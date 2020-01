Ereader, ecco i nuovi modelli Kindle per leggere gli ebook

Gli amanti della lettura sono soliti manifestare l’amore per i libri cartacei storcendo un po’ il naso quando si parla di ebook e digitale, preferendo l’esperienza dello sfogliare le pagine di un libro fisico ed il sentire il profumo della carta. In realtà sono diversi i vantaggi che è possibile avere utilizzando un ereader per la lettura: in un solo dispositivo è possibile infatti inserire più libri, avendo una sorta di biblioteca digitale sempre con sé in borsa. Inoltre, se si hanno problemi di vista o si legge a fatica su un libro cartaceo, grazie ad un ereader è possibile cambiare lo stile e la dimensione dei caratteri.

L’ultima novità dal mondo Amazon è rappresentata dal primo Kindle con luce frontale. Il nuovo device permette di regolare la luminosità dello schermo in modo da poter leggere comodamente in qualsiasi tipo di ambiente, sia al chiuso di notte sia all’aperto in pieno giorno. Il design rinnovato offre tutte queste funzioni all’interno di un dispositivo sottile e leggero, rendendolo così facile da tenere in mano per lunghe sessioni di lettura. La più recente tecnologia e-ink favorisce inoltre un migliore contrasto. Il nuovo Kindle offre una memoria capace di contenere migliaia di libri, per avere la propria libreria sempre a portata di mano, una batteria che dura settimane anziché ore e una struttura resistente per poterlo portare tranquillamente ovunque si desideri.