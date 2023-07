Ernest Hemingway, i 5 romanzi più belli dello scrittore statunitense

Ernest Miller Hemingway (1899-1961) fu uno scrittore statunitense celebre per i suoi romanzi e i suoi racconti brevi. La sua carriera letteraria iniziò a Parigi, dove incontrò molti scrittori che divennero importanti punti di riferimento per la sua formazione.

Il modo di narrare asciutto, le descrizioni brevi, la nostalgia nei toni e le esigenze di verità hanno reso lo stile di Ernest Hemingway uno dei più apprezzati nel panorama della letteratura mondiale. I suoi migliori romanzi trattano argomenti come gli orrori della guerra e le critiche alla società di cui Hemingway faceva parte, sia come arruolato nell’esercito che come giornalista americano. Ecco a voi i suoi romanzi più celebri e più belli.

I 5 romanzi più belli di Ernest Hemingway

Il titolo originale è “The old man and the sea”. È un romanzo del 1952 grazie al quale Hemingway ottene il Premio Pulitzer nello stesso anno e il Premio Nobel l’anno successivo. Il romanzo narra di un vecchio pescatore, Santiago, e del suo giovane aiutante Manolin. I genitori del ragazzo lo allontanano dal vecchio, dal momento che non riesce a pescare nessun pesce.

Ricopre una certa importanza nel romanzo anche l’enorme pesce vela che, seppur catturato, verrà divorato dagli squali. Grazie alla vicenda legata a questo pesce, infatti, i due protagonisti torneranno a pescare insieme. In questo romanzo, Hemingway affronta il tema della tenacia, del coraggio, dell’amicizia e del rapporto tra l’uomo e la natura..

“For whom the bell toolls” (“Per chi suona la campana”) è un celebre romanzo di Hemingway del 1940. È considerata una delle migliori opere dello scrittore statunitense. Il protagonista del romanzo è Robert Jordan, intellettuale che combatte in Spagna per i Repubblicani. Robert Jordan è l’alter ego dell’autore.

Hemingway, con questo romanzo, ha voluto raccontare l’esperienza che ha vissuto come corrispondente di guerra durante il conflitto civile spagnolo. I temi che percorrono il romanzo sono quelli della morte, intesa come sacrificio di sé per una causa, l’amore per la terra spagnola, l’ideologia politica e il suicidio. Tutti i personaggi dell’opera, infatti, preferirebbero morire piuttosto che finire in mano ai nemici..

Hemingway è l’autore del più importante romanzo sulla prima guerra mondiale. Si tratta del celebre “A farewell to arms”, tradotto in “Addio alle armi”, uno dei migliori romanzi di Ernest Hemingway. La pubblicazione del romanzo avvenne sempre a New York come il precendente, ma il 27 Settembre 1929. Probabilmente il romanzo si basa sul vissuto dello scrittore.

Hemigway, infatti, aveva prestato servizio sulle ambulanze della Croce Rossa Americana durante la guerra e riportò anche delle ferite ad un ginocchio. Il romanzo “Addio alle armi” mescola il tema dell’amore a quello della guerra. La storia d’amore che Hemingway racconta è quella tra un ricco americano, Frederic Henry, e Catherine Barkley, una infermiera inglese.

La storia si svolge in Italia e si sviluppa intorno al periodo della battaglia di Caporetto. Non tutti sanno che il romanzo non uscì subito in Italia. La pubblicazione avvenne soltanto nel 1948, perché si riteneva che potesse essere lesivo delle forze armate fasciste per il suo tema antimilitaristico..

E’ stato il primo celebre romanzo di Ernest Hemingway fu “The Sun also rises”, tradotto in “Fiesta”. La pubblicazione del romanzo avvenne per la prima volta nel 1926, a New York.

La trama racconta di un gruppo di amici americani e britannici che viaggiano da Parigi a Pamplona. Viene descritta la burrascosa storia d’amore tra Jake Barnes, reduce di guerra, e Lady Brett Ashley. Oltre al tema dell’amore troviamo in Fiesta anche il tema della guerra e dell’amicizia.

Il romanzo Fiesta è una storia in cui la descrizione della realtà avviene dietro un muro di finzione. Hemingway basa i personaggi e la storia su persone e fatti realmente esistenti. Nel romanzo Hemingway aveva inserito ovviamente anche se stesso, con il personaggio Jake Barnes.

Pubblicato nel 1926, “Fiesta” è il libro che ha consacrato il suo autore ventisettenne tra i più importanti scrittori americani della “generazione perduta”.

Basato su una materia ampiamente autobiografica (i viaggi compiuti da Hemingway con la moglie e alcuni amici in Spagna a partire dal 1923), il romanzo narra le vicende di un gruppo cosmopolita di giovani espatriati, con le loro burrascose inquietudini esistenziali e sentimentali. In queste pagine lo scrittore raggiunge uno stile già maturo, calibrato tra cronaca e poesia, asciutto, essenziale, con dialoghi che riescono a mettere a nudo l’anima dei suoi personaggi, e a infondere loro la vita.

