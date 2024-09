“Erotica dei sentimenti” di Maura Gancitano, un libro che spiega l’educazione sentimentale oggi

Cosa sono i sentimenti? Quanto hanno a che vedere con la società e la cultura in cui siamo immersi? Quale e quanta influenza hanno avuto e continuano ad avere i social media, e il digitale più in generale, sulle tematiche relazionali? Nel suo “Erotica dei sentimenti”, Maura Gancitano ci guida attraverso un ampio ventaglio di argomenti che vede protagoniste la società odierna e l’educazione sentimentale.

“Erotica dei sentimenti” di Maura Gancitano

La sinossi del libro

Imparare a gestire il carburante delle emozioni non è una procedura standard, uguale per tutti. Educare alle relazioni non significa creare un decalogo di comportamenti da rispettare, una morale a cui conformarsi, ma rendere la persona consapevole di chi è, di cosa desidera e di come può interagire con il resto del mondo.

Per vivere insieme agli altri senza farsi troppo male. L’educazione sentimentale è spesso confusa con le buone maniere, il bon ton, il galateo, vale a dire con un insieme di regole e codici considerati socialmente appropriati, a cui bisogna adeguarsi con ubbidienza.

L’idea generale è che si tratti di un modello di comportamento che ha lo scopo di affrontare in modo razionale le pulsioni, le emozioni, i sentimenti, e tutti quegli aspetti della persona che per definizione sono romantici e travolgenti. Ma come si può invitare al controllo di qualcosa che è privato, intimo e che dovrebbe rimanere libero per definizione?

Non sono proprio quei vissuti emotivi che ci rendono davvero noi stessi? In realtà, l’educazione sentimentale è una pratica personale, che riguarda innanzitutto la cura della propria intimità.

È un processo di analisi e risoluzione dei condizionamenti subiti e dei propri bias cognitivi. Ognuno di noi, infatti, ha un modo diverso di percepire il mondo, una sensibilità originale che non va soffocata in nome di un’idea «normale» di vivere la vita.

Educare a riconoscere pulsioni, emozioni e sentimenti e a capire come relazionarsi con le altre persone non può prevedere dunque un percorso uguale per tutti. Significa invece mettere in discussione l’idea di normalità e offrire strumenti adeguati per la scoperta della propria unicità, la cura di sé e della propria salute mentale, senza censurarsi né nascondere i propri desideri.

Una moderna “educazione sentimentale”

Cosa ha spinto Maura Gancitano a scrivere “Erotica dei sentimenti”? Lo ha raccontato in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Vanity Fair: negli ultimi tempi, ciclicamente si è sentito parlare di educazione sentimentale e della necessità di introdurla nelle scuole italiane (l’Italia è uno dei pochissimi paesi in cui questa materia non viene affrontata in ambito didattico).

Lo si è fatto, soprattutto, come risposta ai numerosi casi di violenza che hanno coinvolto emotivamente l’opinione pubblica. Ciò che ha spinto Gancitano alla stesura del suo nuovo libro è una serie di questioni che si accompagnano alla tematica: che cos’è l’educazione sentimentale? Che cosa sono i sentimenti? E, soprattutto, perché ne diamo spesso definizioni diverse?

Un occhio di riguardo, in “Erotica dei sentimenti”, viene posto sul mondo relazionale dei giovani e sulle loro difficoltà nell’essere compresi da adulti che, spaventati, evitano i momenti di confronto.

Chi è Maura Gancitano

Siciliana, classe 1985, Maura Gancitano è una scrittrice, opinionista, filosofa e divulgatrice. Ha studiato filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. È diventata celebre in particolare con Tlon, un progetto concepito in collaborazione con il marito, Andrea Colamedici.

Oltre ad essere un’affermata casa editrice, Tlon è anche un importante strumento di divulgazione culturale. E infatti, è alla divulgazione che l’autrice di “Erotica dei sentimenti” si dedica con passione e convinzione sin dalla giovane età.

Sempre con il marito ha fondato la Festa della Filosofia, di cui è ormai media partnership RaiScuola, ed è stata inserita da Vanity Fair Italia nella prestigiosa lista di “Generazione futuro”, fra le personalità di spicco che, appartenenti a diversi settori economici e culturali, stanno contribuendo a ridisegnare il volto dell’Europa. È autrice di undici libri e di cinque podcast.

