile, alla Playa, l’unica spiaggia sabbiosa di Catania, viene scoperto il cadavere di Thomas Ruscica, qualcuno lo ha ucciso con un colpo di rastrello alla testa. Thomas era uno dei «carusi» di don Rosario Limoli, parroco di frontiera che opera nel difficile quartiere di San Cristoforo.

“All’ultimo secondo” di Andy McNab

Rimaniamo in ambito thriller con il prossimo consiglio per quest’estate, uscito giusto ieri in Italia.

Nick Stone, ex combattente del SAS, corpo d’élite dell’esercito britannico, viene incaricato di salvare la figlia di una delle famiglie più ricche d’America, finita nelle grinfie di un misterioso culto.

Nick si aspetta che la sua ultima missione sia rapida e diretta, ma non ha idea di quanto si sbaglia… L’obiettivo della missione è chiaro: per riportare a casa viva la ragazza, Nick dovrà uccidere il leader della setta. Ma più si addentrano nelle gelide profondità dell’Europa settentrionale, più Nick e la squadra sentono la tensione crescere.

“Il figlio sbagliato” di Camilla Lackberg

Fra le uscite imperdibili nel mondo del giallo e del noir quest’estate c’è “Il figlio sbagliato”, fra i libri più venduti del momento.

A Fjällbacka è arrivato l’autunno e una fitta nebbia grigia si rifiuta di mollare la stretta sulla costa. Anche se la maggior parte dei turisti è già andata via, in paese sono in corso i preparativi per un’importante mostra fotografica: Rolf Stenklo, noto artista dello scatto, sta per esporre le sue opere più personali, e la curiosità per cosa svelerà l’allestimento è grande.

Ma quando mancano solo due giorni all’inaugurazione, qualcuno entra nella galleria e lo uccide. Poco dopo, anche la casa del celebre scrittore Henning Bauer, candidato al premio Nobel per la letteratura in pieno blocco creativo, è sconvolta da un’aggressione brutale.

“Colpo di ritorno” di Giancarlo De Cataldo

Giallo pensato per l’estate ed ambientato in estate, “Colpo di ritorno” è perfetto da leggere in questa stagione per ovvie ragioni.

L’omicidio di un personaggio imbarazzante semina il panico nella Roma che conta. Il caso va risolto senza fare sconti ma con tatto, per evitare strumentalizzazioni. Quella vecchia volpe del procuratore non ha dubbi: nessuno meglio del Pm Manrico Spinori, aristocratico capitolino con la passione della lirica, può riuscirci.

Il Mago Narouz, al secolo Capomagli Giuseppe, viene trovato morto nella sua casa di Trastevere. L’uomo vendeva filtri d’amore, numeri vincenti e consigli a una selezionatissima, fedele clientela di gente dello spettacolo e politici. Incaricato delle indagini, Manrico Spinori ha come l’impressione di girare a vuoto e di essere talvolta perfino manipolato…

